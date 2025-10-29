ETV Bharat / health

'அனைத்து சருமமும் அழகு தான்' உலக சொரியாசிஸ் தினத்தில் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை!

சொரியாசிஸ் உள்ளவர்களுக்கு, நோயெதிர்ப்பு அமைப்பு தவறுதலாகச் செயல்பட்டு, தோல் செல்கள் வழக்கத்தை விட மிக வேகமாக அதிகரிக்கிறது.

By ETV Bharat Health Team

Published : October 29, 2025 at 11:09 AM IST

3 Min Read
கரும்புள்ளி, பரு இல்லாத பளபளப்பான சருமம், கொரியன் கிளாஸ் ஸ்கின் போன்ற சருமம் என அழகின் மீதமான ஆசை இன்றைய இளம் பெண்கள், ஆண்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது. வெளிப்புற அழகுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் இந்த சமூகத்தில், சருமம் சம்பந்தப்பட்ட சில நோய்கள் குறித்த விழிப்புணர்வு மிகவும் அவசியம்.

அந்த வகையில், சொரியாசிஸ் (Psoriasis) என்பது பலரை பாதிக்கும் ஒரு நாள்பட்ட தோல் நோயாகும். இது சருமத்தில் செதில் செதிலான, அரிப்பு மற்றும் வலி நிறைந்த திட்டுகளை ஏற்படுத்துகிறது. உலகளவில், தோராயமாக 60 மில்லியன் மக்கள் இந்த சொரியாஸிஸ் நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என NCBI தளத்தில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

இந்த நோய் ஒருவரிடம் இருந்து மற்றவருக்குப் பரவாது என்றாலும், பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இது பெரும் மன உளைச்சலையும், சமூகத்தில் தாழ்வு மனப்பான்மையையும் உண்டாக்குகிறது. இந்த நோய் குறித்த சரியான புரிதலை மக்களுக்கு ஏற்படுத்தவும், பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆதரவளிக்கவும், ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் 29 அன்று உலக சொரியாசிஸ் தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது.

நோய் ஏற்படக் காரணம்?

இது முக்கியமாக உடலின் ஆட்டோஇம்யூன் கோளாறு (Autoimmune Condition) காரணமாக ஏற்படுகிறது. பொதுவாக, மனித தோலின் செல்கள் சுமார் 28 நாட்களுக்கு ஒருமுறை புதுப்பிக்கப்படும். ஆனால் சொரியாசிஸ் உள்ளவர்களுக்கு, நோயெதிர்ப்பு அமைப்பு தவறுதலாகச் செயல்பட்டு, தோல் செல்கள் வழக்கத்தை விட மிக வேகமாக அதிகரிக்க செய்கிறது.

இதனால் தோல் செல்கள் மிக வேகமாக உற்பத்தி செய்யப்பட்டு, சில நாட்களில் தோல் மேற்பரப்பில் குவிந்து, சிவப்பு நிறமாகவும், வெள்ளைத் செதில்களாலும் மூடப்பட்ட தடிப்புகளை உருவாக்குகின்றன. சொரியாசிஸ் ஏற்படுவதற்கான துல்லியமான காரணம் இன்னும் முழுமையாக தெரியவில்லை என்கிறது ஆய்வு.

காரணமும் கவனமும்!

குடும்பத்தில் யாருக்காவது சொரியாசிஸ் இருந்தால், அவர்களுக்கு வரும் வாய்ப்பு அதிகம். டி செல்கள் (T-cells) எனப்படும் நோயெதிர்ப்பு செல்கள் தவறுதலாக ஆரோக்கியமான தோல் செல்களைத் தாக்கும்போது வீக்கம் (Inflammation) ஏற்பட்டு, செல் உற்பத்தி அதிகரிக்கிறது. அதுமட்டுமல்லாமல், இந்த சொரியாசிஸ் அறிகுறிகளைத் தூண்டக்கூடிய அல்லது மோசமாக்கக்கூடிய காரணிகள் உள்ளன.

  • அதிகப்படியான மன அழுத்தத்தின்போது அறிகுறிகள் மோசமடைகின்றன
  • வெட்டுக்கள், சிராய்ப்புகள், தீக்காயங்கள் அல்லது கடும் வெயில் படுதல் போன்றவை
  • தொண்டை அழற்சி போன்ற சில பாக்டீரியா தொற்றுகள் சொரியாசிஸைத் தூண்டலாம்
  • மது மற்றும் புகைப்பழக்கம் போன்றவை அறிகுறிகளை மேலும் தீவிரமாக்கும்

பொதுவாக, உலகளவில் சொரியாசிஸ் பாதிப்பு சுமார் 3% வரை உள்ளது. இந்தியாவில் 0.44-2.8 சதவீதம் பாதிப்பு இருப்பதாக Research on psoriasis in India: Where do we stand? என்ற தலைப்பில் NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. பெண்களை விட ஆண்களை இரண்டு மடங்கு அதிகமாக இந்த சொரியாஸிஸ் பாதிப்பதாகவும் ஆய்வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

மன அழுத்தம்:

சொரியாசிஸ் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மன ஆரோக்கியத்தை வெகுவாகப் பாதிக்கிறது. சருமத்தில் உள்ள செதில் திட்டுகள் காரணமாக, பலர் சமூகத்திலிருந்து ஒதுங்குவது, தாழ்வு மனப்பான்மை, பதட்டம் மற்றும் மன அழுத்தத்தால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். சொரியாசிஸை முற்றிலுமாகக் குணப்படுத்த இதுவரை மருந்து இல்லை என்றாலும், அதன் அறிகுறிகளைக் கட்டுப்படுத்தவும், வீக்கத்தைக் குறைக்கவும், நீண்ட காலத்திற்கு நோய் தீவிரமடையாமல் நிர்வகிக்கவும் பல சிகிச்சை முறைகள் உள்ளன.

கட்டுக்குள் வைத்திருக்க உதவும் உணவுமுறை:

ஸ்பெயின் நாட்டின் ஆய்வாளர்கள் மத்திய தரைக்கடல் உணவு முறை (Mediterranean Diet) வாயிலாக இந்த நோயை ஓரளவிற்கு கட்டுக்குள் வைத்திருக்கலாம் என கண்டறிந்துள்ளனர் என Mediterranean Diet and Patients With Psoriasis: The MEDIPSO Randomized Clinical Trial என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. பழம், காய்கறிகள், தானியங்கள், நட்ஸ், மீன் போன்றவற்றை மத்திய தரைக்கடல் உணவு முறையாகும்.

இதையும் படிங்க:

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்

உலக சொரியாசிஸ் தினம்
PSORIASIS SYMPTOMS AND CAUSES
WORLD PSORIASIS DAY

