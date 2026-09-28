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நேபாளத்தில் மீண்டும் வெள்ளப்பெருக்கு, நிலச்சரிவு: 21 பேர் உயிரிழப்பு

நேபாளம் முழுவதும் தொடர்ந்து கனமழை பெய்துவரும் நிலையில் ஆற்றங்கரை மற்றும் மலைப்பாங்கான பகுதிகளில் வசிப்போர் மிகவும் எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

திரிசுலி ஆற்றின் கரையில் இறந்தவர்களின் உடல்களை தேடும் போலீசார்
திரிசுலி ஆற்றின் கரையில் இறந்தவர்களின் உடல்களை தேடும் போலீசார் (AP)
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By PTI

Published : September 28, 2026 at 2:43 PM IST

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காத்மாண்டு: நேபாளத்தில் கடந்த சில நாட்களாக தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது. இதனால், அங்கு ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கு மற்றும் நிலச்சரிவில் சிக்கி 21 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

கடந்த ஆகஸ்ட் 26 ஆம் தேதி நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட பெருவெள்ளத்தால் 1,400-க்கும் அதிகமானோர் உயிரிழந்தனர். 5000-க்கும் மேற்பட்டோர் காணாமல் போயுள்ளனர். இந்த சோகம் அடங்குவதற்குள் தற்போது மீண்டும் அங்கு கனமழை பெய்து வருகிறது. கடந்த சில நாட்களாக தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழையால் வெள்ளப்பெருக்கு மற்றும் நிலச்சரிவுகள் ஏற்பட்டுள்ளன. இதில் பல வீடுகள் அடித்துச்செல்லப்பட்டுள்ளன. நாட்டின் பல பகுதிகளில் சாலை போக்குவரத்துகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

பால்பா மாவட்டத்திலுள்ள மத்தாகதி பகுதியில் சனிக்கிழமை இரவு திடீரென நிலச்சரிவு ஏற்பட்டது. இதில் ஒரு வீடு புதைந்த நிலையில் அதிலிருந்த 5 பேர் உயிரிழந்தனர். அவர்களுடைய உடல்கள் அடுத்த நாள் மீட்கப்பட்டன. இது தவிர ஆங்காங்கே வெள்ளம், நிலச்சரிவு, மின்னல் உள்ளிட்ட மழையின் தாக்கத்தில் சிக்கி 16 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், மொத்த உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை 21 ஆக உயர்ந்துள்ளது. அதேசமயம், 1,284 பேரை பாதுகாப்பு படையினர் மீட்டுள்ளனர்.

லும்பினி மாகாணத்தின் ரூபன்தேஹி மாவட்டத்திலுள்ள தினாவ் ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதில் புட்வால் பகுதியில் ஆற்றங்கரையோரம் இருந்த 6 வீடுகள் வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டதாக காத்மாண்டு போஸ்ட் செய்தி வெளியிட்டிருக்கிறது.

தொடர் கனமழையால் தினாவ் மற்றும் அதன் அருகிலிருக்கும் ஓடைகளில் நீர்மட்டம் உயர்ந்துள்ளது. இதனால் சுமார் 200 வீடுகள் ஆபத்தின் விளிம்பில் உள்ளன. எனினும், அந்த வீடுகளிலிருந்த சுமார் 1000 பேரை பாதுகாப்பு படையினர் வெளியேற்றி பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைத்துள்ளனர்.

மேலும் சித்வான் மாட்டத்திலுள்ள நாராயணி ஆறு மற்றும் ரியூ ஓடையிலுக் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. நாராயணி ஆற்றின் நீர்மட்டமானது அபாய அளவான 9 மீட்டரை தாண்டி 9.23 மீட்டரை எட்டியுள்ளது. அதே போல் ரியூ ஓடையிலும் அபாய அளவான 3.8 மீட்டரை தாண்டி 3.92 மீட்டராக உயர்ந்திருக்கிறது.

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அதேபோல் சித்வானின் பல இடங்களில் கனமழை காரணமாக நிலச்சரிவுகள் ஏற்பட்டுள்ளன. இதனால் போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டுள்ளன. கர்னாலி மாகாணத்திலும் நிலச்சரிவால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கு நவால்பசி மற்றும் சப்தரி மாவட்டங்களில் நாராயணி மற்றும் சப்தகோஷி ஆறுகளில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கால் 389 வீடுகள் நீரில் மூழ்கின. எனினும் அங்கிருந்த மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

நேபாளம் முழுவதும் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வரும் நிலையில் மேலும் வெள்ளப்பெருக்கு மற்றும் நிலச்சரிவுகள் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாகவும், ஆற்றங்கரை மற்றும் மலைப்பாங்கான பகுதிகளில் வசிப்போர் மிகவும் எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறும் அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

TAGGED:

HEAVY RAIN IN NEPAL
FLOODS LANDSLIDES ACROSS NEPAL
நேபாள கனமழை
நேபாள வெள்ளப்பெருக்கு
NEPAL FLOODS

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