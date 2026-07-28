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உலக ஹெபடைடிஸ் தினம் : அலட்சியப்படுத்த கூடாத 5 அறிகுறிகள்!

திடீரென்று சாப்பாட்டின் மீது விருப்பமே இல்லாமல் போவது அல்லது கொஞ்சமாக சாப்பிட்டவுடனேயே வயிறு நிறைந்த உணர்வு ஏற்படுவது ஹெபடைடிஸ் பாதிப்பின் மற்றொரு அறிகுறியாகும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 28, 2026 at 1:23 PM IST

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நம் உடம்பை ஒரு பெரிய தொழிற்சாலை என்று வைத்துக்கொண்டால், அதில் இரவு பகலாக இடைவிடாமல் உழைக்கும் மிக முக்கியமான ஒரு இயந்திரம் தான் நம் கல்லீரல். நாம் சாப்பிடும் உணவை செரிப்பதாகட்டும், ரத்தத்தில் உள்ள நச்சுகளை வடிகட்டி வெளியேற்றுவதாகட்டும், உடலுக்கு தேவையான ஆற்றலை சேமித்து வைப்பதாகட்டும், அனைத்திற்கும் கல்லீரலின் ஆரோக்கியமே அஸ்திவாரம்.

ஆனால், இவ்வளவு உழைக்கும் இந்த கல்லீரலுக்கு ஒரு விசித்திரமான குணம் உண்டு. தனக்கு ஏதேனும் பாதிப்பு என்றால், அது ஆரம்பத்தில் அலறி துடிப்பதில்லை, சத்தமில்லாமல் தன் வலியை மறைத்து கொள்ளும். 'இன்னைக்கு என்னவோ ரொம்ப அசதியா இருக்கு' என்று நாம் சாதாரணமாக நினைத்துக்கொண்டு கடந்துபோகும் சிறு சிறு மாற்றங்களுக்கு பின்னால், ஒரு பெரிய ஆபத்து ஒளிந்திருக்கக்கூடும்.

இந்நிலையில், இந்த பாதிப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூலை 28ம் தேதி உலக ஹெபடைடிஸ் தினம் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. இப்படியிருக்க, ஹெபடைடிஸ் என்றால் என்ன? இதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் என்ன? அறிகுறிகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

ஹெபடைடிஸ் என்றால் என்ன?

எளிமையாக சொல்வதானால், 'ஹெபடைடிஸ்' என்பது நமது கல்லீரலில் ஏற்படும் ஒருவித வீக்கம் அல்லது அழற்சி (Inflammation). வைரஸ் தொற்றுகள், அளவுக்கு அதிகமான மதுப்பழக்கம், சில வகையான வீரியமிக்க மருந்துகள், நச்சுப் பொருட்கள் மற்றும் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலமே சொந்த செல்லை தாக்கும் கோளாறுகள் (Autoimmune conditions) ஆகியவை இந்த வீக்கத்திற்கு முக்கிய காரணங்களாக அமைகின்றன.

கல்லீரல் அழற்சி அடையும்போது, அதனுடைய வழக்கமான நச்சு நீக்கும் பணி மற்றும் செரிமான செயல்பாடுகள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுகின்றன. இதை உரிய நேரத்தில் கவனிக்காவிட்டால், கல்லீரல் சுருக்கம் (Cirrhosis) அல்லது கல்லீரல் செயலிழப்பு போன்ற ஆபத்தான நிலைக்கு கூட்டிச் செல்லும்.

இந்தியாவில் பாதிப்பு நிலை என்ன?

இந்தியாவில் ஹெபடைடிஸ் பாதிப்பு என்பது பரவலாக காணப்படும் ஒரு சுகாதார சவாலாகும். குறிப்பாக ஹெபடைடிஸ் B மற்றும் C வைரஸ் தொற்றுகள் இந்தியாவில் லட்சக்கணக்கான மக்களைப் பாதித்துள்ளன. சுத்தமில்லாத உணவு மற்றும் நீர் மூலமாகப் பரவும் ஹெபடைடிஸ் A மற்றும் E பாதிப்புகள் அவ்வப்போது பருவகால நோய்களாக தலைதூக்குகின்றன.

இந்தியாவில் பலருக்கு தங்களுக்கு இந்த தொற்று இருப்பது தெரியாமலேயே பல ஆண்டுகள் வாழ்ந்து வருகின்றனர். நோய் முற்றிய பிறகே மருத்துவமனைக்கு வரும் நிலை உள்ளதால், இது குறித்த விழிப்புணர்வை அடித்தட்டு மக்கள் வரை கொண்டு சேர்ப்பது மிகவும் அவசியமாகிறது.

கட்டாயம் கவனிக்க வேண்டிய 5 முக்கிய எச்சரிக்கை அறிகுறிகள்

ஓய்வெடுத்தாலும் தீராத சோர்வு:

சாதாரண வேலைக்கு பின் ஏற்படும் களைப்பு வேறு. இந்த சோர்வு முற்றிலும் வேறுபட்டது. எவ்வளவு நேரம் தூங்கினாலும், ஓய்வெடுத்தாலும் உடம்பில் தெம்பே இல்லாதது போல ஒரு ஆழ்ந்த சோர்வு நீடிக்கும். கல்லீரல் உடலின் ஆற்றல் மாற்றத்தில் முக்கிய பங்கு வகிப்பதால், அதில் அழற்சி ஏற்படும்போது உடல் ஆற்றல் முற்றிலும் குறைந்துவிடுகிறது.

பசியின்மை மற்றும் செரிமான கோளாறுகள்:

திடீரென்று சாப்பாட்டின் மீது விருப்பமே இல்லாமல் போவது அல்லது கொஞ்சமாக சாப்பிட்டவுடனேயே வயிறு நிறைந்த உணர்வு ஏற்படுவது இதன் மற்றொரு அறிகுறி. இதனுடன் குமட்டல், வாந்தி மற்றும் வயிற்றின் மேல் பகுதியில் (கல்லீரல் இருக்கும் இடத்தில்) ஒருவித அசௌகரியம் அல்லது லேசான வலி ஏற்படும். இதனால் உடல் எடையும் குறையக்கூடும்.

மஞ்சள் காமாலை, சிறுநீர் மற்றும் மலத்தில் மாற்றம்:

நோய் கொஞ்சம் தீவிரமடையும் போது தோலும், கண்ணின் வெள்ளைப்பகுதியும் மஞ்சள் நிறமாக மாற தொடங்கும். கல்லீரலால் 'பிலிரூபின்' என்ற கழிவுப்பொருளை முறையாக வெளியேற்ற முடியாததே இதற்கு காரணம். இதனுடன், சிறுநீர் அடர் தேயிலை நிறத்திலும், மலம் களிமண் போன்ற வெளிறிய நிறத்திலும் வெளியேறினால் உடனடியாக மருத்துவரை அணுக வேண்டும்.

காய்ச்சல், தசை வலி மற்றும் தோலில் அரிப்பு:

ஹெபடைடிஸ் பாதிப்பின் போது லேசான காய்ச்சல், உடல் வலி, மூட்டு வலி போன்ற சாதாரண காய்ச்சல் போன்ற அறிகுறிகளும் தோன்றலாம். சிலருக்கு ரத்தத்தில் கழிவுகள் தேங்குவதால் உடல் முழுவதும் கடுமையான தோலரிப்பு அல்லது வயிற்றில் வீக்கம் (நீர் கோர்த்தல்) ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

அமைதியான வளர்ச்சி (Chronic Hepatitis):

ஹெபடைடிஸ் நோயின் மிக ஆபத்தான தன்மையே, குறிப்பாக B மற்றும் C ரகங்கள், எந்தவித வெளிப்படையான அறிகுறியும் காட்டாமல் பல ஆண்டுகள் உடலுக்குள் அமைதியாக இருக்கும் என்பதாகும். கல்லீரல் பெருமளவு பாதிக்கப்பட்ட பிறகே விஷயம் வெளியாகும். அதனால் சந்தேகத்திற்குரிய சூழல் இருந்தால் பரிசோதனை செய்துகொள்வது மட்டுமே ஒரே வழி.

யாருக்கெல்லாம் பாதிப்பு வாய்ப்பு அதிகம்?

அளவுக்கு அதிகமாக மது அருந்துபவர்கள், பரிசோதிக்கப்படாத ரத்தத்தை பெற்றுக்கொண்டவர்கள், பாதுகாப்பற்ற உடலுறவு கொள்பவர்கள், கிருமிநீக்கம் செய்யப்படாத ஊசிகளை பயன்படுத்துபவர்கள் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக உள்ளவர்களுக்கு இந்நோய் பரவும் அபாயம் அதிகம்.

தடுக்கும் முறைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு வழிகள்

  • தடுப்பூசி செலுத்துதல்: ஹெபடைடிஸ் A மற்றும் B நோய்களுக்கு பாதுகாப்பான தடுப்பூசிகள் உள்ளன. குழந்தைகளுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் இதனை தவறாமல் செலுத்த வேண்டும்.
  • சுத்தம் மற்றும் சுகாதாரம்: காய்ச்சிய நல்ல குடிநீரை பருகுவது, சுத்தமான உணவை உட்கொள்வது ஹெபடைடிஸ் A, E பரவாமல் தடுக்கும்.
  • பாதுகாப்பான பழக்கவழக்கங்கள்: மற்றவர்களின் ஷேவிங் பிளேட், டூத் பிரஷ், ஊசிகளை பயன்படுத்த கூடாது.
  • மதுவைக் தவிர்த்தல்: கல்லீரலுக்கு மிகப்பெரிய எதிரியான மதுப்பழக்கத்தை முழுமையாக தவிர்க்க வேண்டும்.

ஆய்வு:

https://www.cdc.gov/hepatitis-b/hcp/clinical-signs/index.html

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TAGGED:

WORLD HEPATITIS DAY
ஹெபடைடிஸ் அறிகுறிகள்
LIVER CANCER
HEPATITIS SIGNS AND SYMPTOMS

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