பயணிகள் ரயில் மீது ராட்சத கிரேன் விழுந்து விபத்து: 22 பேர் பலி; 30 பேர் படுகாயம்
Published : January 14, 2026 at 1:28 PM IST
பாங்காக்: தாய்லாந்தில் பயணிகள் ரயில் மீது ராட்சத கிரேன் விழுந்த கோர விபத்தில் 22 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். 30-க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்தனர்.
தாய்லாந்து தலைநகர் பாங்காங்கில் இருந்து உபான் ராட்சதானி மாகாணம் நோக்கி இன்று காலை 7 மணிக்கு அதிவேக பயணிகள் ரயில் ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது.
9 மணியளவில் நக்கோன் ராட்சசீமா மாகாணத்துக்குள் நுழைந்த போது, ராட்சத கிரேன் ஒன்று ரயில் மீது எதிர்பாராதவிதமாக விழுந்தது. அதிவேக ரயில் தண்டவாள அமைப்பதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டு வந்த ராட்சத கிரேன், நிலைத்தடுமாறி ரயில் மீது விழுந்ததாக தெரிகிறது. கிரேன் விழுந்ததில் ரயில் தடம்புரண்டு நிலத்தில் வேகமாக ஓடி பின்னர் கவிழ்ந்து விழுந்து தீப்பிடித்தது.
இந்த சம்பவம் குறித்து உடனடியாக தீயணைப்பு படையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. பின்னர், தீயணைப்புப் படையினர் அங்கு வந்து தீயை அணைத்து ரயிலுக்குள் சென்று பார்த்தனர். அப்போது 22 பேர் தீயில் கருகிய சடலங்களாக மீட்கப்பட்டனர். 30-க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயங்களுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். கிரேன் எப்படி விழுந்தது; கிரேனை இயக்கும் போது முறையான பாதுகாப்பு அம்சங்கள் பின்பற்றப்பட்டனவா என்பது குறித்து தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.