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இளநீர்: உண்மையிலேயே மற்ற பானங்களை விட சிறந்தது தானா?

இளநீரில் பொட்டாசியம் சத்து அதிகம் உள்ளது உண்மை தான். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு கப் இளநீரில் சுமார் 470 மி.கி பொட்டாசியமும், 30 மி.கி சோடியமும் இருக்கும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 2, 2026 at 4:00 PM IST

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உலகம் முழுவதும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் 2ம் தேதி உலக தேங்காய் தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது. நம்முடைய அன்றாட உணவு, வாழ்வாதாரம் மற்றும் விவசாயத்தில் தேங்காயின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்துவது தான் இந்நாளின் நோக்கம்.

2026ம் ஆண்டிற்கான உலக தேங்காய் தினத்தின் கருப்பொருளாக "சவாலான காலங்களில் உணவு மற்றும் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாப்பதில் தேங்காயின் பங்கு" என்பதை சர்வதேச தேங்காய் அமைப்பு அறிவித்துள்ளது.

குறிப்பாக, வெயில் காலத்திலும் தாகம் எடுக்கும் போதும் பெரும்பாலான மக்கள் இளநீரையே விரும்புகிறார்கள். இயற்கையான பானம் என்பதால் இது உடலுக்கு நல்லது என்பதில் மாற்று கருத்து இல்லை. ஆனால், இளநீர் தான் உலகிலேயே மிகச்சிறந்த பானமா, தண்ணீருக்கு பதிலாக இளநீரை குடிக்கலாமா என்ற கேள்விகள் பலருக்கும் உண்டு. இந்நிலையில், இளநீர் பற்றிய உண்மைகளையும், அது யாருக்கு எப்போது தேவை என்பதையும் விரிவாக பார்ப்போம்.

அன்றாட தாகத்திற்கு தண்ணீரா அல்லது இளநீரா?

நாம் அலுவலகத்தில் வேலை செய்யும் போதோ, வீட்டில் இருக்கும் போதோ அல்லது சாதாரணமாக பயணம் செய்யும் போதோ உடலுக்கு தேவை வெறும் தண்ணீர் மட்டுமே. இளநீரில் பொட்டாசியம், சோடியம் மற்றும் மெக்னீசியம் போன்ற தாதுக்கள் நிறைந்திருப்பது உண்மை தான். இந்த தாதுக்கள் நம் உடலில் நீர்ச்சத்தை சமநிலையாக வைத்திருக்க உதவுகின்றன.

ஆனால், அதற்காக சாதாரண நாட்களில் தண்ணீருக்கு பதிலாக தினமும் இளநீர் தான் குடிக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்லை. தண்ணீரில் தேவையற்ற கலோரிகளோ, இயற்கையான சர்க்கரையோ கிடையாது. உடலிலிருந்து அதிக அளவில் வேர்வை வெளியேறும் போது மட்டுமே இளநீர் நமக்கு கூடுதல் சத்தை கொடுக்கிறது. எனவே, இயல்பான நேரங்களில் உடலின் நீர்ச்சத்தை காப்பாற்ற சாதாரண சுத்தமான குடிநீரே போதுமானது.

விளையாட்டு பயிற்சி செய்பவர்களுக்கு இளநீர் பொருந்துமா?

இளநீரில் பொட்டாசியம் சத்து அதிகம் உள்ளது உண்மை தான். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு கப் இளநீரில் சுமார் 470 மி.கி பொட்டாசியமும், 30 மி.கி சோடியமும் இருக்கும். ஆனால், மிகக் கடுமையான உடற்பயிற்சி செய்து உடலிலிருந்து அதிக அளவில் வேர்வை வெளியேறும் போது, உடலுக்கு சோடியம் மற்றும் சர்க்கரை சத்து அதிக அளவில் தேவைப்படும்.

இளநீரில் பொட்டாசியம் அதிகமாக இருந்தாலும், சோடியம் அளவு குறைவாகவே உள்ளது. அதனால், மிக கடுமையான உடற்பயிற்சி செய்யும் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு இளநீர் மட்டுமே முழுமையான தீர்வாக இருக்க முடியாது.

இளநீரில் சர்க்கரை இல்லையா?

இளநீரில் சர்க்கரையே இல்லை என்று சிலர் தவறாக நினைக்கிறார்கள். ஆனால், அதில் இயற்கையான சர்க்கரை மற்றும் கார்போஹைட்ரேட் உள்ளது. அது உடலுக்கு தீங்கு விளைவிப்பது இல்லை என்றாலும், இளநீரை சர்க்கரை இல்லாத பானம் என்று சொல்ல முடியாது.

அதேபோல, இயற்கை இளநீருக்கும் கடைகளில் பாக்கெட்டுகளில் விற்கப்படும் இளநீருக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் உள்ளன. பாக்கெட்டில் விற்கப்படும் இளநீரில் அது நீண்ட நாட்கள் கெடாமல் இருப்பதற்காகவும், சுவைக்காகவும் கூடுதல் சர்க்கரை சேர்க்கப்படலாம். எனவே, பாக்கெட் இளநீர் வாங்குபவர்கள் அதன் பின்னணியில் உள்ள ஊட்டச்சத்து விபரங்களை படித்து பார்த்து வாங்குவது நல்லது. எப்போதும் இயற்கையாக மரத்திலிருந்து பறிக்கப்படும் இளநீரே சிறந்தது.

அதிகமாக இளநீர் குடிப்பதால் ஆபத்தா?

உடலுக்கு நல்லது என்பதற்காக அளவுக்கு அதிகமாக இளநீர் குடிப்பதும் சரியல்ல. இளநீரில் பொட்டாசியம் சத்து அதிகமாக இருப்பதால், சிறுநீரக பிரச்சனை உள்ளவர்கள் அல்லது பொட்டாசியம் அளவை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க வேண்டியவர்கள் மருத்துவரின் ஆலோசனை பெறாமல் அதிக இளநீர் குடிக்கக் கூடாது.

இளநீரின் சத்துக்கள் என்னென்ன?

இளநீர் என்பது வெறும் சுவையான நீர் மட்டுமல்ல. அதில் வைட்டமின் சி, கால்சியம், மெக்னீசியம் மற்றும் ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் போன்ற பல முக்கியமான ஊட்டச்சத்துக்கள் உள்ளன. குளிர்பானங்களை விட குறைந்த கலோரிகளுடன் இந்த சத்துக்களை இளநீர் நமக்கு வழங்குகிறது. இருப்பினும், இளநீர் அனைத்து நோய்களையும் குணப்படுத்தும் ஒரு மாய பானம் கிடையாது.

சுருக்கமாக சொன்னால், அன்றாட இயல்பான தாகத்திற்கு தண்ணீரே முதன்மையானது. லேசான உடற்பயிற்சிக்கு பிறகும், வெயில் நேரத்திலும் புத்துணர்ச்சி பெற இளநீர் ஒரு அருமையான இயற்கை பானம். ஆனால், அதிக வேர்வை சிந்தி உழைப்பவர்களுக்கும், விளையாட்டு வீரர்களுக்கும் சோடியம் நிறைந்த பானங்களே ஏற்றது.

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உலக தேங்காய் தினம்
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