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புகைப்பழக்கத்தை 50% குறைக்கும் யோகா: எய்ம்ஸ் ஆய்வில் குட் நியூஸ்!

புகையிலை பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற தீவிரமான எண்ணத்தையும், தூண்டுதலையும் மூச்சுப்பயிற்சி கட்டுப்படுத்தி மனதை அமைதிப்படுத்த பெரிதும் உதவுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 27, 2026 at 7:01 AM IST

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வாழ்க்கையில் பலருக்கும் ஏதேனும் ஒரு காலகட்டத்தில் தேவையற்ற கெட்ட பழக்கங்கள் தொற்றிக்கொள்வதுண்டு. அதில் மிக முக்கியமானதும், உடலுக்கு அதிக தீங்கு விளைவிப்பதுமான ஒன்று புகையிலை மற்றும் சிகரெட் பிடிக்கும் பழக்கம். "திங்கட்கிழமை முதல் சிகரெட் பிடிப்பதை நிறுத்திவிட வேண்டும்" அல்லது "இனி புகையிலைப் பக்கமே செல்லக்கூடாது" என்று பலர் மனதிற்குள் உறுதியான முடிவுகளை எடுப்பது வழக்கம்.

ஆனால், அடுத்த சில நாட்களிலேயே வேலை சார்ந்த மன அழுத்தம், கவலை அல்லது சக நண்பர்களின் தூண்டுதல் காரணமாக, மீண்டும் அதே பழக்கத்திற்குள் தள்ளப்பட்டு விடுவார்கள். இந்த பழக்கத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்ற தீவிரமான விருப்பம் உள்ளிருந்து தூண்டினாலும், அதிலிருந்து வெளிவர முடியாமல் பலர் தவித்து வருகின்றனர்.

மருத்துவ சிகிச்சைகள் மற்றும் வழக்கமான வழிமுறைகளை முயன்று பார்த்தும் தோல்வியடைந்தவர்களுக்கு, ஒரு எளிய மற்றும் இயற்கையான தீர்வு தற்போது தெரியவந்துள்ளது. தினமும் யோகாசன பயிற்சிகளை மேற்கொள்வதன் மூலம் புகையிலை பழக்கத்தை மிக சுலபமாக கைவிட முடியும் என்பதை டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை ஆராய்ச்சியாளர்கள் புதிய ஆய்வின் மூலம் கண்டறிந்து உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர்.

புகைப்பழக்கத்திற்கு முற்றுப்புள்ளியா?

டெல்லி அகில இந்திய மருத்துவ அறிவியல் கழகத்தில் (AIIMS) இயங்கி வரும் ஒருங்கிணைந்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி மையம் மற்றும் சமூக மருத்துவ மையத்தை சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள், புகையிலைப் பயன்பாடு மற்றும் யோகாசன பயிற்சிகள் குறித்து ஒரு விரிவான ஆய்வை மேற்கொண்டனர்.

அமெரிக்கா, இந்தியா மற்றும் தாய்லாந்து ஆகிய நாடுகளை சேர்ந்த 629 நபர்களை உள்ளடக்கி நடத்தப்பட்ட 7 வெவ்வேறு ஆய்வுகளை தொகுத்து, இந்த முடிவுகளை அவர்கள் வெளியிட்டுள்ளனர். இந்த ஆய்வின் தரவுகளின்படி, வழக்கமான மருத்துவ ஆலோசனைகள் மற்றும் மருந்துகளை மட்டும் எடுத்துக்கொள்பவர்களை விட, தினசரி யோகாசனப் பயிற்சிகளை தவறாமல் செய்து வருபவர்கள் புகையிலை பழக்கத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கான வாய்ப்பு 50 சதவீதம் வரை அதிகம் என்பது தெளிவாக தெரியவந்துள்ளது.

புகையிலை பழக்கத்தை யோகா எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துகிறது?

பொதுவாக, சிகரெட் அல்லது புகையிலை பழக்கத்தை கொண்ட ஒருவர் அதை திடீரென நிறுத்த முயலும் போது, அவரின் உடலில் பலவிதமான எதிர்மறை மாற்றங்கள் ஏற்படும். குறிப்பாக, அளவுக்கு அதிகமான மன அழுத்தம், தேவையில்லாத கோபம், பதற்றம், தூக்கமின்மை மற்றும் தீவிரமான மனச்சோர்வு போன்றவை அவரை சூழ்ந்துகொள்ளும். இந்த மனரீதியான உளைச்சலை தாங்க முடியாமலேயே பெரும்பாலானோர் மீண்டும் சிகரெட்டை நாடும் நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள்.

இந்த கடினமான சூழலில் யோகாசனப் பயிற்சிகள் மிக சிறந்த அரணாக செயல்படுகின்றன:

ஹட யோகா, வின்யாசா மற்றும் ஐயங்கார் யோகா: போன்ற சுறுசுறுப்பான உடலியல் யோகா முறைகள் உடலின் நரம்பு மண்டலத்தைச் சீராக்கி, மன அழுத்தத்தையும் மனச்சோர்வையும் வெகுவாக குறைக்கின்றன.

பிராணாயாமம் (மூச்சு பயிற்சி): புகையிலை பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற தீவிரமான எண்ணத்தையும், தூண்டுதலையும் (Cravings) கட்டுப்படுத்தி மனதை அமைதிப்படுத்த பெரிதும் உதவுகிறது.

சிகரெட் பிடிக்கும் பழக்கம் உள்ளவர்கள் மட்டுமன்றி, இந்தியாவில் அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் மெல்லும் புகையிலை பழக்கம் உள்ளவர்களுக்கும் யோகா பயிற்சி மிக சிறந்த பலனை தருகிறது என்பதை இந்திய ஆராய்ச்சியாளர்கள் தங்களது ஆய்வில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.

செலவே இல்லாத தீர்வு!

இதுகுறித்து டெல்லி AIIMS நிறுவனத்தின் இதயவியல் பேராசிரியரும், ஒருங்கிணைந்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி மையத்தின் தலைவருமான டாக்டர் கௌதம் சர்மா, "யோகா என்பது மனிதனின் மனதையும் உடலையும் ஒருமுகப்படுத்தும் ஒரு சிறந்த பயிற்சி முறையாகும். மன அழுத்தத்தை மேலாண்மை செய்யவும், உணர்ச்சிகளை சமநிலையில் வைத்துக்கொள்ளவும், சுய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவும் யோகா மிகச்சிறந்த கருவியாக செயல்படுகிறது. அடிமையாக்கும் எந்தவொரு பழக்கத்திலிருந்தும் விடுபட இந்த சுய விழிப்புணர்வு மிகவும் அவசியமாகும்.

வழக்கமான புகையிலை ஒழிப்பு சிகிச்சைகளோடு சேர்த்து யோகாசனப் பயிற்சியையும் ஒரு துணை சிகிச்சையாக பயன்படுத்தும்போது, அது பக்கவிளைவுகள் இல்லாத, செலவே இல்லாத மற்றும் பண்பாட்டு ரீதியாக எளிதில் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சிறந்த தீர்வாக அமைகிறது," என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

உலகளாவிய சவால்

உலக அளவில் புகையிலை பயன்பாட்டின் காரணமாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுமார் 87 லட்சம் பேர் உயிரிழப்பதாக புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த பழக்கத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்ற எண்ணம் பலருக்கு இருந்தாலும், அதிலிருந்து மீண்டு வர முடியாமல் மீண்டும் மீண்டும் அடிமையாவது உலகளாவிய சுகாதார சவாலாகவே நீடிக்கிறது.

இதற்காக அதிக செலவு பிடிக்கும் மருத்துவ வழிமுறைகளை மட்டும் நம்பியிருக்காமல், தினமும் காலையில் சிறிதளவு நேரத்தை ஒதுக்கி யோகாசனமும் மூச்சுப் பயிற்சியும் செய்து வந்தாலே போதுமானது என வலியுறுத்துகிறது ஆய்வு. அது மனதை கட்டுப்படுத்தி, தீய பழக்கங்களிலிருந்து நம்மை மெல்ல மெல்ல விடுவித்து நல்வழிப்படுத்தும். இந்த பழக்கத்திலிருந்து விடுபட போராடி வருபவர்கள், இன்றிலிருந்தே யோகா பயிற்சியை தொடங்குவது ஒரு நல்ல மாற்றத்தை உருவாக்கும்.

ஆய்வு:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41239976/

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