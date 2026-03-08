ETV Bharat / health

மகளிர் தினம் 2026| 20 முதல் 60 வயது வரை..பெண்கள் செய்துகொள்ள வேண்டிய 'ஹெல்த் செக்-அப்' இதோ!

வயதுக்கேற்ப பெண்கள் கட்டாயம் செய்துகொள்ள வேண்டிய மருத்துவ பரிசோதனைகள் என்னென்ன என்பதை பார்ப்போம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : March 8, 2026 at 1:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ஆரோக்கியம் என்பது நோயற்ற வாழ்வு மட்டுமல்ல, அது நம் உடலை நாம் கொண்டாடும் விதம். குறிப்பாக, சமூகத்தின் அச்சாணியாக விளங்கும் பெண்கள், மற்றவர்களின் நலனில் காட்டும் அக்கறையைத் தன் சொந்த உடல்நலத்திலும் காட்ட வேண்டியது அவசியம்.

சர்வதேச மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு, பெண்கள் தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் துடிப்புடனும் தன்னம்பிக்கையுடனும் இருக்க, ஒவ்வொரு தசாப்தத்திலும் (Decade) மேற்கொள்ள வேண்டிய அவசியமான மருத்துவப் பரிசோதனைகள் என்னென்ன என்பதை பார்ப்போம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

20-களில்..

உங்கள் 20-கள் என்பது உடலின் அடிப்படை ஆரோக்கியத்தை உறுதிப்படுத்தும் காலமாகும். எதிர்கால நலனுக்கு இப்போதே விதையிட வேண்டும்.

  • கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் பரிசோதனை: 21 வயதிற்குப் பிறகு, மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை 'பேப் ஸ்மியர்' (Pap Smear) மற்றும் HPV பரிசோதனை செய்துகொள்வது கட்டாயம்.
  • பாலியல் ஆரோக்கியப் பரிசோதனை: திருமணமான அல்லது உறவில் இருக்கும் பெண்கள், தங்கள் எதிர்கால கருவுறுதல் திறனைப் பாதுகாக்க முறையான பரிசோதனைகளைச் செய்துகொள்ள வேண்டும்.
  • முழுமையான இரத்தப் பரிசோதனை: ஹீமோகுளோபின் அளவுடன், வீக்கத்தை (Inflammation) கண்டறியும் hs-CRP மற்றும் இந்தியப் பெண்களிடம் குறைவாகக் காணப்படும் வைட்டமின் B12, D3 ஆகியவற்றைச் சரிபார்க்க வேண்டும்.
  • மனநல ஆலோசனை: பதற்றம் மற்றும் மனச்சோர்வு குறித்த விழிப்புணர்வுடன், மன ரீதியான ஆரோக்கியத்தையும் ஒருமுறை நிபுணரிடம் ஆலோசிப்பது நல்லது.
  • மார்பகப் பரிசோதனை: மருத்துவர் மூலம் மார்பகங்களில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் உள்ளனவா என்று ஆண்டுக்கொருமுறை பரிசோதிப்பது அவசியம்.
கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

30-களில்..

வேலை, குடும்பம் என ஓடிக்கொண்டிருக்கும் இந்த வயதில், வளர்சிதை மாற்றங்களும் ஹார்மோன் மாற்றங்களும் மெதுவாகத் தொடங்கும்.

  • தைராய்டு பரிசோதனை: 10-ல் ஒரு பெண்ணுக்கு தைராய்டு பாதிப்பு இருப்பதால், இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை T3, T4, TSH அளவுகளை பார்க்க வேண்டும்.
  • ரத்த சர்க்கரை அளவு (HbA1c): சர்க்கரை நோய் வராமல் தடுக்க, வெறும் வயிற்றில் சர்க்கரை அளவை சரிபார்ப்பது அவசியம்.
  • ரத்த அழுத்தம் மற்றும் கொழுப்பு: இதய ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாக்க, கெட்ட கொழுப்பு (LDL) மற்றும் ரத்த அழுத்தத்தைத் தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும்.
  • கருப்பை இருப்புப் பரிசோதனை (AMH): தாமதமாக குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள திட்டமிடும் பெண்கள், தங்கள் கருமுட்டை இருப்பை தெரிந்துகொள்ள இச்சோதனை உதவும்.
  • சருமப் பரிசோதனை: சூரிய ஒளியால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் அல்லது தோலில் ஏற்படும் மாற்றங்களைக் கண்டறிய ஒரு தோல் மருத்துவரை அணுகலாம்.

40-களில்..

பெண்களின் உடலில் 'பெரிமெனோபாஸ்' (Perimenopause) எனப்படும் மாதவிடாய் நிற்குமுன் ஏற்படும் மாற்றங்கள் தொடங்கும் காலம் இது.

  • மேமோகிராம் (Mammogram): மார்பகப் புற்றுநோயை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிய 40 வயதிற்குப் பிறகு ஆண்டுக்கொருமுறை மேமோகிராம் செய்வது மிக முக்கியம்.
  • குடல் புற்றுநோய் பரிசோதனை: 45 வயதிற்குப் பிறகு பெருங்குடல் புற்றுநோய் தொடர்பான பரிசோதனைகளை தொடங்குவது நல்லது.
  • ஹார்மோன் மதிப்பீடு: ஈஸ்ட்ரோஜன் மற்றும் புரோஜெஸ்ட்டிரான் அளவுகளைக் கண்காணிப்பதன் மூலம் தூக்கமின்மை மற்றும் உடல் சோர்வைத் தவிர்க்கலாம்.
  • கண் பரிசோதனை: கண் அழுத்த நோய் (Glaucoma) அபாயத்தைத் தவிர்க்க இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை விரிவான கண் பரிசோதனை தேவை.
  • உடல் அமைப்பு பகுப்பாய்வு (DEXA): உடலில் தசை மற்றும் கொழுப்பின் அளவைக் கண்டறிந்து, தசை இழப்பைத் தடுக்க இது உதவும்.
கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

50-களில்...

மாதவிடாய் நின்ற பிறகு ஈஸ்ட்ரோஜன் குறைவதால், எலும்பு மற்றும் இதய ஆரோக்கியத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை.

  • எலும்பு அடர்த்தி பரிசோதனை (DEXA Scan): எலும்பு முறிவு மற்றும் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் பாதிப்பைத் தவிர்க்க எலும்பின் வலிமையைச் சோதிக்க வேண்டும்.
  • முழுமையான இதயப் பரிசோதனை: இந்த வயதில் பெண்களுக்கு இதய நோய் அபாயம் ஆண்களுக்கு நிகராக இருப்பதால், EKG அல்லது ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்ட் (Stress Test) செய்வது அவசியம்.
  • தடுப்பூசிகள்: நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க நிமோனியா மற்றும் ஷிங்கிள்ஸ் (Shingles) தடுப்பூசிகளைப் போட்டுக் கொள்ளலாம்.
  • பெருங்குடல் பரிசோதனை: 45 வயதில் செய்த பரிசோதனையின் தொடர்ச்சியாக மீண்டும் ஒருமுறை ஆலோசிப்பது அவசியம்.

60-களில்..

இந்த வயதில் நடமாட்டம், நினைவுத்திறன் மற்றும் சமூகத் தொடர்பை பேணுவதே ஆரோக்கியத்தின் இலக்காகும்.

  • கேள்வித் திறன் பரிசோதனை: காது கேளாமை மனநலப் பாதிப்பை (Dementia) உண்டாக்கும் என்பதால், முறையான செவித்திறன் பரிசோதனை தேவை.
  • நினைவாற்றல் பரிசோதனை: மூளையின் செயல்பாட்டை ஆண்டுக்கொருமுறை பரிசோதிப்பது நரம்பியல் மாற்றங்களை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிய உதவும்.
  • நடை மற்றும் சமநிலை ஆய்வு: கீழே விழுந்து எலும்பு முறிவு ஏற்படுவதைத் தவிர்க்க, உடல் சமநிலையை உடற்பயிற்சி நிபுணர் மூலம் சோதித்துக் கொள்ளலாம்.

இதையும் படிங்க:

2026 மகளிர் தினம் ஸ்பெஷல்: இந்தியாவின் சாதனை பெண்களை அடையாளப்படுத்தும் நேர்காணல்கள் உங்களுக்காக!

உஷார்! பெங்களூரு காய்கறிகளில் நரம்புகளை சிதைக்கும் ஈயம்: ஆய்வில் பகீர் தகவல்!

மூச்சு விடுவதில் சிரமமா? உங்கள் நுரையீரலை பலப்படுத்த உதவும் எளிய உணவுகள் இதோ!

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

TAGGED:

WORLD WOMEN DAY 2026
உலக மகளிர் தினம்
MUST DO CHECK UPS FOR WOMEN
WOMEN HEALTH CHECKUP

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.