கருப்பை புற்றுநோய்: பெண்கள் அலட்சியப்படுத்தும் ஆரம்பக்கால அறிகுறிகள்!

வயிற்று உப்பசம், சிறுநீர் அவசரமாக வருதல் போன்ற அறிகுறிகள் ஒரு மாதத்தில் 12 முறைக்கும் மேலாக தெரிந்தால், அது புற்றுநோய்க்கான வாய்ப்பை உறுதிப்படுத்துகிறது.

உலக கருப்பை புற்றுநோய் தினம்
By ETV Bharat Health Team

Published : May 8, 2026 at 2:11 PM IST

பெண்களின் ஆரோக்கியத்தில் கருப்பை புற்றுநோய் என்பது ஒரு சத்தமில்லாத அச்சுறுத்தலாக இருந்து வருகிறது. பல நேரங்களில் இந்த நோய் குறித்த அறிகுறிகள் மிக சாதாரணமாக தெரிவதால், பெண்கள் இதனை அன்றாட உடல் உபாதையாக கருதி கடந்து விடுகிறார்கள். ஆனால், நம் உடல் வெளிப்படுத்தும் சிறிய மாற்றங்களை கூர்ந்து கவனிப்பதே இந்த நோயில் இருந்து நம்மை காக்கும் முதல் வழியாகும்.

உலக கருப்பை புற்றுநோய் தினம் ஆண்டுதோறும் மே 8 அன்று கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. அந்த வகையில், இது போன்ற முக்கிய நாட்களில் மட்டும் இதை பற்றி பேசாமல், தினசரி வாழ்வில் பெண்கள் தங்கள் உடல்நலனில் காட்டும் அக்கறை மிக முக்கியமானது.

குறிப்பாக, செரிமான குறைபாடு அல்லது மாதவிடாய் கால மாற்றங்கள் என்று தவறாக கருதப்படும் சில அறிகுறிகள், உண்மையில் கருப்பை புற்றுநோயின் தொடக்க புள்ளியாக இருக்கலாம். இதனை முன்கூட்டியே கண்டறிவதன் மூலம் சிகிச்சையை எளிமையாக்க முடியும் என்பதோடு, பெண்களின் உயிரிழப்பு ஆபத்தையும் பெருமளவு குறைக்க முடியும்.

உடல் சொல்லும் அறிகுறிகள்

கருப்பை புற்றுநோயின் அறிகுறிகள் பெரும்பாலும் இரைப்பை தொடர்பான பிரச்சனைகளை போலவே தோன்றும். இதனால் பல பெண்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்காமல் சுயமாக மருந்துகளை எடுத்துக் கொள்கிறார்கள். இப்படியிருக்க, கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான மூன்று அறிகுறிகள் பின்வருமாறு..

  • விடாத வயிற்று உப்பசம்: பொதுவாக கனமான உணவுகளை சாப்பிட்டாலோ அல்லது மாதவிடாய் காலத்திலோ வயிறு உப்பசமாக இருப்பது இயல்பு. ஆனால், எந்தவித காரணமும் இன்றி வாரக்கணக்கில் வயிறு உப்பசமாகவே இருந்தால் அது ஒரு எச்சரிக்கை. வயிற்றில் நீர் கோர்த்துக் கொள்வதால் (Ascites) இத்தகைய வீக்கம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
  • இடுப்பு மற்றும் அடிவயிற்று வலி: அடிவயிற்றில் ஒருவிதமான பாரம் அல்லது மந்தமான வலி தொடர்ந்து இருப்பது சாதாரணமானது அல்ல. மாதவிடாய் சுழற்சியோடு தொடர்பில்லாத இத்தகைய வலிகள் இருந்தால் உடனடியாகப் பரிசோதனை செய்துகொள்வது அவசியம்.
  • பசியின்மை மற்றும் சீக்கிரம் வயிறு நிறைதல்: மிகக் குறைந்த அளவு உணவை சாப்பிட்ட உடனே வயிறு நிறைந்துவிட்டது போன்ற உணர்வு ஏற்படுவது ஒரு முக்கிய அறிகுறி. கருப்பை பகுதியில் வளரும் கட்டிகள் வயிற்று பகுதியை அழுத்துவதால் இத்தகைய மாற்றம் உண்டாகிறது. இதனுடன் விளக்க முடியாத உடல் எடை குறைவு ஏற்பட்டால் அது கூடுதல் கவனம் தேவைப்படும் நிலை.

ஆய்வு சொல்வது என்ன?

கருப்பை புற்றுநோயை கண்டறிவதில் அறிகுறிகளின் தீவிரத்தை விட, அவை எவ்வளவு காலம் நீடிக்கின்றன என்பதே முக்கியம் என்று மருத்துவ ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. கேன்சர் (Cancer) எனும் மருத்துவ இதழில் வெளியான ஆய்வின்படி, வயிற்று உப்பசம், சிறுநீர் அவசரமாக வருதல் போன்ற அறிகுறிகள் ஒரு மாதத்தில் 12 முறைக்கும் மேலாக தெரிந்தால், அது புற்றுநோய்க்கான வாய்ப்பை உறுதிப்படுத்துகிறது.

அதேபோல், உலக கருப்பை புற்றுநோய் கூட்டமைப்பின் தரவுகளின்படி, இந்த நோய் முதல் நிலையில் (Stage I) கண்டறியப்பட்டால், பிழைப்பதற்கான வாய்ப்பு 90 சதவீதமாக உள்ளது. ஆனால், இது நான்காம் நிலைக்குச் செல்லும்போது அந்த வாய்ப்பு 30 சதவீதத்திற்கும் குறைவாகக் குறைகிறது.

தமிழகத்தின் நிலை என்ன?

உலகளவில் பெண்களை பாதிக்கும் புற்றுநோய்களில் கருப்பை புற்றுநோய் ஏழாவது இடத்தில் உள்ளது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுமார் 3 லட்சம் பெண்கள் உலகளவில் புதிதாகப் பாதிக்கப்படுகின்றனர். இந்தியாவில் மார்பகப் புற்றுநோய் மற்றும் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய்க்கு அடுத்தபடியாக, கருப்பை புற்றுநோய் பெண்களிடையே அதிக பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது.

இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை, ஒரு லட்சம் பெண்களில் சுமார் 6 முதல் 8 பேருக்கு இந்த நோய் பாதிப்பு இருப்பதாக புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. தமிழகத்தில் குறிப்பாக நகர்ப்புறங்களில் வசிக்கும் பெண்களிடையே இதன் தாக்கம் அதிகரித்து வருவது ஆய்வுகளில் தெரியவந்துள்ளது.

உணவுப் பழக்கவழக்க மாற்றங்கள் மற்றும் தாமதமான திருமணம் போன்ற காரணங்களால் தமிழகப் பெண்களிடையே இந்நோய் பாதிப்பு விகிதம் தேசிய சராசரியை ஒட்டியே உள்ளது. இதில் வேதனையான விஷயம் என்னவென்றால், இந்தியாவில் கண்டறியப்படும் கருப்பை புற்றுநோய் வழக்குகளில் 70 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானவை மிகவும் பிந்திய நிலையிலேயே (Late Stage) கண்டறியப்படுகின்றன.

நவீன சிகிச்சை முறைகள்

மருத்துவத் தொழில்நுட்பம் இன்று மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை எட்டியுள்ளது. ஆரம்ப நிலையில் கண்டறியப்படும் புற்றுநோய்க்கு ரோபோட்டிக் அறுவை சிகிச்சை மூலம் மிகத் துல்லியமாகச் சிகிச்சை அளிக்க முடியும். இது திசுக்களுக்குச் சேதம் விளைவிக்காமல், நோயாளி விரைவில் குணமடைந்து தனது இயல்பு வாழ்க்கைக்குத் திரும்ப உதவுகிறது.

முற்றிய நிலையில் உள்ள புற்றுநோய்க்குக்கூட ஹைபெக் (HIPEC) மற்றும் பைபெக் (PIPAC) போன்ற நவீன முறைகள் தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ளன. இவை சூடுபடுத்தப்பட்ட வேதிச்சிகிச்சை மருந்துகளை நேரடியாக வயிற்றுப் பகுதிக்குள் செலுத்தி, மற்ற சிகிச்சைகளால் அழிக்க முடியாத செல்களை அழிக்கும் திறன் கொண்டவை.

இரண்டு வார விதிமுறை

பெண்கள் தங்களுக்கு ஏற்படும் உடல் உபாதைகளைத் தாங்கிக்கொள்ளும் மனப்பக்குவம் கொண்டவர்கள். ஆனால் அந்த பண்பே சில நேரங்களில் ஆபத்தாக முடிந்துவிடுகிறது. இதற்காகவே மருத்துவர்கள் 'இரண்டு வார விதிமுறையை' (Two Week Rule) பரிந்துரைக்கின்றனர்.

மேலே சொன்ன அறிகுறிகளில் ஏதேனும் ஒன்று இரண்டு வாரங்களுக்கு மேலாகத் தொடர்ந்து இருந்தால், தயக்கமின்றி மருத்துவரை அணுக வேண்டும். அச்சம் மற்றும் வேலைப்பளு காரணமாகப் பரிசோதனையைத் தள்ளிப்போடுவது நிலைமையை மோசமாக்கும்.

