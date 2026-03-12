30 வயதிற்குட்பட்ட இளைஞர்களிடையே அதிகரிக்கும் சிறுநீரக பாதிப்பு! ஆரம்பகால கண்டறிதலை வலியுறுத்தும் உலக சிறுநீரக தினம்!
Published : March 12, 2026 at 12:51 PM IST
சிறுநீரக ஆரோக்கியம் என்பது பெரும்பாலும் தீவிரமான அறிகுறிகள் தோன்றும் வரை பலராலும் கவனிக்கப்படாமல் விடப்படும் ஒரு விஷயமாகவே இருக்கிறது. ஆனால், இந்தியாவில் நாள்பட்ட சிறுநீரக நோய் (CKD) என்பது அமைதியாக பரவி வரும் ஒரு பெரும் பொது சுகாதார பிரச்சனையாக உருவெடுத்துள்ளது.
மற்ற நோய்களை போலல்லாமல், சிறுநீரக நோய் எந்தவித அறிகுறியும் இல்லாமல் பல ஆண்டுகள் உடலில் மறைந்திருந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியது. அறிகுறிகள் வெளியே தெரியும்போது, சிறுநீரகங்கள் ஏற்கனவே கணிசமான அளவில் சேதமடைந்திருக்கக்கூடும் என்கிறது Johns Hopkins Medicine ஆய்வுதளம்.
இது குறித்த விழிப்புணர்வை அதிகரிக்கவும் ஆரம்பகால நோய் கண்டறிதலை வலியுறுத்தவும் வகையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் மாதத்தில் வரும் இரண்டாவது வியாழக்கிழமை உலக சிறுநீரக தினமாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, வாழ்க்கைமுறை மாற்றங்களால் நோய்கள் அதிகரித்து வரும் இந்தியாவில், 30 வயதிலிருந்தே சிறுநீரக பரிசோதனைகளை தொடங்குவது தற்போதைய சூழலில் மிக அவசியமான ஒன்றாக மாறியுள்ளது.
இந்தியாவில் அதிகரித்து வரும் பாதிப்பு
இந்தியாவில் சிறுநீரக நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை கவலைக்குரிய வகையில் உயர்ந்து வருகிறது. சமீபத்திய ஆய்வுகளின்படி, 15 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களிடையே சிறுநீரக நோயின் தாக்கம் கடந்த பத்தாண்டுகளில் 11 சதவீதத்திலிருந்து 16 சதவீதத்திற்கும் மேலாக அதிகரித்துள்ளது. இந்த உயர்வுக்கு நகரமயமாக்கல், உடலுழைப்பற்ற வாழ்க்கைமுறை மற்றும் ஆரோக்கியமற்ற உணவுப் பழக்கவழக்கங்கள் ஆகியவை முக்கிய காரணங்களாக இருக்கின்றன.
இவை தவிர, இந்தியாவில்தான் உலகிலேயே அதிக அளவில் நீரிழிவு மற்றும் ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள் இருக்கிறார்கள். இவை இரண்டும் சிறுநீரகத்தை பாதிக்கும் மிக முக்கியமான காரணிகளாகும். ஒரு நபர் தனது அன்றாட வேலைகளை தடையின்றி செய்துகொண்டிருக்கும்போதே, அவரது சிறுநீரக செயல்பாடு படிப்படியாக குறைந்து கொண்டிருக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்த அமைதியான பாதிப்பை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிய வேண்டியது அவசியம்.
30 வயதிற்குப் பின் ஏன் பரிசோதனை அவசியம்?
முன்பெல்லாம் சிறுநீரக நோய் என்பது முதியவர்களுக்கு மட்டுமே வரும் பாதிப்பாக கருதப்பட்டது. ஆனால், இன்று 30 மற்றும் 40 வயதிற்குட்பட்ட இளைஞர்களிடையே இந்த பாதிப்புகள் அதிகளவில் காணப்படுவதாக மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். சிறு வயதிலேயே ஏற்படும் நீரிழிவு நோய், உயர் ரத்த அழுத்தம் மற்றும் உடல் பருமன் போன்ற பிரச்சனைகள் இதற்கு நேரடி காரணமாகின்றன என்கிறது ஆய்வு.
இந்த நோய்கள் சரியாக கட்டுப்படுத்தப்படாதபோது, அவை சிறுநீரகங்களில் உள்ள நுட்பமான ரத்த நாளங்களை சிதைக்கின்றன. இதன் விளைவாக, உடலில் உள்ள கழிவுகளையும் தேவையற்ற நீரையும் வெளியேற்றும் சிறுநீரகத்தின் திறன் குறைகிறது.
30 வயதிற்கு பிறகு சீரம் கிரியேட்டினின், இ.ஜி.எஃப்.ஆர் (eGFR) மற்றும் சிறுநீர் அல்புமின் போன்ற எளிய பரிசோதனைகளை செய்துகொள்வதன் மூலம், பாதிப்புகளை ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறிய முடியும். இது நோயின் தீவிரத்தை தடுக்க மருத்துவர்களுக்கு போதிய கால அவகாசத்தை வழங்குகிறது.
பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் வாழ்க்கைமுறை காரணிகள்
சிறுநீரக சிதைவிற்கு பின்னால் பல்வேறு மருத்துவ மற்றும் வாழ்க்கைமுறை காரணிகள் இருக்கின்றன. இந்தியாவில் பதிவாகும் பெரும்பாலான சிறுநீரக செயலிழப்பு வழக்குகளுக்கு நீரிழிவு மற்றும் ரத்த அழுத்தமே பிரதான காரணங்களாக அமைகின்றன.
இவை தவிர, அளவுக்கு அதிகமான உப்புப் பயன்பாடு, புகைப்பிடித்தல், மருத்துவரின் ஆலோசனையின்றி வலி நிவாரண மாத்திரைகளைத் தொடர்ச்சியாக எடுத்துக்கொள்வது மற்றும் உடல் பருமன் போன்றவை சிறுநீரகத்தை மெல்லக் கொல்லும் காரணிகளாகும்.
சில குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் குடிநீரில் உள்ள நச்சுத்தன்மை மற்றும் போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிக்காமல் ஏற்படும் உடல் வறட்சி போன்றவையும் சிறுநீரக பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன. குறிப்பாக விவசாய பணிகளில் ஈடுபடுபவர்கள் மற்றும் வெயிலில் நீண்ட நேரம் வேலை செய்பவர்கள் நீர்ச்சத்து குறைபாட்டால் அதிகம் பாதிக்கப்படுகின்றனர். இந்த அபாயங்கள் எதையும் தனிப்பட்ட முறையில் வயது பிரித்துப் பார்க்க முடியாது என்பதால், இளைஞர்களும் இதில் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.
ஆரம்ப கால கண்டறிதலின் முக்கியத்துவம்
சிறுநீரக நோயின் தொடக்கக் காலத்தில் நோயாளிகளுக்கு எந்தவித அசௌகரியமும் தெரிவதில்லை. கால்களில் வீக்கம், அதீத சோர்வு, சிறுநீர் கழிப்பதில் மாற்றம் அல்லது பசியின்மை போன்ற அறிகுறிகள் வெளியே தெரியும்போது, சிறுநீரகத்தின் செயல்பாடு 60 முதல் 70 சதவீதம் வரை பாதிக்கப்பட்டிருக்க வாய்ப்புள்ளது என்கிறது Johns Hopkins Medicine ஆய்வுதளத்தில் வெளியான ஆய்வு.
ஆனால், முறையான இடைவெளியில் பரிசோதனைகளை மேற்கொள்வதன் மூலம் இந்த நிலையை தவிர்க்கலாம். தொடக்க நிலையிலேயே பாதிப்பை கண்டறிந்தால், உணவு முறையை மாற்றி அமைப்பதன் மூலமும், ரத்த சர்க்கரை மற்றும் ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்பாட்டில் வைப்பதன் மூலமும் டயாலிசிஸ் அல்லது சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை போன்ற தீவிர நிலைக்கு செல்வதை தள்ளிப்போடவோ அல்லது முற்றிலுமாக தடுக்கவோ முடியும்.
பாதிப்பை தடுப்பது எப்படி?
சிறுநீரகத்தை பாதுகாக்க மருத்துவப் பரிசோதனைகள் எவ்வளவு முக்கியமோ, அதே அளவு வாழ்க்கைமுறை மாற்றங்களும் அவசியம். உடலை சரியான எடையில் பராமரிப்பது, போதிய அளவு தண்ணீர் குடிப்பது, உணவில் உப்பின் அளவை குறைப்பது மற்றும் சரிவிகித உணவை உட்கொள்வது போன்றவை சிறுநீரகத்தின் சுமையை குறைக்கின்றன.
பழங்கள், காய்கறிகள் மற்றும் தானியங்கள் நிறைந்த உணவுப் பழக்கம் ஒட்டுமொத்த உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் உறுதுணையாக இருக்கும். துரதிர்ஷ்டவசமாக, இந்தியாவில் சிறுநீரக ஆரோக்கியம் குறித்த விழிப்புணர்வு இன்னும் போதிய அளவில் இல்லை. நோய் முற்றிய பிறகே மருத்துவமனைக்கு வரும் நிலையை மாற்றி, தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
குறிப்பாக குடும்பத்தில் யாருக்காவது சிறுநீரக நோய் இருந்தாலோ அல்லது நீரிழிவு போன்ற பிரச்சனைகள் இருந்தாலோ, 30 வயது முதலே விழிப்புடன் செயல்படுவது ஒருவரின் ஆயுளை நீட்டிக்கும் மிகச்சிறந்த முதலீடாகும்.
