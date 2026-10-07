வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு: பிரான்ஸ், ஜப்பானை சேர்ந்த பேராசிரியர்களுக்கு அறிவிப்பு
நோபல் பரிசு பெறுவோருக்கு தங்கப் பதக்கம், சான்றிதழுடன் ரூ.10.41 கோடி பரிசுத் தொகை வழங்கப்படும். நோபல் பரிசு வழங்கும் விழா, ஆல்பிரட் நோபல் நினைவு நாளான டிசம்பர் 10-ஆம் தேதி நடைபெறும்.
Published : October 7, 2026 at 3:33 PM IST
ஸ்டாக்ஹோம்: 2026ஆம் ஆண்டின் வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு பிரான்ஸ் நாட்டைச் சேரந்த ஹென்றி காகன், ஜப்பானை சேர்ந்த கென்சோ சோய் ஆகிய இரண்டு பேராசிரியர்களுக்கு வழங்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மருத்துவம், இயற்பியல், வேதியியல், இலக்கியம், அமைதி மற்றும் பொருளாதாரம் ஆகிய 6 துறைகளில் சிறந்து விளங்குவோருக்கு ஆண்டுதோறும் டிசம்பர் 10-ஆம் தேதியன்று நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
ஆல்பர்ட் நோபலின் நினைவாக 1901ஆம் ஆண்டு முதல் வழங்கப்படும் உயரிய விருதான நோபல் பரிசானது முன்கூட்டியே அக்டோபர் மாதத்தில் அறிவிக்கப்படும்.
அந்த வகையில் 2026ஆம் ஆண்டுக்கான நோபல் பரிசானது அக்டோபர் 5ஆம் தேதி முதல் அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. அக்டோபர் 5 அன்று மருத்துவத்துக்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த ஆண்டு கார்ல் டெய்சோர்த், பீட்டர் ஹெகிமான் மற்றும் ஜார்ஜ் நகேல் ஆகியோர் மருத்துவத்துறையில் நோபல் பரிசு பெறுகின்றனர். நேற்று இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசானது பெல்ஜியத்தை சேர்ந்த பேராசிரியர் பிரான்சிஸ் லூயிஸ் ஹால்சென்னுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், இன்று வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 2026ஆம் ஆண்டுக்கான வேதியியல் துறைக்கான நோபல் பரிசை பிரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த ஹென்றி காகன், ஜப்பான் நாட்டை சேர்ந்த கென்சோ சோய் ஆகியோர் பெறுகின்றனர்.
சமச்சீரற்ற கரிமத் தொகுப்பில் நேரியல் அல்லாத விளைவுகளை கண்டுபிடித்ததற்காகவும், தன்வினையூக்கத்தை கண்டறிந்ததற்காகவும் இவர்களுக்கு இந்த நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அடுத்து துறைகளுக்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்படும் தேதி, நேரம் விவரம்
இலக்கியம் - அக்டோபர் 8 - மாலை 4.30 மணி
அமைதி - அக்டோபர் 9 - மதியம் 2.30 மணி
பொருளாதாரம் - அக்டோபர் 12 - மதியம் 3.15 மணி
|இதையும் படிங்க: 2026 ஆம் ஆண்டின் இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு - பெல்ஜியத்தைச் சேர்ந்த பேராசிரியருக்கு அறிவிப்பு
நோபல் பரிசு பெறுவோருக்கு தங்கப் பதக்கம், சான்றிதழுடன் ரூ.10.41 கோடி பரிசுத் தொகை வழங்கப்படும். நோபல் பரிசு வழங்கும் விழா, ஆல்பிரட் நோபல் நினைவு நாளான டிசம்பர் 10-ஆம் தேதி நடைபெறும்.