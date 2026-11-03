நேபாளத்தில் 2 ஹெலிகாப்டர்கள் மோதி விபத்து - இந்தியர் பலி; 3 பேர் படுகாயம்
காயமடைந்தவர்கள் அனைவரும் மீட்கப்பட்டு காத்மாண்டுவில் உள்ள மெடிசிட்டி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
By ANI
Published : November 3, 2026 at 1:52 PM IST
காத்மாண்டு: நேபாளத்தின் இமயமலைப் பகுதியில் அமைந்துள்ள சோலுகும்பூ மாவட்டத்தில் இன்று காலை ஹெலிகாப்டர்கள் மோதிய விபத்தில் இந்தியர் ஒருவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். மேலும், இந்த விபத்தில் மற்றொரு வெளிநாட்டுப் பயணியும், இரண்டு நேபாள விமானிகளும் படுகாயமடைந்துள்ளனர்.
நேபாள காவல் துறையின் தகவலின்படி, சோலுகும்பூ மாவட்டத்தின் கும்பு பாசாங் அருகே உள்ள பெரிச்சே ஹெலிபேடில் இந்த விபத்து நிகழ்ந்துள்ளது. உள்ளூர் நேரப்படி காலை சுமார் 8:11 மணியளவில், 'ஃபிஷ்டெயில் ஏர்' மற்றும் 'ஏர் டைனஸ்டி' ஆகிய நிறுவனங்களால் இயக்கப்பட்டு வந்த இரண்டு ஹெலிகாப்டர்கள் அடுத்தடுத்து தரையிறங்க முயன்றன.
அப்போது, எதிர்பாராதவிதமாக இரண்டு ஹெலிகாப்டர்களின் இறக்கைகளும் ஒன்றுடன் ஒன்று பலமாக மோதிக் கொண்டன. இதில் இரண்டு ஹெலிகாப்டர்களும் கட்டுப்பாட்டை இழந்து ஹெலிபேடிலேயே விழுந்து நொறுங்கின. இந்த விபத்தின் கோரமான காட்சிகள் அங்கிருந்த கண்காணிப்பு கேமிராவில் பதிவாகியுள்ளது.
இந்த விபத்து குறித்து காவல் துறை அதிகாரி மௌசம் தமாங், ஃபிஷ்டெயில் ஏர் ஹெலிகாப்டரில் பயணம் செய்த வசந்த குமார் பாலராமராமு (வயது 47) என்ற இந்தியர் உயிரிழந்ததாக உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
அதே ஹெலிகாப்டரில் பயணித்த நியூசிலாந்தில் வசிக்கும் இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த சைலேஷ் கிருஷ்ணா படேல் (வயது 49) என்பவர் பலத்த காயமடைந்தார். விபத்து நடந்தவுடன் அவர் மீட்கப்பட்டு உடனடியாக வேறொரு ஹெலிகாப்டர் மூலம் காத்மாண்டுவில் உள்ள மெடிசிட்டி மருத்துவமனைக்கு அவசர சிகிச்சைக்காக கொண்டு செல்லப்பட்டார்.
மேலும், ஃபிஷ்டெயில் ஏர் ஹெலிகாப்டரின் பைலட் ரவீந்திர பிரஜாபதி மற்றும் டைனஸ்டி ஏர் ஹெலிகாப்டரின் பைலட் பிரஜ்வல் ஆகிய இரு நேபாள விமானிகளும் காயமடைந்து காத்மாண்டுவிற்கு மேல் சிகிச்சைக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளனர்.
விபத்து நடந்த பெரிச்சே என்ற பகுதி, உலகப் புகழ்பெற்ற எவரெஸ்ட் சிகரத்தின் முகாமிற்கு செல்லும் வழியில் அமைந்துள்ளது. இது தலைநகர் காத்மாண்டுவில் இருந்து வடகிழக்கே சுமார் 150 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் உள்ள ஒரு முக்கியமான மலையேற்றப் பகுதியாகும்.
தற்போதைய நிலையில், பலியான இந்தியரின் உடல் லுக்லாவில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளது. விபத்தின் போது இந்த இரண்டு ஹெலிகாப்டர்களிலும் மொத்தம் எத்தனை பயணிகள் இருந்தார்கள் என்பது குறித்த விவரங்கள் இன்னும் முழுமையாகத் தெரியவில்லை. இது குறித்து நேபாள காவல் துறை தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது.