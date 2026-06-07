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கோடை திருவிழாவில் நிகழ்த்தப்பட்ட துப்பாக்கிச்சூட்டில் 12 பேர் காயம்

'ஓல்ட் வெஸ்ட் எண்ட் ஃபெஸ்டிவல்' (Old West End Festival) என்பது டோலிடோவின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பகுதியில் ஆண்டுதோறும் நடைபெற்று வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

துப்பாக்கிச்சூடு நடைபெற்ற இடம்
துப்பாக்கிச்சூடு நடைபெற்ற இடம் (AP)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 7, 2026 at 1:11 PM IST

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ஓஹியோ: அமெரிக்காவின் ஓஹியோவில் நடைபெற்ற திருவிழாவில் மர்மநபர்கள் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் அப்பாவி மக்கள் 12 பேர் காயமடைந்துள்ளனர்.

அமெரிக்கா ஓஹியோவின் (Ohio) அருகே உள்ள டோலிடோவில் (Toledo) 'ஓல்ட் வெஸ்ட் எண்ட் ஃபெஸ்டிவல்' எனும் திருவிழா நடைபெற்று வருகிறது. இந்த நிலையில் அப்பகுதியில் துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது. இதில் அப்பாவி மக்கள் 12 பேர் காயமடைந்துள்ளனர். அவர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சைப் பெற்று வருகின்றனர். இதில் இருவர் கவலைக்கிடமான நிலையில் இருப்பதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

இந்த சம்பவம் குறித்த காணொளி காட்சிகள் இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ், ஃபேஸ்புக் போன்ற சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாகப் பரவி வருகிறது. அதில், துப்பாக்கிச் சூடு சத்தம் கேட்டதும் மக்கள் அலறியடித்து ஓடுகின்றனர். காயமடைந்தவர்களுக்கு அவசரகால அதிகாரிகள் சிகிச்சை அளிப்பதும் பதிவாகியுள்ளது.

இந்த சம்பவம் குறித்து டோலிடோ காவல்துறை துணைத் தலைவர் ஜோ ஹெஃபெர்னன் (Joe Heffernan) கூறுகையில், "துப்பாக்கிச் சூடு நடத்திய மர்மநபர்களைத் தேடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. துப்பாக்கிச்சூட்டில் காயமடைந்தவர்கள் இருவர் கவலைக்கிடமான நிலையில் உள்ளனர். குறைந்தது இரண்டு பேர் துப்பாக்கிகளால் சுட்டுள்ளனர். அவர்கள் ஒருவேளை ஒருவரையொருவர் துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொண்டிருக்கலாம்" என்றார்.

டோலிடோவில் நிலவும் அசாதாரண சூழல் குறித்து நான் மிகவும் கவலைப்படுகிறேன் என்று ஓஹியோ ஆளுநர் மைக் டிவைன் என்று அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், "கோடைக்கால திருவிழாக்கள் என்பது பொதுமக்கள் வன்முறை அச்சமின்றி குடும்பத்துடன் ஒன்றுக்கூடி நேரத்தைச் செலவிடுவதற்கான பாதுகாப்பான இடங்களாக இருக்க வேண்டும்" என்பதையும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

மருத்துவப் பயிற்சிப் பெற்றவரும், அமெரிக்க கடற்படையில் பணியாற்றியவருமான கெவின் பெர்ரி என்பவர் கூறுகையில், "தனது நண்பர்களுடன் அருகில் உள்ள தாவரவியல் பூங்காவில் அமர்ந்து நேரடி இசையைக் கேட்டுக் கொண்டிருந்தேன். அப்போது திடீரென துப்பாக்கிச் சத்தம் கேட்டது. அனைவரும் தரையில் படுத்துக் கொண்டனர். பின்னர் மீண்டும் எழுந்து பார்த்தேன். நான் இருந்த இடத்தில் இருந்து சுமார் 50 மீட்டர் தொலைவில் துப்பாக்கி ஒன்று வீசப்பட்டதைக் கண்டேன்.

திருவிழாவிற்காக பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த காவலர்கள், அந்த இடத்திற்கு விரைந்துச் சென்றனர். யாருக்கேனும் மருத்துவ உதவி தேவைப்படுகிறதா? என்று நடந்துச் சென்று பார்த்தேன். அப்போது, குறைந்தது ஐந்து பேர் குண்டு பாய்ந்த காயங்களுடன் கண்டேன்" என்று கூறினார்.

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'ஓல்ட் வெஸ்ட் எண்ட் ஃபெஸ்டிவல்' (Old West End Festival) என்பது டோலிடோவின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பகுதியில் நடைபெறும் 2 நாள் கொண்டாட்டமாகும். இதில் நேரடி இசை நிகழ்ச்சிகள், ஷாப்பிங் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான நிகழ்ச்சிகள் அடங்கும்.

TAGGED:

OHIO FESTIVAL
TOLEDO
POLICE INVESTIGATION
அமெரிக்காவில் துப்பாக்கிச்சூடு
OLD WEST END FESTIVAL

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