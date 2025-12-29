ETV Bharat / health

Yearender 2025: மருத்துவ துறையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய தடுப்பூசிகள்!

பாரத் பயோடெக் நிறுவனம் உருவாக்கியுள்ள 'ஹில்கால்' காலரா தடுப்பூசி, அதன் மூன்றாம் கட்ட மருத்துவப் பரிசோதனைகளை வெற்றிகரமாக முடித்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : December 29, 2025 at 10:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

2025 ஆம் ஆண்டு மருத்துவ துறையில், குறிப்பாக தடுப்பூசி கண்டறிதலில் ஒரு மைல்கல்லாக அமைந்துள்ளது. மனிதர்களையும் கால்நடைகளையும் அச்சுறுத்தும் பல்வேறு நோய்களுக்கு எதிராக இந்திய விஞ்ஞானிகள் மற்றும் மருந்து நிறுவனங்கள் இந்த ஆண்டில் வியக்கத்தக்க முன்னேற்றங்களை அடைந்துள்ளன.

உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியைத் தூண்டி, வைரஸ் மற்றும் பாக்டீரியாக்களால் ஏற்படும் பாதிப்புகளிலிருந்து நம்மைக் காக்கும் அரணே தடுப்பூசிகள் ஆகும். இவை நோய்த்தொற்றுகள் பரவாமல் தடுப்பதுடன், உடலில் குறிப்பிட்ட நோய்க்கு எதிரான 'ஆன்டிபாடிகளை' (Antibodies) உருவாக்கி ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்கின்றன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat)

2025ம் ஆண்டில், கால்நடைகளைப் பாதிக்கும் தோல் கழலை நோய் முதல் மனிதர்களை வாட்டும் காசநோய் (TB) வரை பல நோய்களுக்குப் புதிய தீர்வுகள் கிடைத்துள்ளன. அந்த வகையில், 2025-ஆம் ஆண்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் முக்கியக் கட்டத்தை எட்டியுள்ள முக்கியத் தடுப்பூசிகளின் விவரம் பின்வருமாறு.

பயோலம்பிவேக்சின் (Biolumpivaxin): பாரத் பயோடெக் நிறுவனத்தின் துணை நிறுவனமான 'பயோவெட்', கால்நடைகளைத் தாக்கும் லம்பி ஸ்கின் டிசீஸ் (LSD) எனப்படும் தோல் கழலை நோயைத் தடுக்க 'BIOLUMPIVAXIN' என்ற தடுப்பூசியை உருவாக்கியுள்ளது.

இது இந்தியாவிலேயே உருவாக்கப்பட்ட முதல் தடுப்பூசி ஆகும். இதற்கு மத்திய மருந்து தரக் கட்டுப்பாட்டு நிறுவனம் (CDSCO) அனுமதி அளித்துள்ளது. இந்தத் தடுப்பூசி 'DIVA' தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தித் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், தடுப்பூசி போடப்பட்ட கால்நடைகளுக்கும், இயற்கையாக நோய் பாதித்த கால்நடைகளுக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாட்டை எளிதாகக் கண்டறிய முடியும்.

இந்த தடுப்பூசி கால்நடைகளின் இறப்பை குறைப்பதுடன், பால் உற்பத்தியை மேம்படுத்தி கிராமப்புற பொருளாதாரத்திற்குப் பெரும் துணையாக இருக்கும். ஆந்திர முதல்வர் நாரா சந்திரபாபு நாயுடு இதனை அதிகாரப்பூர்வமாகத் தொடங்கி வைத்தார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat)

வேக்ஸிஃபுளு-4 (VaxiFlu-4): காலநிலை மாற்றங்களால் ஏற்படும் பருவகால இன்ஃப்ளூயன்ஸா காய்ச்சல் உலகெங்கும் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. இதைத் தடுக்க ஜைடஸ் லைஃப் சயின்சஸ் நிறுவனம் 'VaxiFlu-4' என்ற புதிய தடுப்பூசியைக் கொண்டு வந்துள்ளது. உலக சுகாதார அமைப்பின் (WHO) பரிந்துரைப்படி தயாரிக்கப்பட்ட இது, இன்ஃப்ளூயன்ஸா A மற்றும் B வகையைச் சேர்ந்த நான்கு புதிய வைரஸ் பரம்பரைகளுக்கு (Strains) எதிராகச் செயல்படும் திறன் கொண்டது.

ஹில்கால் (Hillchol): பாரத் பயோடெக் நிறுவனம் உருவாக்கியுள்ள 'ஹில்கால்' காலரா தடுப்பூசி, அதன் மூன்றாம் கட்ட மருத்துவப் பரிசோதனைகளை வெற்றிகரமாக முடித்துள்ளது. இது காலராவை உண்டாக்கும் 'ஒகாவா' மற்றும் 'இனாவா' ஆகிய இரண்டு முக்கிய பாக்டீரியா வகைகளுக்கு எதிராக சிறப்பாக செயல்படுகிறது.

இது வாய் வழியாக எடுத்துக்கொள்ளும் மருந்து என்பதால், சிறார்களுக்கு எளிதாக வழங்க முடியும். இது மிகவும் பாதுகாப்பானது என ஆராய்ச்சியாளர்கள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat)

காசநோய் (TB) தடுப்பில் புரட்சி: தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ள BCG தடுப்பூசி குழந்தைகளுக்கு மட்டுமே அதிக பாதுகாப்பைத் தருகிறது. பெரியவர்களுக்கு ஏற்படும் நுரையீரல் காசநோயை தடுக்க ஐஐடி புவனேஸ்வர் மற்றும் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் லைஃப் சயின்சஸ் (ILS) இணைந்து 'HSP 16.3DC4' என்ற அடுத்த தலைமுறை தடுப்பூசியை உருவாக்கியுள்ளன.

எலிகளில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் இது அபாரமான நோய் எதிர்ப்புத் திறனை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. 2030க்குள் காசநோயை ஒழிக்க வேண்டும் என்ற ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் இலக்கை அடைய இந்தத் தடுப்பூசி ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கையாக கருதப்படுகிறது.

2025-ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான இந்தத் தடுப்பூசிகள், மருத்துவத் தொழில்நுட்பத்தில் இந்தியாவின் தன்னிறைவை பறைசாற்றுகின்றன. மனித உயிர்களைக் காப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், விவசாயம் மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சியை மேம்படுத்தும் நோக்கில் இந்த ஆய்வுகள் வெற்றிகரமாக அமைந்துள்ளன.

இதையும் படிங்க:

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

TAGGED:

YEARENDER 2025
TB VACCINE
NEW FLU VACCINE
HEALTH
VACCINES IN 2025

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.