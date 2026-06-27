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ஆப்கானிஸ்தானில் பயங்கர நிலநடுக்கம் - டெல்லி, ஜம்மு-காஷ்மீரில் நில அதிர்வு

ஆப்கானிஸ்தானில் சனிக்கிழமை இரவு 7.04 மணிக்கு பூமிக்கு அடியில் 215 கிலோ மீட்டர் ஆழத்தில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 27, 2026 at 10:43 PM IST

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ஹைதராபாத்: அண்டை நாடான ஆப்கானிஸ்தானில் இன்று மாலை பயங்கர நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. ரிக்டர் அளவுகோலில் 6.2 அலகுகளாக நிலநடுக்கம் பதிவாகியுள்ளதாக தேசிய நிலநடுக்கவியல் மையம் (என்சிஎஸ்) தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து தேசிய நிலநடுக்கவியல் மையம் தனது எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "ஆப்கானிஸ்தானில் சனிக்கிழமை இரவு 7.04 மணிக்கு பூமிக்கு அடியில் 215 கிலோ மீட்டர் ஆழத்தில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இந்த நிலநடுக்கம், ரிக்டர் அளவுகோலில் 6.2 அலகுகளாக பதிவாகி உள்ளது" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

டெல்லி, காஷ்மீரிலும் நில அதிர்வு

ஆப்கானிஸ்தானில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்ததை தொடர்ந்து, இந்தியாவில் புதுடெல்லி, ஜம்மு-காஷ்மீரிலும் நில அதிர்வு உணரப்பட்டது.

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நில அதிர்வு மண்டலத்தில் அமைந்துள்ள ஜம்மு-காஷ்மீரில் இந்த நில அதிர்வு உணரப்பட்டது. இதனால் பொதுமக்கள் தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள பாதுகாப்பான இடங்களை நோக்கி ஓடினர்.

இதுகுறித்து உள்ளூர்வாசியான இம்தியாஸ் அகமது என்பவர் கூறுகையில், "நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டபோது நான் என் வீட்டுக்குள் நாற்காலியில் அமர்ந்திருந்ததேன். நாற்காலி பலமாக ஆடியது. நல்லவேளையாக, இந்த பகுதியில் எந்த சேதமும் ஏற்படவில்லை. அடுத்து என்ன நடக்கும் எனத் தெரியவில்லை" என்றார்.

வெனிசுலா நாட்டில் கடந்த புதன்கிழமை அடுத்தடுத்து இரண்டு முறை சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. அந்த இரு நிலநடுக்கங்களை தொடர்ந்து தற்போது ஆப்கானிஸ்தானில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.

வெனிசுலா தலைநகர் கராகஸுக்கு அருகில் ரிக்டர் அளவுகோலில் 7.2 அலகுகளாகவும், அடுத்து 7.5 அலகுகளாவும் இந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இந்த இரு நிலநடுக்கங்களால் 900-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர். 3,300க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளனர்.

மேலும், ஆயிரக் கணக்கானோர் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கி மாயமாகியுள்ளனர். வெனிசுலாவில் உயிரிழந்தவர்களில் 28 போர்த்துகீசியர்கள், 5 ஸ்பானியர்கள், 2 பிரேசிலியர்கள், 7 சீனர்கள், 1 சிலி நாட்டைச் சேர்ந்தவரும் அடங்குவர்.

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இவர்களைத் தவிர, 85 போர்த்துகீசியர்கள் மற்றும் 119 ஸ்பானியர்களை பற்றி எந்த தகவலும் இல்லை என்று இரு நாட்டு அரசுகளும் தெரிவித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளன.

TAGGED:

EARTHQUAKE STRIKES AFGHANISTAN
TREMORS FELT IN NEW DELHI
NATIONAL CENTER FOR SEISMOLOGY
ஆப்கானிஸ்தானில் பயங்கர நிலநடுக்கம்
EARTHQUAKE STRIKES AFGHANISTAN

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