உலக தூக்க தினம்: இந்தியாவில் பாதி நபர்களுக்கு தூங்குவதில் சிரமம் - ஆய்வில் தகவல்!
இந்த ஆய்வில் ஒரு ஆறுதலான விஷயம் என்னவென்றால், தூக்கத்தை மேம்படுத்தியவர்களில் 60 சதவீதம் பேர் எந்த மருத்துவ உதவியும் இன்றி தங்களது பழக்கவழக்கங்களை மாற்றியதன் மூலமே முன்னேற்றம் கண்டுள்ளனர்.
Published : March 13, 2026 at 10:47 AM IST
உணவு, உடை, இருப்பிடம் போல தூக்கம் என்பது நமது அடிப்படை தேவைகளில் ஒன்று. ஆனால், இன்றைய காலகட்டத்தில் நிம்மதியான உறக்கம் என்பது பலருக்கு எட்டாக்கனியாகவே இருக்கிறது. இரவு படுக்கைக்கு சென்றதும் ஆழ்ந்த உறக்கத்திற்கு செல்வதும், காலையில் புத்துணர்ச்சியுடன் எழுவதும் ஒரு இயல்பான விஷயமாக இருக்க வேண்டும்.
ஆனால், நம்மில் பலருக்கு இரவு நேரங்கள் அலைபேசியுடனும், தேவையற்ற சிந்தனைகளுடனும் தான் கழிகிறது. இந்த பின்னணியில் தான், 2026 உலகத் தூக்க தினத்தை ஒட்டி ஒரு முக்கியமான ஆய்வு முடிவு வெளியாகியுள்ளது. LocalCircles நிறுவனம் இந்தியாவின் 393 மாவட்டங்களில் சுமார் 89,000 பேரிடம் நடத்திய ஆய்வில், இந்தியர்களின் தூக்கப் பழக்கவழக்கங்கள் குறித்த கவலையளிக்கும் அதே சமயம் நம்பிக்கையூட்டும் தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன.
இந்த ஆய்வின் மிக முக்கியமான அம்சம் என்னவென்றால், சுமார் 46 சதவீத இந்தியர்கள் நாளொன்றுக்கு ஆறு மணி நேரத்திற்கும் குறைவாகவே உறங்குகிறார்கள் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இது நமது தேசத்தின் ஒட்டுமொத்த உடல் மற்றும் மன நலனில் நாம் செலுத்த வேண்டிய கவனத்தை உணர்த்துகிறது.
தூக்கம் ஏன் குறைகிறது?
இந்தியர்களின் தூக்கம் கெடுவதற்கு பின்னால் மிகவும் எதார்த்தமான சில காரணங்கள் இருக்கின்றன. ஆய்வில் பங்கேற்றவர்களில் பெரும்பாலானோர், நள்ளிரவில் சிறுநீர் கழிக்க எழுவது தங்களது உறக்கத்தை துண்டிப்பதாகத் தெரிவித்துள்ளனர். ஒருமுறை தூக்கம் கலைந்துவிட்டால், மீண்டும் அதே ஆழ்ந்த நிலைக்கு செல்ல பலருக்கு நீண்ட நேரம் பிடிக்கிறது.
இது தவிர, நமது இன்றைய வேலை சூழல் ஒரு முக்கிய காரணியாக இருக்கிறது. நீண்ட நேரப் பணி, இரவு நேரங்களிலும் தொடரும் அலுவலக அழைப்புகள் மற்றும் வேலை நிமித்தமான மன அழுத்தம் ஆகியவை மூளையை எப்போதும் விழிப்புணர்விலேயே வைத்திருக்க செய்கின்றன.
குறிப்பாக, உறங்குவதற்கு முன்பு வரை ஸ்மார்ட்போன் பார்ப்பது மற்றும் டிஜிட்டல் திரைகளை உற்று நோக்குவது இளைஞர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரது தூக்கத்தையும் பறிக்கிறது. அலைபேசியிலிருந்து வரும் ஒளி, தூக்கத்தை தூண்டும் ஹார்மோன் சுரப்பைப் பாதிப்பதால், உடல் சோர்வாக இருந்தாலும் கண்கள் உறங்க மறுக்கின்றன. முறையற்ற உணவு நேரங்களும், சுற்றுப்புறச் சத்தங்களும் கூடத் தூக்கமின்மைக்குப் பெரிய அளவில் காரணமாகின்றன.
தெரியும் மாற்றங்களும் தீர்வுகளும்
இருப்பினும், கடந்த ஆண்டோடு ஒப்பிடும்போது இந்தியர்களின் தூக்க நிலையில் ஒரு முன்னேற்றம் தெரிகிறது. கடந்த ஆண்டு 59 சதவீதமாக இருந்த இந்தத் தூக்கமின்மைப் பாதிப்பு, தற்போது 46 சதவீதமாகக் குறைந்துள்ளது. மக்கள் மெல்ல மெல்லத் தூக்கத்தின் முக்கியத்துவத்தைப் புரிந்துகொண்டு, தங்களது வாழ்க்கை முறையைச் சீரமைக்கத் தொடங்கியுள்ளதையே இது காட்டுகிறது.
இதில் கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், தூக்கம் மேம்பட்டுள்ளதாக கூறியவர்களில் 10-ல் 6 பேர் எந்த மருந்தும் உட்கொள்ளவில்லை, மாறாக சில எளிய மாற்றங்களையே செய்துள்ளனர். இரவு உணவை மிகவும் லேசாகவும், சீக்கிரமாகவும் சாப்பிட்டு முடிப்பது, மாலையில் ஒரு சிறிய நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்வது, வீட்டின் சூழலை அமைதியாக வைத்துக்கொள்வது போன்ற எளிய பழக்கங்களே இவர்களுக்கு நல்ல பலனைத் தந்துள்ளன.
நாம் உறங்கும் போதுதான் மூளை தகவல்களை சீரமைக்கிறது, தேவையற்ற கழிவுகளை வெளியேற்றுகிறது, மற்றும் திசுக்கள் புதுப்பிக்கப்படுகின்றன. தொடர்ந்து தூக்கம் குறையும்போது அது வெறும் சோர்வோடு நின்றுவிடாமல், இதய நோய், உடல் பருமன், சர்க்கரை நோய் போன்ற தீவிரமான நோய்களுக்கு அடித்தளமாக அமைகிறது.
மன ரீதியாக பார்த்தால், கவனமின்மை, எரிச்சல் மற்றும் மன அழுத்தம் ஏற்பட தூக்கமின்மையே முக்கிய காரணமாகிறது. எனவே, தூக்கத்தை சீராக வைக்கத் தினமும் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் படுக்கச் செல்வதையும், மொபைல் பயன்பாட்டை குறைப்பதையும் நாம் ஒரு கடமையாகவே செய்ய வேண்டும். நாம் செய்யும் வேலையில் முழுத் திறனை வெளிப்படுத்தவும், ஆரோக்கியமான நீண்ட ஆயுளைப் பெறவும் தரமான உறக்கம் மிக அவசியம் என்பதை இந்த ஆய்வு முடிவுகள் நமக்கு மீண்டும் நினைவூட்டுகின்றன.