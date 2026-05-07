மரபணுப் பொருத்தத்துடன் தண்டுவட மாற்று சிகிச்சை: தலசீமியாவிலிருந்து மீண்ட 5 வயது சிறுமி!

தலசீமியாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் உயிர்வாழ வாழ்நாள் முழுவதும் பிறரிடமிருந்து ரத்தத்தை பெற்று உடலில் ஏற்றிக்கொள்ள வேண்டியிருக்கும்.

மருத்துவர்களுடன் சிறுமி ஸெஹ்ரா (ETV Bharat)
Published : May 7, 2026 at 3:03 PM IST

தலசீமியா பாதிப்பால் அவதிப்பட்டு வந்த ஸெஹ்ரா என்ற சிறுமிக்கு, டெல்லியில் உள்ள மேக்ஸ் மருத்துவமனையில் செய்யப்பட்ட சிக்கலான எலும்பு மஜ்ஜை மாற்று அறுவை சிகிச்சை முழுமையான தீர்வை தந்துள்ளது. மே 8 ஆம் தேதி உலக தலசீமியா தினம் கடைபிடிக்கப்படுவதை முன்னிட்டு, முறையான சிகிச்சை கிடைத்தால் இப்பாதிப்பிலிருந்து குழந்தைகளை மீட்டெடுக்க முடியும் என்பதற்கு சிறுமி ஸெஹ்ராவின் குணமடைதல் ஒரு சிறந்த உதாரணமாக இருக்கிறது.

ஜெய்ப்பூரை சேர்ந்த ஸெஹ்ராவுக்கு ரத்தத்தில் ஹீமோகுளோபின் குறைபாடு காரணமாக பலவீனமும், அடிக்கடி ரத்தம் ஏற்ற வேண்டிய கட்டாயமும் இருந்தது. தலசீமியா என்பது ஒரு மரபணு சார்ந்த ரத்தச் சோகை நோயாகும். இதில் உடலால் போதுமான அளவு ஆரோக்கியமான ரத்த சிவப்பணுக்களை உருவாக்க முடியாது.

இதனால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் உயிர்வாழ வாழ்நாள் முழுவதும் பிறரிடமிருந்து ரத்தத்தை பெற்று உடலில் ஏற்றிக்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். ஸெஹ்ராவின் பெற்றோர் இந்த பாதிப்பிற்கு ஒரு நிரந்தர தீர்வை தேடினர். அப்போதுதான் எலும்பு மஜ்ஜை மாற்று சிகிச்சை குறித்த ஆலோசனையைப் பெற்றனர்.

சிகிச்சைக்கு தேவையான தண்டுவட அணுக்களை வழங்க ஸெஹ்ராவின் குடும்பத்தில் யாருடைய மரபணுவும் (HLA) நூறு சதவீதம் ஒத்துப்போகவில்லை. வழக்கமாக இத்தகைய சிகிச்சைக்கு முழுமையான பொருத்தம் இருந்தால் மட்டுமே வெற்றி கிடைக்கும் எனக் கருதப்பட்டது. ஆனால் ஸெஹ்ராவின் பெற்றோர் மனம் தளராமல், பாதியளவு மரபணுப் பொருத்தம் (Haploidentical) கொண்ட கொடையாளரிடமிருந்து அணுக்களைப் பெற்றுச் சிகிச்சை அளிக்கும் சிக்கலான முறைக்குச் சம்மதித்தனர்.

இந்த சிகிச்சை குறித்து டாக்டர் சத்யேந்திர கடேவா கூறும்போது, "பொதுவாக எலும்பு மஜ்ஜை மாற்றத்திற்கு உடன்பிறந்தவர்களின் முழுமையான மரபணுப் பொருத்தத்தையே மருத்துவர்கள் தேடுவார்கள். ஆனால் பலருக்கு அப்படி அமைவதில்லை.

தற்போது வந்துள்ள புதிய மருத்துவ நடைமுறைகள் மற்றும் சிகிச்சைக்குப் பிந்தைய கண்காணிப்பு முறைகளால், பெற்றோரிடம் இருந்து 50 சதவீதப் பொருத்தம் இருந்தால் கூட வெற்றிகரமாகச் சிகிச்சை அளிக்க முடியும். ஆரம்பக் காலங்களில் இம்முறையில் அதிக ஆபத்துகள் இருந்தன. ஆனால் இப்போது இருக்கும் நவீன வசதிகள் மூலம் ஹாப்லோஐடென்டிகல் சிகிச்சையைப் பாதுகாப்பாகவும் பயனுள்ளதாகவும் மாற்ற முடிந்துள்ளது. இதனால் முழுமையான பொருத்தம் இல்லாத பல நோயாளிகளுக்கும் குணமடையும் வாய்ப்பு பெருகியுள்ளது" என்றார்.

மருத்துவர்களின் தொடர் கண்காணிப்பில் இருந்த ஸெஹ்ரா, சிகிச்சை முடிந்து 28 நாட்களிலேயே மருத்துவமனையில் இருந்து வீடு திரும்பும் அளவிற்கு தேறினார். ரத்த மாற்றத்தை சார்ந்து வாழும் முறை இப்போது அவருக்கு முடிவுக்கு வந்துவிட்டது. தலசீமியா நோயாளிகளுக்கு தொடர்ச்சியாக ரத்தம் ஏற்றுவது அவர்களின் உடல்நிலையிலும் மனநிலையிலும் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அதிலும் குழந்தைகளுக்கு இது மிகுந்த வலியை தரும் விஷயமாகும்.

உலக தலசீமியா தினத்தை முன்னிட்டு, இதுபோன்ற நவீன மருத்துவ முறைகள் குறித்து மக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவது அவசியம் என்று டாக்டர் சத்யேந்திர கடேவா குறிப்பிட்டார். முன்பு முழுமையான பொருத்தம் இருந்தால் மட்டுமே சாத்தியம் என்று இருந்த நிலை மாறி, இன்று தொழில்நுட்ப வசதியால் பாதியளவு பொருத்தம் இருந்தாலும் குழந்தைகளைக் குணப்படுத்த முடியும் என்ற சூழல் உருவாகியுள்ளது.

ஸெஹ்ராவிற்கு வழங்கப்பட்ட இந்த சிகிச்சை, அதே பாதிப்பில் இருக்கும் மற்ற குழந்தைகளுக்கும் அவர்களின் பெற்றோர்களுக்கும் ஒரு நம்பிக்கையைத் தருகிறது. சரியான மருத்துவ வழிகாட்டுதல் இருந்தால் தலசீமியா பாதிப்பில் இருந்து குழந்தைகளை முழுமையாக விடுவிக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கை இந்த சூழலில் இருந்து தெரியவந்துள்ளது.

