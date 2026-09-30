ETV Bharat / international

ஒரே நிமிடத்தில் 16,000 அடி கீழே இறங்கிய விமானம்! பிளைதுபாயில் 'திக் திக்' சம்பவம் - நடந்தது என்ன?

FlightRadar24 தரவுகளின்படி, சரியாக 5:22 மணிக்கு அந்த விமானம் வெறும் 29 விநாடிகளில் 30,875 அடியிலிருந்து 16,750 அடியாக கீழே சரிந்தது.

பிளை துபாய் விமானம் - கோப்புப்படம்
பிளை துபாய் விமானம் - கோப்புப்படம் (AP)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 30, 2026 at 6:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

டெல் அவிவ்: துபாயில் இருந்து இஸ்ரேல் நோக்கி 180 பயணிகளுடன் பறந்து கொண்டிருந்த பிளைதுபாய் (Flydubai) விமானத்தில், நடுவானில் அரங்கேறிய சம்பவம் ஒட்டு மொத்த உலகையும் உலுக்கியுள்ளது.

காக்பிட் எனப்படும் விமானி அறைக்குள் நடந்த மோதலில், ஒரு விமானி மடிக்கணினியால் தாக்கப்பட்டார். இதனால் விமானம் திடீரென கட்டுப்பாட்டை இழந்து, ஒரே நிமிடத்தில் 16,000 அடி கீழே செங்குத்தாக சரிந்து பயணிகளுக்கு மரண பயத்தைக் காட்டியது.

நல்வாய்ப்பாக, பயணிகள் தலையிட்டு விமானிகளுக்கு இடையிலான மோதலை தடுத்தனர். பின்னர் அந்த விமானம் சவுதி அரேபியாவில் அவசரமாகத் தரையிறக்கப்பட்டது.

நடுவானில் நடந்தது என்ன?

இன்று அதிகாலை துபாய் சர்வதேச விமான நிலையத்திலிருந்து இஸ்ரேலின் டெல் அவிவ் நகருக்கு FZ1073 என்ற பிளைதுபாய் போயிங் 737 மேக்ஸ் 8 விமானம் புறப்பட்டது. விமானம் புறப்பட்டு சுமார் இரண்டரை மணி நேரம் கழித்து, ஜோர்டான் எல்லைக்கு அருகே 33,000 அடி உயரத்தில் பறந்து கொண்டிருந்தது.

அப்போது, திடீரென ரேடாரில் இருந்து அவசர நிலைக்கான 'Squawk 7700' சிக்னலும், அடுத்த சில நிமிடங்களில் விமானம் கடத்தப்பட்டு விட்டதைக் குறிக்கும் ஆபத்தான 'Squawk 7500' சிக்னலும் வெளியாகி உலக நாடுகளை அதிர்ச்சியடைய வைத்தது. FlightRadar24 தரவுகளின்படி, சரியாக 5:22 மணிக்கு அந்த விமானம் வெறும் 29 விநாடிகளில் 30,875 அடியிலிருந்து 16,750 அடியாக கீழே சரிந்தது.

காக்பிட்டில் ரத்த வெள்ளம் - பயணிகள் கண்ட பகீர் காட்சி

விமானம் திடீரென செங்குத்தாகக் கீழே இறங்கியதால் பயணிகள் அலறி துடித்தனர். இது குறித்து விமானத்தில் இருந்த பெண் பயணி கூறுகையில், "திடீரென பயங்கரமான அலறல் சத்தம் கேட்டது. காக்பிட் கதவை திறந்த போது உள்ளே ரத்தமாக இருந்தது. ஒரு விமானியிடம் ரத்தம் வழிந்துக் கொண்டிருந்தது. நாங்கள் பிழைப்போம் என்ற நம்பிக்கையே போய்விட்டது" என்று கண்ணீருடன் தெரிவித்துள்ளார்.

இருப்பினும் பயணிகள் சிலர், உயிரை துச்சமென மதித்துக் காக்பிட் அறைக்குள் புகுந்து, விமானிகளுக்கு இடையிலான மோதலை தடுத்தனர். இந்த மோதலில் பயணிகளின் ஆடைகளிலும் ரத்தக் கறைகள் படிந்த புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி பரவி வருகின்றன.

சவுதி அரேபியாவில் தரையிறக்கம்

முதன்மை பைலட் பலத்த காயமடைந்ததால், அதிர்ஷ்டவசமாக அதே விமானத்தில் சாதாரண உடையில் பயணித்த மற்றொரு மாற்று பைலட்டுகள் குழு உடனடியாக விமான கட்டுப்பாட்டை தங்கள் கைக்குள் கொண்டு வந்தனர்.

பின்னர், சவுதி அரேபியாவின் தபுக் விமான நிலையத்தில் விமானம் அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்டது. இஸ்ரேலிய பயணிகள் அனைவரும் சவுதி மண்ணில் விமானம் தொட்டதும் கைதட்டி அழுது அக்னிப் பரீட்சையிலிருந்து தப்பியதை ஆசுவாசப்படுத்திக் கொண்டனர்.

விமானம் கடத்தப்பட்ட சிக்னல் கிடைத்தவுடன், இஸ்ரேல் விமானப் படை தனது அதிநவீன போர் விமானங்களை நடுவானில் பறக்க விட்டது. இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு அவசர ஆலோசனைக் கூட்டத்தை கூட்டி நிலைமையை கண்காணித்தார்.

இஸ்ரேலின் தீவிர வலதுசாரி தேசிய பாதுகாப்பு அமைச்சர் இடாமர் பென் கிவிர், "180 இஸ்ரேலியர்களை கொல்ல முயற்சி நடந்துள்ளது. நமது எதிரிகள் மீதான இரக்க குணம் எவ்வளவு பெரிய தவறு என்பதற்கு இதுவே சாட்சி" என பகிரங்கமாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

தற்போதைய நிலை என்ன?

விமானம் சவுதியில் பாதுகாப்பாக உள்ளதாகப் பிளைதுபாய் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. காக்பிட்டில் நடந்த சம்பவம் குறித்து சவுதி அரேபியா மற்றும் சர்வதேசப் புலனாய்வு அமைப்புகள் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றன. தபாக்கில் தவிக்கும் இஸ்ரேலியப் பயணிகளை மீட்கத் துபாயிலிருந்து மாற்று விமானம் ஒன்று சவுதிக்கு விரைந்துள்ளது.

TAGGED:

MIDEAST EMERGENCY LANDING
PLANE DIVERTED TO SAUDI ARABIA
FLYDUBAI HIJACK ATTEMPT
FLIGHT FZ1073 EMERGENCY LANDING
FLYDUBAI FLIGHT INCIDENT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.