தமிழர்களுக்கு எதிராக நடந்த 1983-ம் ஆண்டு கலவரம்: ஆய்வு செய்ய குழுவை அமைத்தது இலங்கை அரசு
1983-ஆம் ஆண்டு தமிழர்களுக்கு எதிராக நடைபெற்ற இந்தக் கலவரமானது விடுதலைப் புலிகளின் எழுச்சிக்கு பிறகு நடைபெற்ற ஒன்று என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : November 28, 2026 at 10:04 PM IST
கொழும்பு: இலங்கையில் 1983-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தமிழர்களுக்கு எதிரான கலவரம் மற்றும் அதன் தாக்கம் குறித்து ஆய்வு செய்வதற்காக நாடாளுமன்றக் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக சபாநாயகர் ஜகத் விக்ரமரத்னா தெரிவித்தார்.
இலங்கையில் கடந்த 1983-ஆம் ஆண்டு ஜூலை 23 முதல் ஜூலை 30-ஆம் தேதி வரை தமிழர்களுக்கு எதிராக மிகப்பெரிய கலவரம் நடைபெற்றது.
இலங்கையின் வடக்குப் பகுதியில் 13 ராணுவ வீரர்கள், விடுதலைப் புலிகள் இயக்கத்தைச் சேர்ந்தவர்களால் கொல்லப்பட்டதை அடுத்து, இந்த கலவரம் மூண்டது. இதில் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் 3,000-க்கும் மேற்பட்ட தமிழர்கள் கொல்லப்பட்டனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து உரிய முறையில் விசாரணை நடத்த வேண்டும் என நீண்ட காலமாக வலியுறுத்தப்பட்டு வந்தது.
இந்நிலையில், இந்த கலவரம் குறித்து ஆய்வு செய்வதற்காக பெண்கள் மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் சாவித்திரி பால்ராஜ் தலைமையில் 11 பேர் கொண்ட நாடாளுமன்ற தேர்வுக் குழு தற்போது அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தக் குழுவில் தமிழ் சமூகத்தைச் சேர்ந்த 2 எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களும் அங்கம் வகிக்கின்றனர்.
கலவரத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கும் வகையில் இந்தக் குழு அறிக்கையை அளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், தேச ஒற்றுமையை வலுப்படுத்துவது தொடர்பான பரிந்துரைகளையும் இக்குழு வழங்கும் எனக் கூறப்படுவதாக அடா டெரானா செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்த 1983 கலவரமானது விடுதலைப் புலிகளின் எழுச்சிக்கு பிறகு நடைபெற்ற ஒன்று என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இலங்கை ராணுவம் vs விடுதலைப் புலிகள்
முன்னதாக, இலங்கையில் தமிழர்கள் அதிகம் வசிக்கும் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு பகுதிகளில் விடுதலைப் புலிகள் இயக்கம் ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்தது.
இலங்கை ராணுவம் - விடுதலைப் புலிகள் இடையே சுமார் 30 ஆண்டுகளாக நடந்த போரில் சுமார் 27,000 ராணுவப் படையினர் கொல்லப்பட்டனர்.
2006-ஆம் ஆண்டு ஜூலையில் தொடங்கிய போரில் மட்டும் 6,200-க்கும் மேற்பட்ட இலங்கை ராணுவத்தினரும், 22,000 விடுதலைப் புலிகள் இயக்கத்தினரும் உயிரிழந்தனர்.
இதன் தொடர்ச்சியாக, 2009-ஆம் ஆண்டு நடந்த உச்சக்கட்ட போரின் முடிவில் விடுதலை புலிகளை வெற்றி பெற்றதாக இலங்கை ராணுவம் அறிவித்தது.
பலியான அமைதிப் படையினர்
1987 முதல் 1990 வரை நடந்த இலங்கைப் போரை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்காக அனுப்பப்பட்ட இந்திய அமைதிப் படையைச் சேர்ந்த 1,100-க்கும் மேற்பட்ட இந்திய வீரர்கள் கொல்லப்பட்டனர். இலங்கையில் விடுதலைப் புலிகள் இயக்கம் தொடர்ந்து தடை செய்யப்பட்ட அமைப்பாகவே உள்ளது.