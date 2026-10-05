2026ஆம் ஆண்டின் மருத்துவத்திற்கான நோபல் பரிசு அறிவிப்பு - யார் யார் பெறுகின்றனர்?
நோபல் பரிசு பெறுவோருக்கு தங்கப் பதக்கம், சான்றிதழ் மற்றும் ரூ. 10.41 கோடி பரிசுத்தொகை வழங்கப்படும்.
Published : October 5, 2026 at 3:12 PM IST
ஸ்டாக்ஹோம்: 2026ஆம் ஆண்டிற்கான மருத்துவத்திற்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டு, கார்ல் டெய்சோர்த், பீட்டர் ஹெகிமான் மற்றும் ஜார்ஜ் நகேல் ஆகியோர் மருத்துவத்துறையில் நோபல் பரிசு பெறுகின்றனர்.
உலகெங்கும் பல்வேறு துறைகளில் சிறந்து விளங்குவோரையும் சாதனையாளர்களையும், கௌரவிக்கும் விதமாக 1901ஆம் ஆண்டு முதல் நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. உலகின் உயரிய விருதுகளில் ஒன்றாக பார்க்கப்படும் நோபல் பரிசானது மருத்துவம், இயற்பியல், வேதியியல், இலக்கியம், அமைதி மற்றும் பொருளாதாரம் ஆகிய 6 துறைகளின்கீழ் சிறப்பாக பங்காற்றியவர்களுக்கு ஆல்பர்ட் நோபலின் நினைவு தினமான டிசம்பர் 10-ஆம் தேதி வழங்கப்படுகிறது. நோபல் பரிசு பெறுவோருக்கு தங்கப் பதக்கம், சான்றிதழ் மற்றும் ரூ. 10.41 கோடி பரிசுத்தொகை வழங்கப்படும்.
ஸ்வீடன் நாட்டின் தலைநகரான ஸ்டாக்ஹோமில் 2026-ஆம் ஆண்டின் நோபல் பரிசுகளை பெறப்போகும் விருதாளர்களின் பெயர்கள் இன்று முதல் அறிவிக்கப்படுகின்றன. முதல் நாளான இன்று மருத்துவத்துறைக்கான நோபல் பரிசு பெறப்போகும் சாதனையாளர்களின் பெயர்கள் இந்திய நேரப்படி இன்று மதியம் 3 மணிக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, கார்ல் டெய்சோர்த், பீட்டர் ஹெகிமான் மற்றும் ஜார்ஜ் நகேல் ஆகியோர் 2026ஆம் ஆண்டுக்கான மருத்துவத்துறைக்கான நோபல் பரிசு பெறுகின்றனர்.
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இதனைத் தொடர்ந்து அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி மதியம் 3.15 மணிக்கு இயற்பியலுக்கும், 7ஆம் தேதி மதியம் 3.15 மணிக்கு வேதியியலுக்கும், 8ஆம் தேதி மாலை 4.30 மணிக்கு இலக்கியத்துக்கும், 9ஆம் தேதி மதியம் 2.30 மணிக்கு அமைதிக்கும், 12ஆம் தேதி மதியம் 3.15 மணிக்கு பொருளாதார அறிவியலுக்கும் நோபல் பரிசு பெறுவோரின் பெயர்கள் அறிவிக்கப்பட உள்ளது.
2025ஆம் ஆண்டு மருத்துவத் துறைக்கான நோபல் பரிசை அமெரிக்காவை சேர்ந்த மேரி இ. பிரன்கோவ், பிரெட் ராம்ஸ்டெல் மற்றும் ஜப்பானை சேர்ந்த ஷிமோன் சகாகுச்சி ஆகியோர் பெற்றனர்.