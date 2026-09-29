டிராஃபிக் நெரிசலும் ஹார்ன் சத்தமும் இதயத்தை பாதிக்குமா? உலக இதய தினத்தில் மருத்துவர் தரும் எச்சரிக்கை!
பதற்றமான சூழ்நிலையில் அட்ரினலின் மற்றும் கார்ட்டிசோல் ஆகிய மன அழுத்த ஹார்மோன்கள் அதிக அளவில் சுரக்கின்றன. இவை உடனடியாக நமது இதய துடிப்பையும், ரத்த அழுத்தத்தையும் அதிகரிக்க செய்கின்றன.
Published : September 29, 2026 at 1:14 PM IST
வாழ்க்கையின் ஓட்டத்தில் தினமும் நாம் சந்திக்கும் மிகப்பெரிய சவால்களில் ஒன்று போக்குவரத்து நெரிசல். வேலைக்கு செல்லும் அவசரத்திலும், மாலையில் வீடு திரும்பும் சோர்விலும் சாலையில் பல மணி நேரம் காத்துக்கிடப்பது வெறும் மன உளைச்சலை மட்டும் தருவதில்லை, நமது ஒட்டுமொத்த உடல் ஆரோக்கியத்தையும் சேர்ந்தே பாதிக்கிறது.
பொதுவாக இதய ஆரோக்கியம் என்று வரும்போது ரத்த அழுத்தம், சர்க்கரை அளவு, கொலஸ்ட்ரால், உணவுப் பழக்கம் மற்றும் உடற்பயிற்சி பற்றி மட்டுமே நாம் அதிக கவனம் செலுத்துகிறோம். ஆனால், அன்றாட சாலையில் நாம் சந்திக்கும் தேவையற்ற மன அழுத்தமும், வாகனங்களின் இரைச்சலும் இதயத்திற்கு பெரிய அச்சுறுத்தலாக மாறிவருகிறது என்பதை பலர் உணர்வதில்லை.
இன்று உலக இதய தினம். இந்த நாளில், நமது இதயத்தைப் பாதுகாக்க நாம் எடுக்கும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளில், வாகனப் பயணத்தின் போது ஏற்படும் மன அழுத்தத்தை குறைப்பதும் ஒரு முக்கிய அங்கமாக மாற வேண்டும்.
தொடர்ந்து டிராஃபிக்கில் சிக்குவது, சக ஓட்டுநர்களின் அவசரப் போக்கு, அநாவசியமாக ஹார்ன் ஒலிப்பது மற்றும் வீண் கோபம் போன்றவை நமது உடலைத் தொடர்ச்சியான பதற்றத்திலேயே வைத்திருக்கின்றன. இது நாளடைவில் ரத்த அழுத்தத்தை அதிகரித்து, இதயத்தைப் பலவீனமாக்குகிறது.
சாலையில் பயணிக்கும்போது ஏற்படும் மன அழுத்தம் நமது உடலுக்குள் என்ன மாதிரியான மாற்றங்களை உண்டாக்குகிறது, அதிலிருந்து நமது இதயத்தை எவ்வாறு பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் என்பதை விரிவாகப் பார்ப்போம்.
மன அழுத்தத்தின் போது உடலுக்குள் என்ன நடக்கிறது?
சாலையில் திடீரென ஒரு வாகனம் குறுக்கே வரும்போதோ அல்லது நீண்ட நேர டிராஃபிக் நெரிசலில் சிக்கும்போதோ நமது மனதிற்குள் பயமும் ஆத்திரமும் ஏற்படுகிறது. இந்த சமயத்தில் நமது உடல் 'போரிடு அல்லது ஓடிவிடு' (Fight or Flight) என்ற தற்காப்பு நிலைக்கு செல்கிறது.
- ஹார்மோன்களின் பாய்வு: பதற்றமான சூழ்நிலையில் அட்ரினலின் (Adrenaline) மற்றும் கார்ட்டிசோல் (Cortisol) ஆகிய மன அழுத்த ஹார்மோன்கள் அதிக அளவில் சுரக்கின்றன. இவை உடனடியாக நமது இதய துடிப்பையும், ரத்த அழுத்தத்தையும் அதிகரிக்க செய்கின்றன.
- தொடர் பாதிப்பு: இந்த நிலை தினமும் தொடரும்போதும், அதனுடன் முறையற்ற தூக்கம், உடற்பயிற்சியின்மை, புகைபிடித்தல், நீரிழிவு நோய் மற்றும் அதிக ரத்த அழுத்தம் ஆகியவை சேரும்போதும் இதய நோய்கள் வருவதற்கான வாய்ப்பு பல மடங்கு அதிகரிக்கிறது.
- உலக சுகாதார அமைப்பின் எச்சரிக்கை: வாகனங்களின் தொடர்ச்சியான இரைச்சலுக்கும் (Chronic Noise), உயர் ரத்த அழுத்தம் மற்றும் மாரடைப்பு போன்ற இதய நோய்களுக்கும் நேரடி தொடர்பு இருப்பதாக உலக சுகாதார அமைப்பு (WHO) எச்சரிக்கிறது.
ஹார்ன் சத்தம் மட்டுமல்ல... ஓட்டும் முறையும் முக்கியம்!
அநாவசியமாக ஹார்ன் அடிப்பது மட்டும் ஆபத்தானது அல்ல, வேகமாக செல்வது, திடீரென வழி மாறுவது (Sudden lane change), முந்தி செல்ல முயல்வது மற்றும் சாலையில் பிறருடன் சண்டையிடுவது போன்ற அனைத்துமே உடலுக்கு கடுமையான மன அழுத்தத்தை கொடுக்கின்றன.
சிலர் வேலைக்கு கிளம்பும் முன்பே, "டிராஃபிக்கில் மாட்டிக்கொள்வோமோ" என்ற பதற்றத்துடனே கிளம்புகிறார்கள். மாலையில் வீடு திரும்பிய பிறகும் கூட அந்த பதற்ற நிலையிலிருந்து உடனடியாக அவர்களால் இயல்பு நிலைக்கு வர முடிவதில்லை.
இது குறித்து பெங்களூருவில் உள்ள ஸ்பார்ஷ் மருத்துவமனையின் இதயவியல் முதன்மை ஆலோசகர் டாக்டர் ஆர். எஸ். வெங்கடேசுலு, "இதய ஆரோக்கியத்தை பற்றிப் பேசும்போது, நாம் என்ன சாப்பிடுகிறோம் அல்லது மருத்துவப் பரிசோதனை அறிக்கைகளில் என்ன இருக்கிறது என்பதில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துகிறோம்.
ஆனால், தினமும் நாம் வாழும் மற்றும் பயணிக்கும் சூழலை மறந்துவிடுகிறோம். தினமும் கடுமையான டிராஃபிக் நெரிசல், தேவையில்லாத ஹார்ன் சத்தம் மற்றும் சவாலான பயண சூழலை எதிர்கொள்ளும்போது, நமது உடல் எப்போதும் ஒரு ஆபத்து கால எச்சரிக்கை நிலையிலேயே இருக்கிறது.
வெறும் ஹார்ன் சத்தமும் டிராஃபிக் பயணமும் மட்டுமே நேரடியாக ஒருவருக்கு மாரடைப்பை ஏற்படுத்திவிடும் என்று கூற முடியாது. ரத்த அழுத்தம், சர்க்கரை நோய், புகைபிடித்தல், உடல் பருமன் மற்றும் தூக்கமின்மை எனப் பல காரணங்கள் இதய பாதிப்பிற்கு இருக்கின்றன. இருப்பினும், அன்றாடப் பயணத்தில் நாம் தவிர்க்கக்கூடிய மன அழுத்தத்தைக் குறைத்துக் கொண்டால், அது நமது இதயத்திற்கு நாம் செய்யும் மிகப்பெரிய நன்மையாகும்" என்கிறார்.
பயணத்தில் மாற்ற வேண்டிய சில எளிய பழக்கவழக்கங்கள்
டிராஃபிக் நெரிசலை கட்டுப்படுத்துவது நமது கையில் இல்லை, ஆனால், அதை எதிர்கொள்ளும் நமது அணுகுமுறையை கண்டிப்பாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும்.
- வண்டி நகரவே முடியாத டிராஃபிக் நெரிசலில் நின்று கொண்டு, தொடர்ந்து ஹார்ன் அடிப்பதால் பாதை மாறிவிட போவதில்லை. நிதானத்தை கடைப்பிடிப்பதே நல்லது.
- அவசரமாக முந்திச் செல்வதையோ, ஆபத்தான முறையில் வாகனம் ஓட்டுவதையோ தவிர்க்க வேண்டும்.
- ஹார்ன் என்பது ஒரு பாதுகாப்பு சாதனம் மட்டுமே. ஆபத்தான சூழலை உணர்த்த மட்டுமே அதைப் பயன்படுத்த வேண்டும். பிறரை விரட்டுவதற்காக பயன்படுத்த கூடாது.
- முன் செல்லும் வாகனத்திற்கும் நமக்கும் இடையே பாதுகாப்பான இடைவெளியைப் பராமரிப்பது பதற்றத்தைக் குறைக்கும்.
ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியமே அடிப்படை
வாகனம் ஓட்டும் முறையை மாற்றுவது மட்டுமே ஒருவருக்கு ஆரோக்கியமான இதயத்தை உறுதி செய்துவிடாது. அதனுடன் சேர்த்து,
- சீரான உடற்பயிற்சி
- போதுமான தூக்கம்
- சத்தான மற்றும் சமச்சீரான உணவுப் பழக்கம்
- புகைபிடிக்கும் பழக்கத்தை கைவிடுதல்
- ரத்த அழுத்தம் மற்றும் சர்க்கரை அளவை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பது அவசியமாகும்.
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