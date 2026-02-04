"புற்றுநோய் ஏற்படுவதை கட்டாயம் தடுக்கலாம்" உலக புற்றுநோய் தினத்தில் WHO சொல்லும் வழி இதோ!
Published : February 4, 2026 at 11:08 AM IST
ஒவ்வொரு ஆண்டும் பிப்ரவரி 4ம் தேதி உலக புற்றுநோய் தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. 'புற்றுநோய்' என்ற வார்த்தை நம்மை அறியாமலேயே ஒரு பதற்றத்தை உண்டாக்குகிறது. கூடவே, அது குணப்படுத்த முடியாத ஒரு பெரிய நோய் என்கிற பொதுவான ஒரு பயம் நம்மிடையே உள்ளது.
ஆனால், அந்த அச்சத்தை கடந்து யதார்த்தமாக சிந்தித்து பார்த்தால், நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கை முறையில் நாம் செய்கிற சின்ன சின்ன மாற்றங்களே பல பெரிய பாதிப்புகளில் இருந்து நம்மை காக்கும் என்பதை புரிந்துகொள்ள முடியும்.
இந்தியாவில் இன்று கண்டறியப்படும் புற்றுநோய்களில் 40 சதவீதம் பாதிப்புகள், முறையான விழிப்புணர்வு இருந்தால் தவிர்க்கக் கூடியவைதான் என்று உலக சுகாதார அமைப்பு (WHO) கூறுகிறது. அதாவது, நம்மிடம் வரும் 10 புற்றுநோய் பாதிப்புகளில் 4 பாதிப்புகளை நாம் முன்னெச்சரிக்கையுடன் இருந்தால் தடுத்திருக்க முடியும். ஒரு நோயை தற்காத்து கொள்வது என்பது நம்முடைய உணவு, பழக்கவழக்கம் மற்றும் உடல்நலம் சார்ந்த விழிப்புணர்விலேயே அடங்கியிருக்கிறது.
தடுக்கக்கூடிய புற்றுநோய்கள்: ஆய்வு சொல்வது என்ன? உலக சுகாதார நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள தரவுகளின்படி, இந்தியாவில் ஒவ்வோர் ஆண்டும் சுமார் 15 லட்சம் புதிய புற்றுநோய் பாதிப்புகள் கண்டறியப்படுகின்றன. இதில் சுமார் 5.2 லட்சம் பேருக்கு ஏற்படும் புற்றுநோயை தடுத்திருக்க முடியும்.
குறிப்பாக, ஆண்களுக்கு வாய், நுரையீரல் மற்றும் வயிறு தொடர்பான புற்றுநோய்களும், பெண்களுக்குக் கருப்பை வாய், மார்பகம் மற்றும் வாய் புற்றுநோய்களும் அதிக அளவில் ஏற்படுகின்றன. இவை அனைத்தும் நாம் விழிப்புணர்வுடன் இருந்தால் தவிர்க்கக் கூடியவைதான்.
ஏன் இத்தனை பாதிப்புகள்? இந்தியாவில் புற்றுநோய் ஏற்படுவதற்கு இரண்டு மிக முக்கியமான காரணங்கள் உள்ளன என்கிறது ஆய்வு. சுமார் 13.4% புற்றுநோய்கள் தேவையற்ற கிருமித் தொற்றுகளால் ஏற்படுகின்றன. புகைப்பிடித்தல் மற்றும் புகையிலை மெல்லுதல் மூலமாக சுமார் 15% பாதிப்புகள் உண்டாகின்றன.
வாய் புற்றுநோய்: இந்தியாவில் மார்பக புற்றுநோய்க்கு அடுத்தபடியாக அதிக மக்களை பாதிப்பது இதுதான். இதில் 90 சதவீத பாதிப்புகள் குட்கா, புகையிலை, பாக்கு போடும் பழக்கத்தாலேயே ஏற்படுகின்றன. இந்த பழக்கத்தைக் கைவிடுவதன் மூலம் மட்டும் இந்தியாவில் ஆண்டுக்கு 1 லட்சம் பேர் புற்றுநோயின் பிடியில் இருந்து தப்பிக்க முடியும்.
நுரையீரல் புற்றுநோய்: ஆண்டுக்கு 75,000-க்கும் மேற்பட்டோர் இதனால் உயிரிழக்கின்றனர். புகைப்பிடிப்பதை நிறுத்துவதே இதற்கு முதல் தீர்வு. ஆனால், இன்று நகர்ப்புறங்களில் அதிகரித்து வரும் காற்று மாசும் புகைப்பிடிக்காதவர்களுக்கும், குறிப்பாகப் பெண்களுக்கும் கூட பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. எனவே, சுற்றுப்புறத் தூய்மையும் முகக்கவசம் அணிவதும் நமக்குப் பாதுகாப்பைத் தரும்.
மார்பகப் புற்றுநோய்: இந்திய பெண்களை அதிகம் பாதிக்கும் நோய் இது. ஒரு காலத்தில் இது வயதானவர்களுக்கு மட்டுமே வரும் என்ற எண்ணம் இருந்தது, ஆனால் இன்று இளம் பெண்களையும் பாதிக்கிறது. சரியான உடல் எடையைப் பராமரிக்காதது, உடற்பயிற்சி இல்லாதது மற்றும் குழந்தைகளுக்குத் தாய்ப்பால் கொடுக்காதது போன்ற காரணங்களால் இது அதிகரிக்கிறது. முறையான வாழ்க்கை முறையை மாற்றிக்கொள்வதன் மூலம் 25,000-க்கும் மேற்பட்ட உயிரிழப்புகளை ஆண்டுதோறும் தவிர்க்கலாம்.
கருப்பை வாய் புற்றுநோய்: பெண்களுக்கு ஏற்படும் இரண்டாவது பெரிய பாதிப்பு இது. இது 'ஹியூமன் பாப்பிலோமா வைரஸ்' (HPV) என்ற கிருமியால் வருகிறது. 9 வயது முதல் பெண் குழந்தைகளுக்குத் தடுப்பூசி போடுவதன் மூலமும், திருமணமான பெண்கள் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் பரிசோதனை செய்துகொள்வதன் மூலமும் இதை 100% தடுத்துவிடலாம்.
வயிற்றுப் புற்றுநோய்: இது பெரும்பாலும் அசுத்தமான உணவு மற்றும் நீர் மூலம் பரவும் பாக்டீரியா தொற்றால் வருகிறது. தென்னிந்தியாவில் இதன் பாதிப்பு அதிகம். சுத்தமான குடிநீர் மற்றும் சுகாதாரமான உணவுப் பழக்கம் இருந்தால் 31,000-க்கும் மேற்பட்ட பாதிப்புகளைத் தவிர்க்கலாம்.
நாம் கவனிக்க வேண்டியவை:
- பழக்கவழக்கங்கள்: புகையிலை மற்றும் மதுவை அறவே தவிர்த்தல்.
- உணவு: அதிக கொழுப்புள்ள உணவுகளைத் தவிர்த்து, காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களைச் சேர்த்துக் கொள்ளுதல்.
- உடல் உழைப்பு: தினமும் குறைந்தபட்சம் 30 நிமிட நடைப்பயிற்சி.
- தடுப்பூசி: குழந்தைகளுக்குத் தேவையான தடுப்பூசிகளைச் சரியான நேரத்தில் போடுதல்.
புற்றுநோயை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்தால் முழுமையாகக் குணப்படுத்த முடியும். அதேபோல், வராமல் தடுப்பதே எல்லாவற்றையும் விடச் சிறந்தது.
