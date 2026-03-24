கருப்பை காசநோய்: "குழந்தையின்மைக்கு இதுவும் கூட காரணம்" - உலக காசநோய் தினம் சொல்வது என்ன?
குழந்தையின்மைக்காக சிகிச்சை நாடும் பெண்களில் ஏறத்தாழ ஆறில் ஒருவருக்கு பிறப்புறுப்பு காசநோய் ஏற்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறு உள்ளதாக ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
Published : March 24, 2026 at 12:13 PM IST
பொதுவாக 'காசநோய்' அல்லது டிபி (TB) என்று சொன்னாலே நம் நினைவுக்கு வருவது விடாத இருமலும், சளியும் தான். இன்றைய நாள் வரை காசநோய் என்பது நுரையீரலை மட்டும் தாக்கும் நோய் என நீங்கள் நினைத்திருந்தால் அது முற்றிலும் தவறு. அது உடலின் எந்த பகுதியையும் தாக்கக்கூடும் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா?
இன்று (மார்ச் 24) உலக காசநோய் தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. இந்த நாளில், நுரையீரல் காசநோயை பற்றி பேசும் நாம், பலரும் அறியாத, குறிப்பாக பெண்களுக்கு பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய 'கருப்பை காசநோய்' (Genital TB) குறித்தும் விழிப்புணர்வு பெற வேண்டியது அவசியம். பல பெண்களுக்கு நீண்ட நாட்களாக இருக்கும் இடுப்பு வலி அல்லது அடிவயிற்று வலிக்கு முறையான காரணம் தெரியாமல் இருக்கலாம்.
சாதாரண வலி என்று அலட்சியப்படுத்தப்படும் பல சம்பவங்களுக்கு பின்னால் இந்த வகை காசநோய் ஒரு மறைமுக காரணியாக இருக்கிறது. இது இருமலை உண்டாக்காது, காய்ச்சலை தராது, ஆனால் மெல்ல மெல்ல பெண்களின் இனப்பெருக்க மண்டலத்தை பாதிக்கும் தன்மை கொண்டது.
அறிகுறி இல்லாத ஆபத்து
கருப்பை காசநோய் ஏன் இவ்வளவு மர்மமாக இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள, அது எவ்வாறு தொடங்குகிறது என்பதை கவனிக்க வேண்டும் என்கிறார்கள் மருத்துவ நிபுணர்கள். சில நோய்கள் தொடங்கும் போதே பெரிய அளவில் பாதிப்புகளை காட்டுவதில்லை. இருமலோ, காய்ச்சலோ இருக்காது. மாறாக, அவை உடலுக்குள் மெதுவாக இது வேறு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை என்று நம்ப வைத்துவிடும்.
இது குறித்து சி.கே. பிர்லா மருத்துவமனையின் நுரையீரல் நிபுணர் டாக்டர் அருப் ஹால்டர் கூறுகையில், "கருப்பை காசநோய் என்பது நுரையீரலுக்கு வெளியே ஏற்படும் ஒரு வகை காசநோய் (Extrapulmonary TB) ஆகும். இது நுரையீரலுக்கு வெளியே செயல்படும் ஒரு வடிவம். மிக முக்கியமாக, பொதுவாக காசநோய் என்றாலே எச்சரிக்கை அடைய செய்யும் அந்த வழக்கமான அறிகுறிகள் ஏதுமில்லாமல் இது உடலுக்குள் இருக்கும்," என்கிறார்.
குழப்பம் தரும் அறிகுறிகள்
பெண்களுக்கு ஏற்படும் சாதாரண உடல்நல பிரச்சனைகளுக்கும், கருப்பை காசநோய்க்கும் இடையிலான அறிகுறிகள் ஒன்றாகவே இருக்கின்றன. நீண்ட நாட்களாக இருக்கும் இடுப்பு வலி, முறையற்ற மாதவிடாய் சுழற்சி, குழந்தையின்மை மற்றும் வெள்ளைப்படுதல் போன்றவை இதன் அறிகுறிகளாக இருக்கலாம்.
ஜெய்ப்பூர் சி.கே. பிர்லா மருத்துவமனையின் மகப்பேறு மற்றும் மகளிர் நலப்பிரிவு கூடுதல் இயக்குநர் டாக்டர் திருப்தி ததிச் இது குறித்துக் கூறும்போது, "கருப்பை காசநோயின் அறிகுறிகள், பொதுவாகப் பெண்களுக்கு ஏற்படும் மற்ற மகளிர் நலப் பிரச்சனைகளுடன் (Gynecological conditions) கச்சிதமாக பொருந்தி போகின்றன.
இதன் காரணமாகவே இது பெரும்பாலும் தவறாக கணிக்கப்படுகிறது அல்லது கண்டறியப்படாமலேயே போய்விடுகிறது. நோயாளிகள் பல ஆண்டுகள் தவறான சிகிச்சையை எடுத்துக் கொண்டிருப்பார்கள், ஆனால் உண்மையான காரணம் பின்னணியில் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும்," என எச்சரிக்கிறார்.
இது எவ்வாறு பரவுகிறது?
இந்த நோய் எவ்வாறு உடலுக்குள் ஊடுருவுகிறது என்பது குறித்து பி.டி.ஆர் பார்மாசூட்டிகல்ஸ் நிறுவனத்தின் தொழில்நுட்ப இயக்குநர் டாக்டர் அரவிந்த் பாடிகர் சில தகவல்களைப் பகிர்ந்துள்ளார். அதாவது, "இந்த தொற்று பொதுவாக உடலின் வேறு ஏதோ ஒரு பகுதியில் (பெரும்பாலும் நுரையீரலில்) தொடங்கி, பின்னர் ரத்த ஓட்டத்தின் வழியாக இனப்பெருக்க மண்டலத்திற்கு பரவுகிறது.
இந்த தொற்று பரவுவதை உடல் வெளிப்படையாக காட்டுவதில்லை. இது பெரும்பாலும் கருமுட்டை குழாய்கள் (Fallopian tubes), கருப்பையின் உள்சுவர் (Endometrium) மற்றும் சில நேரங்களில் சினைப்பையையும் (Ovaries) பாதிக்கிறது. அங்கு சென்றடைந்ததும், இது வீக்கத்தையும் தழும்புகளையும் (Fibrosis/Scarring) உருவாக்குகிறது," என்கிறார்.
மலட்டுத்தன்மையும் அதன் தாக்கமும்
குழந்தையின்மை என்பது கருப்பை காசநோயின் மிக முக்கியமான மற்றும் அதிகம் பேசப்படாத ஒரு பக்கமாகும். ஏனெனில் இதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் உடனடியானவை அல்ல. அவை மெதுவாகவும், சரியான நேரத்தில் சிகிச்சை அளிக்காவிட்டால் சரிசெய்ய முடியாததாகவும் மாறிவிடும்.
தாமதமாகக் கண்டறியப்படும்போது, கருமுட்டை குழாய்களில் ஏற்படும் தழும்புகள் மற்றும் கருப்பை உள்சுவர் சேதமடைவது நீண்ட கால மலட்டுத்தன்மைக்கு வழிவகுக்கும் என்று டாக்டர் ஹால்டர் குறிப்பிடுகிறார். குழந்தையின்மைக்காக சிகிச்சை நாடும் பெண்களில் ஏறத்தாழ ஆறில் ஒருவருக்கு பிறப்புறுப்பு காசநோய் ஏற்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறு உள்ளதாக NIH ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
கண்டறியும் முறைகள் மற்றும் தீர்வு
சாதாரண பரிசோதனைகள் மூலம் இதை கண்டறிவது கடினம். இதற்கென லேப்ராஸ்கோப்பி, திசு பரிசோதனை (Biopsy) மற்றும் சிபி-நாட் (CBNAAT) போன்ற நவீன மூலக்கூறு பரிசோதனைகள் தேவைப்படுகின்றன. ஆனால், மருத்துவருக்கு சந்தேகம் ஏற்படவில்லை என்றால் இந்த பரிசோதனைகள் பொதுவாக செய்யப்படுவதில்லை.
டாக்டர் திருப்தி ததிச் இது குறித்துக் கூறுகையில், "காரணம் தெரியாத மலட்டுத்தன்மை, நீண்ட கால இடுப்பு வலி அல்லது ஏற்கனவே காசநோய் பாதிப்பு உள்ளவர்களுடன் தொடர்பில் இருந்த பெண்களுக்கு இந்த நோயை பற்றிய ஆரம்பக்கட்ட சந்தேகம் மிகவும் முக்கியம்," என்கிறார்.
இவ்வளவு சிக்கல்கள் இருந்தாலும், கருப்பை காசநோய் குணப்படுத்த முடியாத ஒன்றல்ல. சரியான நேரத்தில் கண்டறியப்பட்டால், காசநோய் எதிர்ப்பு மருந்துகள் (Anti-tubercular therapy) மூலம் இதை கட்டுப்படுத்தவும், மேலதிக பாதிப்புகளை தடுக்கவும் முடியும்.
இந்த உலக காசநோய் தினத்தில், நீண்ட நாட்களாக இருக்கும் இடுப்பு வலியை சாதாரணமானது என்று கடந்து போகாமல், அதற்கு பின்னால் இத்தகைய மறைமுக காரணங்கள் இருக்கலாம் என்பதை புரிந்து கொள்வது அவசியமாகும்.