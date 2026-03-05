ETV Bharat / health

உடல் பருமனான குழந்தைகள் உள்ள நாடுகளில் இந்தியாவுக்கு 2வது இடம்! 2040ல் நிலைமை இன்னும் மோசமாகும்!

15-49 வயதுடைய பெண்களில் 13.4% பேர் அதிக எடையுடன் இருப்பதும், 4.2% பேர் சர்க்கரை நோயுடன் இருப்பதும் குழந்தைகளிடம் இந்த பாதிப்பு வர ஒரு காரணமாகிறது.

Published : March 5, 2026 at 10:14 AM IST

இந்தியாவில் இன்று பெரும்பாலான வீடுகளில் குழந்தைகளின் உணவுப் பழக்கமும், விளையாடும் முறையும் பெரிய மாற்றத்தை சந்தித்துள்ளன. முன்னைய தலைமுறையினர் ஓடி ஆடி விளையாடிய இடங்களில், இன்றைய குழந்தைகள் பெரும்பாலும் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து நேரத்தை செலவிடும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.

இதன் விளைவாக, இந்திய குழந்தைகளின் உடல் எடை ஆரோக்கியமான அளவை தாண்டி அதிகரித்து வருவதை உலகளாவிய ஆய்வுகள் உறுதிப்படுத்துகின்றன. சமீபத்தில் வெளியான 'உலக பருமன்தன்மை அட்லஸ் 2026' (World Obesity Atlas 2026) அறிக்கை, இந்தியா இந்த பட்டியலில் உலக அளவில் இரண்டாம் இடத்தில் இருப்பதை சுட்டிக்காட்டுகிறது.

இது ஏதோ ஒரு மேலைநாட்டு பிரச்சனை என்று கடந்து போகாமல், நம் வீட்டு சூழலில் நாம் அன்றாடம் செய்யும் சிறு சிறு மாற்றங்கள் எப்படி ஒரு பெரிய ஆரோக்கிய பாதிப்பை தடுக்க உதவும் என்பதை புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

இந்தியாவிற்கு இரண்டாம் இடம்: ஆய்வின் முக்கியத் தரவுகள்: உலக பருமன்தன்மை கூட்டமைப்பு (World Obesity Federation) வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி, அதிக உடல் எடை கொண்ட குழந்தைகள் அதிகம் உள்ள நாடுகளில் இந்தியா இரண்டாம் இடத்தை பிடித்துள்ளது என்கிறது.

2025-ஆம் ஆண்டு கணக்கின்படி, இந்தியாவில் 5 முதல் 9 வயது வரையிலான 14.9 மில்லியன் குழந்தைகளும், 10 முதல் 19 வயது வரையிலான 26.4 மில்லியன் சிறுவர்களும் அதிக உடல் எடையுடன் உள்ளனர். சீனா முதலிடத்திலும், இந்தியா இரண்டாம் இடத்திலும், அமெரிக்கா மூன்றாம் இடத்திலும் உள்ளன.

இந்த மூன்று நாடுகள் மட்டுமே உலக அளவில் 200 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பள்ளி சிறுவர்களை பருமன்தன்மையுடன் கொண்டுள்ளன. இதே நிலை நீடித்தால், 2040-ஆம் ஆண்டிற்குள் இந்தியாவில் மட்டும் 20 மில்லியன் குழந்தைகள் பருமன்தன்மையுடனும் (Obesity), 56 மில்லியன் குழந்தைகள் அதிக உடல் எடையுடனும் (Overweight) இருப்பார்கள் என அந்த அறிக்கை எச்சரிக்கிறது.

உடல் பருமனால் ஏற்படும் உடல்நல பாதிப்புகள்: சிறு வயதிலேயே அதிக உடல் எடை இருப்பது, பொதுவாக முதியவர்களுக்கு வரக்கூடிய நோய்களை குழந்தைகளுக்கு கொண்டு வருகிறது. அந்த வகையில், 2025 முதல் 2040 வரை இந்தியாவில் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ள பாதிப்புகள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.

  • ரத்த அழுத்தம்: தற்போதைய 2.99 மில்லியனில் இருந்து 4.21 மில்லியனாக உயரும்.
  • ரத்த சர்க்கரை அளவு: 1.39 மில்லியனில் இருந்து 1.91 மில்லியனாக அதிகரிக்கும்.
  • ரத்த கொழுப்பு (Triglycerides): 4.39 மில்லியனில் இருந்து 6.07 மில்லியனாக உயரும்.
  • கல்லீரல் கொழுப்பு (Liver Disease): 8.39 மில்லியனில் இருந்து 11.88 மில்லியனாக அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது என்கிறது NIH ஆய்வு.

பாதிப்பு அதிகரிக்கக் காரணங்கள்: இந்தியாவில் நிலவும் சில எதார்த்தமான சூழல்களே இந்த மாற்றத்திற்கு காரணமாக அமைகின்றன என்கிறது ஆய்வு.

11 முதல் 17 வயது வரையிலான 74% சிறுவர்கள் போதுமான அளவு விளையாடுவதோ அல்லது உடற்பயிற்சி செய்வதோ இல்லை. பள்ளிகளில் சத்தான மதிய உணவு பெறுபவர்கள் வெறும் 35.5% மட்டுமே. மீதமுள்ளவர்கள் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளையே அதிகம் நாடுகின்றனர்.

5 மாதங்கள் வரையிலான குழந்தைகளில் 32.6% பேருக்கு முறையான தாய்ப்பால் கிடைப்பதில்லை. இது அவர்களின் வளர்சிதை மாற்றத்தை பாதிக்கிறது. 15-49 வயதுடைய பெண்களில் 13.4% பேர் அதிக எடையுடன் இருப்பதும், 4.2% பேர் சர்க்கரை நோயுடன் இருப்பதும் குழந்தைகளிடம் இந்த பாதிப்பு வர ஒரு காரணமாகிறது.

செய்யப்பட வேண்டிய மாற்றங்கள்:

  • சர்க்கரை அதிகம் கலந்த குளிர்பானங்களின் விலையை உயர்த்துவதன் மூலம் அதன் பயன்பாட்டைக் குறைக்கலாம்.
  • குழந்தைகளைக் கவரும் வகையில் ஆரோக்கியமற்ற உணவுகளை விளம்பரம் செய்வதைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும்.
  • பள்ளிகளில் சத்தான மற்றும் சரிவிகித உணவுகள் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
  • விளையாட்டு மைதானங்களை உருவாக்குதல் மற்றும் பள்ளிப் பாடத்திட்டத்தில் விளையாட்டை ஒரு கட்டாயப் பகுதியாக மாற்றுதல்.
  • ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களிலேயே குழந்தைகளின் எடையைக் கண்காணித்து, தேவைப்படும் குழந்தைகளுக்குச் சரியான ஆலோசனைகளை வழங்க வேண்டும் என ஆய்வு வலியுறுத்துகிறது.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

