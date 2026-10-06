2026 ஆம் ஆண்டின் இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு - பெல்ஜியத்தைச் சேர்ந்த பேராசிரியருக்கு அறிவிப்பு
நோபல் பரிசு பெறுவோருக்கு தங்கப் பதக்கம், சான்றிதழுடன் ரூ.10.41 கோடி பரிசுத் தொகை வழங்கப்படும். நோபல் பரிசு வழங்கும் விழா, ஆல்பிரட் நோபல் நினைவு நாளான டிசம்பர் 10-ஆம் தேதி வழங்கப்படும்.
Published : October 6, 2026 at 3:30 PM IST
ஸ்டாக்ஹோம்: 2026ஆம் ஆண்டு இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு பெல்ஜியத்தை சேர்ந்த பேராசிரியர் பிரான்சிஸ் லூயிஸ் ஹால்சென்னுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
உலகின் மிக உயரிய விருதாக கருதப்படுகிற நோபல் பரிசு ஆண்டுதோறும் மருத்துவம், இயற்பியல், வேதியியல், இலக்கியம், அமைதி, பொருளாதாரம் உள்ளிட்ட துறைகளில் சிறப்பாக பங்காற்றியவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அக்டோபர் 5 முதல் ஒவ்வொரு துறைக்குமான நோபல் பரிசு பெறுவோரின் பெயர்கள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் நேற்று (அக்.5) மருத்துவத்திற்கான நோபல் பரிசானது அறிவிக்கப்பட்டது.
இந்த ஆண்டு 'ஆப்டோஜெனெட்டிக்ஸ்' என்ற முறையில் சாதனை புரிந்த கார்ல் டெய்சோர்த், பீட்டர் ஹெகிமான் மற்றும் ஜார்ஜ் நகேல் ஆகிய 3 பேருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனை தொடர்ந்து இன்று இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
2026ஆம் ஆண்டுக்கான நோபல் பரிசுக்கு பெல்ஜியத்தில் பிறந்து அமெரிக்காவில் பணிபுரியும் பிரான்சிஸ் லூயிஸ் ஹால்சென் பெறுகிறார். ஐஸ்கியூப் நியூட்ரினோ ஆய்வகத்துக்கான பங்களிப்புக்காக இவருக்கு நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டுகிறது. ஹால்சென் அமெரிக்காவின் விஸ்கான்சின் - மேடிசன் பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த இயற்பியாலாளராவார்.
அடுத்து துறைகளுக்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்படும் தேதி, நேரம் விவரம்
வேதியியல் - அக்டோபர் 7 - மதியம் 3.15 மணி
இலக்கியம் - அக்டோபர் 8 - மாலை 4.30 மணி
அமைதி - அக்டோபர் 9 - மதியம் 2.30 மணி
பொருளாதாரம் - அக்டோபர் 12 - மதியம் 3.15 மணி
நோபல் பரிசு பெறுவோருக்கு தங்கப் பதக்கம், சான்றிதழுடன் ரூ.10.41 கோடி பரிசுத் தொகை வழங்கப்படும். நோபல் பரிசு வழங்கும் விழா, ஆல்பிரட் நோபல் நினைவு நாளான டிசம்பர் 10-ஆம் தேதி நடைபெறும்.