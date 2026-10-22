இலங்கைக்கு 2,400 கிலோ பீடி இலைகளை கடத்த முயன்றதாக 7 இந்தியர்கள் கைது
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பொருட்கள், படகுகள் மற்றும் கைது செய்யப்பட்ட 11 பேரும் அடுத்தகட்ட சட்ட நடவடிக்கைகளுக்காக கொழும்பில் உள்ள சுங்கத் தடுப்பு அலுவலகத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டனர்.
By PTI
Published : October 22, 2026 at 8:14 PM IST
கொழும்பு: இந்தியாவில் இருந்து இலங்கைக்கு பீடி இலைகளை கடத்த முயன்றதாக 7 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
இலங்கையின் மேற்கு கடற்படை தலைமைக்கு கிடைத்த ரகசிய தகவலின் அடிப்படையில், புத்தளம் மாவட்டத்தின் உடப்புவ கடற்கரைப் பகுதியில் கடற்படையினர் தீவிர கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
அப்போது, இலங்கை கடல் எல்லைக்குள் சந்தேகத்திற்கிடமான முறையில் நுழைந்த 2 இந்தியப் படகுகளையும், அதில் இருந்து பொருட்களைப் பெறுவதற்காக அங்கு காத்திருந்த 2 உள்ளூர் சிறிய ரகப் படகுகளையும் கடற்படையினர் பிடித்து சோதனையிட்டனர்.
படகுகளில் நடத்தப்பட்ட தீவிரச் சோதனையில், மொத்தம் 60 மூட்டைகளில் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த சுமார் 2,400 கிலோ பீடி தயாரிக்க பயன்படும் கெந்து இலைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
இதனையடுத்து, இந்தியப் படகுகளில் இருந்த 7 இந்தியர்களையும், அவர்களுக்கு உதவியாக உள்ளூர் படகுகளில் இருந்த 4 இலங்கை நாட்டவர்களையும் கடற்படையினர் கைது செய்தனர்.
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பொருட்கள், படகுகள் மற்றும் கைது செய்யப்பட்ட 11 பேரும் அடுத்தகட்ட சட்ட நடவடிக்கைகளுக்காக கொழும்பில் உள்ள சுங்கத் தடுப்பு அலுவலகத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டனர்.
பாரம்பரியமாக கைகளால் சுருட்டப்படும் பீடி தயாரிப்பிற்கு இந்த 'கெந்து இலைகள்' மிக முக்கியமான மூலப்பொருளாகப் பயன்படுகின்றன.
இலங்கையில் தற்போது சிகரெட்டுகளின் விலை விண்ணைத் தொடும் அளவிற்கு உயர்ந்துள்ளதால், அங்கு மலிவு விலை பீடிகளுக்கான தேவை கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது. இந்தத் தேவையைப் பயன்படுத்தி, அதிக லாபம் ஈட்டுவதற்காகக் கடத்தல்காரர்கள் சுங்க வரிகளை ஏய்ப்பு செய்து, சிறிய படகுகள் மூலம் இந்தியாவில் இருந்து படகுகள் மூலம் கெந்து இலைகளை சட்ட விரோதமாக சிலர் கடத்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது.