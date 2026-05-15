எவரெஸ்ட்டில் மலையேற்ற முகாம்: ரூ. 66.87 கோடி வருமானம் ஈட்டிய நேபாள அரசு

எவரெஸ்ட்டில் ஏறும் மலையேற்ற வீரர்கள் (AP)
Published : May 15, 2026 at 2:13 PM IST

காத்மாண்டு: கோடை காலத்தை முன்னிட்டு ஏற்பாடு செய்யப்படுகிற மலையேற்ற முகாம்கள் மூலம் எவரெஸ்ட் சிகரத்தின் மீது ஏறுவதற்கு இந்த ஆண்டு 95 இந்தியர்கள் உட்பட 492 பேர் பதிவு செய்துள்ளனர்.

சிறந்த சுற்றுலா தலங்களில் ஒன்றான நேபாளத்திற்கு கோடை காலங்களில் பல்வேறு நாடுகளிலிருந்தும் சுற்றுலா பயணிகள் வருகை புரிகின்றனர். குறிப்பாக, இங்கு ஆண்டுதோறும் நடைபெறுகிற எவரெஸ்ட் பேஸ் கேம்ப்பில் ஆயிரக்கணக்கான மலையேற்ற வீரர்கள் உற்சாகத்துடன் பங்கேற்பதுண்டு. கடல் மட்டத்திலிருந்து 5 ஆயிரம் மீட்டருக்கும் அதிகமான உயரத்தில் அமைந்துள்ள எவரெஸ்ட் உச்சியில் ஏறும் சாகச பயணம் இங்கு பிரசித்தம்.

மார்ச் முதல் மே மாதம் வரையும், செப்டம்பர் முதல் நவம்பர் வரையும் மலையேற்றத்திற்கு சிறந்த காலங்கள் என்பதால் இந்த நாட்களில் நேபாள அரசால் அங்கு மலையேற்ற முகாம்கள் ஏற்பாடு செய்யப்படுகின்றன. முக்கியமாக, இந்த மலையேற்றமானது உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச சுற்றுலான நிறுவனங்கள் மூலம் ஒருங்கிணைக்கப்படுகின்றன.

இந்த ஆண்டு எவரெஸ்ட் சிகரத்திற்கு ஏற, 492 பேர் தங்களது பெயர்களை பதிவு செய்துள்ளனர். அவர்களில் 95 பேர் இந்தியர்கள். கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டின் சாதனையை இந்த ஆண்டு பதிவு முறியடித்திருக்கிறது. 2023 ஆம் ஆண்டு 479 பேர் மலையேற்றத்துக்கு பதிவு செய்திருந்த நிலையில், இந்த முறை அதை விட அதிகம் பேர் தங்களது பெயர்களை பதிவு செய்துள்ளனர்.

நேபாள அரசுக்கு இந்த எவரெஸ்ட் மலையடிவார முகாம்கள் சிறந்த வருவாயை ஈட்டி தருகின்றன. காரணம், 12 முதல் 14 நாட்கள் தொடர்கிற இந்த மலையேற்றத்திற்கு பெயரை முன்பதிவு செய்யும் போது குறிப்பிட்ட தொகை கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு 492 பேர் தங்களது பெயர்களை மலையேற்றத்துக்கு பதிவு செய்துள்ள நிலையில், இதன் மூலம் கிடைக்கப் பெற்றுள்ள கட்டண வருவாய், 7.19 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களாகவும் (நேபாள ரூபாயில் 1.07 பில்லியனுக்கும் அதிகம்) பதிவாகியுள்ளது. இதன் இந்திய மதிப்பு 66.87 கோடி ரூபாய் ஆகும்.

இந்த ஆண்டு 55 நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் உலகின் மிக உயர்ந்த சிகரமான எவரெஸ்ட்டில் ஏறவுள்ளனர். இதில் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்தவர்கள் மட்டும் 76 பேர். அங்கிருந்து ஒரு தேசியக் குழுவே இந்த மலையேற்றத்தில் ஈடுபடவுள்ளது. தவிர, சீனாவிலிருந்து 109 பேரும், இந்தியாவிலிருந்து 95 பேரும், பிரிட்டனிலிருந்து 74 பேரும், ஜெர்மனியிலிருந்து 71 பேரும், ரஷ்யாவிலிருந்து 69 பேரும் மலையேற்றத்தில் ஈடுபடவுள்ளனர்.

பருவ காலங்களில் மலையேற்ற வீரர்கள் ஆர்வம் காட்டுகிற எவரெஸ்ட் மலையேற்றமானது தெற்கு பகுதியில் நேபாள அரசாலும், வடக்கு பகுதியில் சீன அரசாலும் கவனிக்கப்படுகின்றன.

