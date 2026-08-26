இந்தியா - சீனா எல்லை பிரச்சினைக்கு அரசியல் ரீதியாக தீர்வு காண உடன்பாடு
இந்தியா - சீனா எல்லை பிரச்சினை தொடர்பான சிறப்பு பிரதிநிதிகளின் 25-வது மாநாடு சீனாவின் பெய்ஜிங் நகரில் நடைபெற்றது.
Published : August 26, 2026 at 1:50 PM IST
பெய்ஜிங்: இந்தியா - சீனா இடையேயான எல்லை பிரச்சினைகளுக்கு அரசியல் ரீதியாக தீர்வு காண, சிறப்பு பிரதிநிதிகள் கூட்டத்தில் உடன்பாடு மேற்கொள்ளப்பட்டதாக இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
சீனாவின் பெய்ஜிங்கில் நடைபெற்ற இந்தியா - சீனா எல்லைப் பிரச்சினை தொடர்பான சிறப்புப் பிரதிநிதிகளின் 25-வது கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக இந்தியாவின் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் கடந்த ஆகஸ்ட் 24 அன்று பெய்ஜிங் சென்றார். இதையடுத்து, சிறப்புப் பிரதிநிதிகளின் 25-வது கூட்டம் நேற்று (ஆகஸ்ட் 25) நடைபெற்றது.
இதில் சீனாவின் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் வாங் யீ உள்ளிட்ட அரசு அதிகாரிகள் சிலர் கலந்துகொண்டனர். இந்த கூட்டத்தில் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங் ஆகியோரின் வழிகாட்டுதலின் பேரில், அஜித் தோவல் மற்றும் வாங் யீக்கு இடையே பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றதாக இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
NSA Shri Ajit Doval co-chaired the 25th Meeting of SRs on India-China Boundary Question with his counterpart H. E. Wang Yi, Member of the Politburo of the Central Committee of the CPC and China’s Foreign Minister on 25 August 2026 in Beijing. The two sides positively reviewed the… pic.twitter.com/op50eDrU8i— India in China (@EOIBeijing) August 25, 2026
இதுகுறித்து அஜித் தோவல் கூறியபோது, “கிழக்கு லடாக்கில் தற்போது இயல்பு நிலை திரும்பி வருகிறது. இரு நாடுகளின் உறவு அங்கு மேம்பட்டுள்ளது. இந்தியாவுக்கும், சீனாவுக்கும் இடையிலான உறவுகள் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியிருப்பது, இரு தரப்பினரும் எல்லை பகுதியில் அமைதி மற்றும் நல்லிணக்கத்தை பேணி வருவதன் நேரடி விளைவாகும்.
நாது லா கணவாய் வழியாக கைலாஷ், மானசரோவர் யாத்திரையை வெற்றிகரமாக நடத்தியதும், மூன்று கணவாய்கள் வழியாக நமது பாரம்பரிய எல்லை வர்த்தகம் மீண்டும் தொடங்கப்பட்டதும், குறிப்பாக எல்லைப் பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களுக்கு நல்ல பலன்களை தந்துள்ளது. இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான தொடர்புகளை மேம்படுத்துவதும், நம்பிக்கையை வலுப்படுத்துவதும், குழப்பங்களை நீக்குவதும் நமக்கு முக்கியமாகும்.
நாம் நமது அண்டை நாடுகளுடன் நல்ல உறவு முறையை பேணி சிறந்த நண்பர்களாகவும், ஒருவருக்கொருவர் வெற்றிக்கு பங்களிக்கும் நல்ல கூட்டாளிகளாகவும் இருக்க வேண்டும். இந்தியா - சீனா இடையேயான எல்லைப் பிரச்சினைக்கு இந்த சிறப்பு பிரதிநிதிகள் கூட்டத்தில் அரசியல் ரீதியாக தீர்வு காண உடன்பாடு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது” என்று கூறினார்.
இதனைத் தொடர்ந்து இந்த கூட்டத்தில் பேசிய சீன வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் வாங் யீ, “இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான உறவுகளுக்கு புதிய உத்வேகம் அளிக்கப்பட வேண்டும். இரு நாடுகளுக்கு இடையே உள்ள எல்லை பிரச்சினைகளுக்கு உரிய முக்கியத்துவதை வழங்கி அதனை தீர்க்க வேண்டும். அஜித் தோவலுடன் நடத்திய பேச்சுவார்த்தை மிகவும் ஆழமான மற்றும் வெளிப்படையான பேச்சுவார்த்தை” எனத் தெரிவித்தார்.
மேலும், பெய்ஜிங்கில் நடைபெற்ற இந்த உயர்மட்டப் பேச்சுவார்த்தைகளைத் தொடர்ந்து, எல்லைப் பிரச்சினை தொடர்பான சிறப்பு பிரதிநிதிகளின் 26-வது கூட்டம் 2027-ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் நடைபெறுவதற்கு இரு நாடுகளும் ஒப்புக்கொண்டதாக சீன வெளியுறவு அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்திய தூதரகம் ட்வீட்
இந்தியா - சீனா எல்லைப் பிரச்சினை தொடர்பான சிறப்பு பிரதிநிதிகள் கூட்டம் குறித்து பெய்ஜிங்கில் உள்ள இந்திய தூதரகம் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் வலைதள பதிவில், “இந்தியா- சீனா எல்லை பிரச்சினை குறித்த சிறப்புப் பிரதிநிதிகளின் 25-வது கூட்டம் ஆகஸ்ட் 25 அன்று சீனாவில் உள்ள பெய்ஜிங்கில் நடைபெற்றது. இதில், இந்திய தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல், சீனாவின் வெளியுறுவுத்துறை அமைச்சர் வாங் யீ ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர்.
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இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங் ஆகியோரின் வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் தொலைநோக்கு பார்வையின் அடிப்படையில், இரு நாடுகளின் உறவுகளில் நிலவும் நேர்மறையான முன்னேற்றங்கள் பற்றி இந்த கூட்டத்தில் ஆய்வு செய்யப்பட்டது.
மேலும், எல்லை தாண்டிய ஒத்துழைப்பு தொடர்பான பணிகளைத் தொடர்ந்து முன்னெடுத்துச் செல்லும் அதே வேளையில், இருதரப்பு ஒத்துழைப்பை மேலும் விரிவுபடுத்துதல், எல்லைப் பகுதிகளில் உறுதிதன்மையை பேணுதல், அமைதி, நிம்மதியை உறுதி செய்தல் மற்றும் எல்லை வரையறை விவகாரத்தில் முன்னேற்றம் காணுதல் ஆகியவை குறித்தும் இந்த கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது” என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.