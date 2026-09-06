நண்பனின் ஒற்றை தொலைபேசி அழைப்பு; நேபாள பெருவெள்ளத்தில் உயிர் பிழைத்த 12 பேர் - நடந்து என்ன?
ஒரு நண்பனின் 2 அவசர தொலைபேசி அழைப்புகள், நேபாள பெருவெள்ளத்தில் ஒரு கால்நடை மருத்துவர், அவருடைய சக ஊழியர்கள் 12 பேரின் உயிரை காப்பாற்றி உள்ளது.
By Dev Raj
Published : September 6, 2026 at 9:36 PM IST
நுவாகோட்: நண்பனாக இருப்பவன் எப்போது வேண்டுமானாலும் தொலைபேசியில் அழைக்கலாம். ஆனால், நேபாளத்தில் டாக்டர் நிஷாந்த் சர்மா தனது நண்பனிடம் இருந்து வந்த இரண்டு தொலைபேசி அழைப்புகளையும், அதனால் தனது உயிர் காப்பாற்றப்பட்டதையும் ஒருபோதும் மறக்க மாட்டார்.
கடந்த ஆகஸ்ட் 26ஆம் தேதி காலையில், நேபாளத்தின் நுவாகோட் மாவட்டத்தில் உள்ள துங்கே அரசு கால்நடை மருத்துவமனையின் தலைமை மருத்துவர் நிஷாந்த் சர்மாவுக்கு தனது நண்பன் புஷ்பா ஜோஷியிடம் இருந்து ஒரு எச்சரிக்கை அழைப்பு வந்தது. அடுத்த சில நிமிடங்களில் டாக்டர் நிஷாந்த் சர்மா தனது குழுவினருடன் வெள்ளத்தில் சிக்காமல் உயிர் தப்பியுள்ளார்.
துங்கே நகரில் அந்த கால்நடை மருத்துவமனை, திரிசூலி ஆற்றில் இருந்து 100 மீட்டர் தொலைவில்தான் அமைந்துள்ளது. அன்றைய தினம் காலை, டாக்டர் நிஷாந்த் சர்மா அப்போதுதான் மருத்துவமனைக்குள் நுழைந்தார். மருத்துவமனைக்கு அவருடைய குழுவினர் 12 பேரும் வந்திருந்தனர். அவர்கள், கால்நடைகளுக்கு சிகிச்சை அளிப்பது, உள்ளூர் விவசாயிகளுக்கு ஆலோசனை வழங்குவது என வழக்கம்போல் தங்கள் பணியைத் தொடங்கினர்.
அதன் பின் நடந்த சம்பங்களை டாக்டர் நிஷாந்த் சர்மா, ஈ டிவி பாரத் ஊடகத்திடம் பகிர்ந்து கொண்டார். அப்போது பேசிய அவர், "காலை 9.15 மணி இருக்கும். அப்போது எனக்கு ஒரு தொலைபேசி அழைப்பு வந்தது. மறுமுனையில் பேசியது என் நண்பனும், சக ஊழியருமான புஷ்பா ஜோஷி. அவன், ராசுவா மாவட்டத்தில் இருந்து பேசினான். திரிசூலி ஆற்றில் மிகப்பெரிய அளவில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு எங்களை நோக்கி பாய்ந்து வருவதாக கூறினான். உடனடியாக எங்களை இங்கிருந்து வெளியேறி பாதுகாப்பான, உயரமான இடங்களுக்கு செல்லுமாறு அறிவுறுத்தினான்.
கோபத்தில் பேசிய நண்பன்
நேபாளத்தில், மழைக்காலத்திலும், பனிச்சரிவின்போதும் இங்குள்ள ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுவது புதிதல்ல. வெள்ளப்பெருக்கு பற்றி என் நண்பன் கூறியதும் ஆர்வமிகுதியில் வெள்ளத்தை பார்க்க மருத்துவமனையின் மொட்டை மாடிக்குச் சென்றேன்.
ஆனால், என் நண்பன் அத்தோடு நின்றுவிடவில்லை. 5 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு மீண்டும் என்னை தொலைபேசியில் அழைத்தான். மருத்துவமனையை விட்டு வெளியே சென்று விட்டீர்களா? என்று கேட்டான். நாங்கள் அங்கிருந்து வெளியேறாததை அறிந்து கோபத்தில் கூச்சலிட்டு கத்தினான். உடனடியாக நாங்கள் அனைவரும் அங்கிருந்து வெளியேறி, மேடான மலைப்பகுதிக்கு சென்றோம்.
கண்முன்னே நடந்த பேரழிவு
நாங்கள் குன்றின் மீது ஏறிய சில நிமிடங்களிலேயே, மணல், மரங்கள், பாறைகளைக் கொண்ட மிகப்பெரிய சேற்று வெள்ளம் மருத்துவமனையைச் சூழ்ந்தது. நாங்கள் மேடான பகுதியில் இருந்து, ஆற்று வெள்ளம் அனைத்தையும் அடித்துச் சென்றதை பீதியுடன் பார்த்துக் கொண்டிருந்தோம்.
பெருவெள்ளம், எங்கள் மருத்துவமனை வளாகத்திற்குள் நுழைந்து, மருத்துவமனையின் பின்புறமுள்ள கால்நடை பராமரிப்பு மையத்தையும் அடித்துச் சென்றது. நல்லவேளை, அங்கு கால்நடைகள் எதுவுமில்லை.
மேலும், அந்த வளாகத்தில் நானும் சக ஊழியர்களும் குடியிருந்த 2 மாடி கட்டிடத்தையும் வெள்ளம் விட்டு வைக்கவில்லை. எனது அறையில் இருந்த உடைகள், லேப்டாப், படுக்கை, அலமாறி மற்றும் வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் அனைத்தும் வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டன.
எனது நண்பன் புஷ்பா ஜோஷி சரியான நேரத்தில் தொடர்ந்து எச்சரிக்கை செய்து என்னையும் என் சக ஊழியர்களையும் காப்பாற்றி உள்ளான். அவனுக்கு நானும் எனது சக ஊழியர்களும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
பேரிழப்பை ஏற்படுத்திய வெள்ளம்
எங்கள் மருத்துவமனையில் இருந்த உபகரணங்கள், அலுவலகத்தில் இருந்த பொருட்கள் அனைத்தும் வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டன. ஆனால், நாங்கள் அனைவரும் சிறு பாதிப்பு கூட இல்லாமல் உயிர் தப்பினோம். இதுவே, எங்களுக்கு பெரிய விஷயம்.
நான் என் வாழ்க்கையில் இதுவரை பார்த்த பேரிடர்களில் மிகவும் பயங்கரமான சம்பவம் இது. கடந்த 2015ஆம் ஆண்டில் நேபாளத்தில் பயங்கர நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. ஆனால், இது அதைவிட பயங்கரமானது. என் நண்பனிடம் இருந்து தொலைபேசி அழைப்பு வந்த பிறகு நானும் எனது குழுவினரும் ஓடுவதை பார்த்து, மற்ற சிலரும் தங்களை தற்காத்துக் கொள்ள மேடான பகுதியை நோக்கி ஓடினர்.
மீண்டு வரும் மருத்துவக் குழு
இந்த பெருவெள்ளத்தில் நானும், எனது குழுவினரும் ஒரு வித்தியாசத்தை கவனித்தோம். வழக்கம்போல் இல்லாமல், அந்த வெள்ளம் சேறு, மரங்கள், சேதமடைந்த கழிவுகளை அடித்துக்கொண்டு வந்தது. இதனால்தான் அதிக பாதிப்பு ஏற்பட்டது. வெள்ளம் வடிந்த பிறகு எஞ்சியிருந்த வண்டல் மண் அனைத்தையும் மூடிவிட்டு சென்றுள்ளது.
அதுமட்டுமன்றி, ஏராளமான உயிரிழப்புகள், உடைமைகளின் இழப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன. நிலப்பரப்பே மாறிவிட்டது. இவற்றைக் கண்டு நாங்கள் அனைவரும் மிகுந்த மன உளைச்சலுக்கு ஆளானோம்.
சில நாட்கள் எதுவும் செய்யாமல் அமைதியாக இருந்து, சூழ்நிலையை உணர்ந்து, சற்று ஆசுவாசப்படுத்தி கொண்டோம். இப்போது மருத்துவமனையை மீண்டும் செயல்பட வைப்பதற்காக, அதை சுத்தம் செய்யும் பணிகளைத் தொடங்கியுள்ளோம். இங்குள்ள பல விவசாயிகள் தங்கள் கால்நடைகளுக்கு சிகிச்சை பெற காத்திருக்கிறார்கள்," என்று கூறி முடித்தார் டாக்டர் நிஷாந்த் சர்மா.
நேபாள வெள்ள நிலவரம்
நேபாளத்தின் தேசிய பேரிடர் அபாயக் குறைப்பு மற்றும் மேலாண்மை ஆணையத்தின் தகவல்படி, இந்த வெள்ளப் பெருக்கால் இதுவரை 1,341 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். 589 வெளிநாட்டினர் உட்பட 5,000-க்கும் மேற்பட்டோர் காணாமல் போயுள்ளனர். நேபாள ராணுவமும் காவல்துறையும் சேர்ந்து இதுவரை 13,104 பேரை மீட்டுள்ளனர்.