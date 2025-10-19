மாதவிடாய் நின்ற பெண்களை அதிகம் பாதிக்கும் எலும்பு முறிவு - உலக ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் தினம் சொல்வது என்ன?
மாதவிடாய் நின்ற 50 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூன்று பெண்களில் ஒருவருக்கு எலும்பு முறிவு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது.
எலும்பு ஆரோக்கியத்தைப் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவும், எலும்பு முறிவுகளைத் தடுக்கவும், இந்தக் கோளாறுக்கான சிகிச்சையின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தவும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் 20ம் தேதி உலக ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் தினம் (World Osteoporosis Day) கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. இந்த நாள் சர்வதேச ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் (IOF) அறக்கட்டளையால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்தியப் பெண்களில் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் பாதிப்பு 8% முதல் 62% வரை உள்ளது என Epidemiology of Osteoporosis என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. மோசமான உணவு, குறைந்த கால்சியம் உட்கொள்ளல், குறைந்த வைட்டமின் டி மற்றும் வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள் ஆஸ்டியோபோரோசிஸுக்கு பங்களிக்கின்றன.
ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் என்றால்?
ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் (Osteoporosis) என்பது எலும்புகள் மெலிந்து, பலவீனமாகி, எளிதில் உடையக்கூடிய நிலையை அடைவதைக் குறிக்கும் ஒரு நோய் ஆகும். ஆரோக்கியமான எலும்பின் உட்புறம் தேன்கூடு போலச் சிறிய இடைவெளிகளைக் கொண்டிருக்கும். ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் ஏற்படும்போது, இந்த இடைவெளிகள் பெரிதாகி, எலும்பின் அடர்த்தியும் வலிமையும் குறைகிறது.
'ஆஸ்டியோபோரோசிஸ்' என்ற வார்த்தைக்குச் சரியாக 'துளையுள்ள எலும்புகள்' என்பது பொருளாகும். இந்த நிலையில், எலும்பு திசு மீண்டும் கட்டமைக்கப்படுவதை விட வேகமாக உடைந்து இழக்கப்படுகிறது. இதனால், கீழே விழுவது போன்ற பெரிய காரணங்கள் இல்லாமலேயே, லேசான தடுமாற்றம் அல்லது இருமலின்போது கூட எலும்பு முறிவுகள் (Fragility Fractures) ஏற்படலாம். இது பொதுவாக இடுப்பு, மணிக்கட்டு மற்றும் முதுகெலும்புகளைப் பாதிக்கிறது.
அறிகுறிகள்:
ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் பெரும்பாலும் 'மௌன நோய்' என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஏனெனில் ஆரம்ப நிலைகளில் எந்த வெளிப்படையான அறிகுறிகளும் இருப்பதில்லை. நோய் முற்றிய பின்னரே அறிகுறிகள் தென்படத் தொடங்கும்.
- எலும்பு முறிவு அல்லது முதுகெலும்பு சிதைவு காரணமாக கீழ் முதுகு வலி
- முதுகெலும்புகள் சுருங்குவதால் காலப்போக்கில் உயரம் குறைவது
- குனிந்த தோரணை அல்லது கூன் விழுவது
- நடக்கும்போது அல்லது வளைக்கும்போது அசௌகரியம்
- எளிதில் உடையக்கூடிய எலும்பு முறிவுகள் (லேசான காயத்தால் கூட எலும்பு உடைதல்)
ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள்?
பொதுவாக 35 வயதுக்குப் பிறகு எலும்பு அடர்த்தி இயற்கையாகவே குறையத் தொடங்கும். இருப்பினும், ஆஸ்டியோபோரோசிஸுக்குப் பின்வரும் காரணங்கள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.
ஹார்மோன் மாற்றங்கள்: பெண்களுக்கு மாதவிடாய் நின்ற பிறகு (மெனோபாஸ்), ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் சுரப்பு பெருமளவில் குறைகிறது. ஈஸ்ட்ரோஜன் எலும்புகளைப் பாதுகாப்பதில் முக்கியப் பங்கு வகிப்பதால், இதன் குறைபாடு எலும்பு இழப்பை விரைவுபடுத்துகிறது என்கிறது NCBI ஆய்வு. மாதவிடாய் நின்ற 50 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூன்று பெண்களில் ஒருவருக்கு எலும்பு முறிவு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது எனவும் ஆய்வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆண்களுக்கு டெஸ்டோஸ்டீரான் ஹார்மோன் குறைவதால் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் ஏற்படலாம்.
ஊட்டச்சத்து குறைபாடு: உணவில் போதுமான கால்சியம் மற்றும் வைட்டமின் டி சத்துக்கள் இல்லாதது. வைட்டமின் டி குறைபாடு எலும்பில் கால்சியம் உறிஞ்சப்படுவதைத் தடுக்கிறது.
உடற்பயிற்சியின்மை: எலும்புகளுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும் எடை தாங்கும் பயிற்சிகள் (Weight-Bearing Exercises) இல்லாதது எலும்பு அடர்த்தியைக் குறைக்கும்.
அதுமட்டுமல்லாமல், தைராய்டு நோய், சிறுநீரகப் பிரச்சனைகள் மற்றும் சில இரைப்பை குடல் கோளாறுகள். நீண்ட காலமாக ஸ்டீராய்டு மருந்துகள் உட்கொள்வது. அதிக அளவில் புகையிலை மற்றும் மது அருந்துதல். அதிகமாக காஃபின் உட்கொள்ளுதல் போன்றவையும் இந்த நோயிற்கான அபாயத்தை அதிகரிக்கும்.
தடுப்பது எப்படி?
ஊட்டச்சத்து: கால்சியம் நிறைந்த பால் பொருட்கள், கீரைகள், ப்ரோக்கோலி, மீன் போன்றவற்றை உணவில் சேர்க்கவும். சூரிய ஒளியில் இருந்து வைட்டமின் டி பெறலாம். மேலும், வைட்டமின் டி செறிவூட்டப்பட்ட பால் மற்றும் சிலவகை மீன்களை உண்ணலாம்.
உடற்பயிற்சி: நடைபயிற்சி, ஜாகிங், படிக்கட்டுகள் ஏறுதல் போன்ற பயிற்சிகள் எலும்புகளின் அடர்த்தியைப் பராமரிக்க உதவுகின்றன. யோகா மற்றும் பளு தூக்கும் பயிற்சிகள் தசை வலிமையை அதிகரித்து, கீழே விழுவதைத் தடுக்க உதவும்.
வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள்: புகைப்பிடித்தல் மற்றும் அதிக மது அருந்துவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். சமநிலை பயிற்சிகள் (Balance Exercises) செய்வதன் மூலம் கீழே விழும் அபாயத்தைக் குறைக்கலாம். மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி, கால்சியம் மற்றும் வைட்டமின் டி சப்ளிமெண்ட்டுகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
