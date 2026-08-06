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தாய்ப்பால் பற்றி உங்களுக்கு தெரிந்தவை அனைத்தும் உண்மையா? கட்டுக்கதைகளும் உண்மைகளும்!

குழந்தை அடிக்கடி பால் குடிக்க குடிக்கத்தான் உடலானது மேலும் அதிக பாலை சுரக்க தொடங்கும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 6, 2026 at 5:17 PM IST

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ஒரு பெண் தாயாக மாறும் போது, அவளுக்கு மருத்துவர்களை விடவும் சுற்றியிருக்கும் மனிதர்களிடம் இருந்தே அதிகமான ஆலோசனைகள் வந்து சேரும். சொந்த பந்தங்கள், பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள், சமூக வலைத்தளங்கள் என ஆளாளுக்கு ஒரு அறிவுரையை சொல்வார்கள். "உனக்கு பால் பத்தல", "குழந்தை பசியில அழுகுது", "இதை சாப்பிட்டா பால் சுரக்காது" என ஆளுக்கு ஒரு தகவலை சொல்லி, அந்த தாயை முற்றிலும் குழப்பத்தில் தள்ளிவிடுவார்கள்.

ஆனால், இந்த ஆலோசனைகளில் பெரும்பாலானவை வெறும் மூடநம்பிக்கைகளே. ஆண்டுதோறும் ஆகஸ்ட் 1ம் தேதி முதல் 7ம் தேதி வரை கொண்டாடப்படும் 'உலக தாய்ப்பாலூட்டல் வாரத்தை' (World Breastfeeding Week) முன்னிட்டு, இளம் தாய்மார்களை குழப்பும் இது போன்ற பொய்களை உடைத்து, அறிவியல் ரீதியான உண்மைகளை வெளிக்கொண்டு வருகிறார்கள் குழந்தைகள் நல மருத்துவர்களும், தாய்ப்பால் ஊட்டல் நிபுணர்களும்.

தாய்ப்பால் கொடுப்பது என்பது ஒரு அழகான அனுபவம். சுற்றியிருப்பவர்களின் தவறான தகவல்களால் அந்த பயணத்தைக் கடினமாக்கி கொள்ளக் கூடாது. இந்நிலையில், இளம் தாய்மார்கள் கண்டிப்பாக தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய 12 முக்கிய மூடநம்பிக்கைகளும், அவற்றின் பின்னணியில் உள்ள மருத்துவ உண்மைகளும் இதோ.

மூடநம்பிக்கை 1: மார்பகங்கள் சிறியதாக இருந்தால் பால் குறைவாகவே சுரக்கும்!

உண்மை: மார்பகத்தின் அளவுக்கும் பால் சுரப்பிற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. குழந்தை எந்த அளவிற்கு அடிக்கடி பால் குடிக்கிறதோ மற்றும் மார்பகத்திலிருந்து பால் எவ்வளவு சிறப்பாக வெளியேறுகிறதோ, அதைப்பொறுத்தே பால் சுரப்பு அமையும் என்கிறார் மும்பை ஜினோவா ஷால்பி மருத்துவமனையின் குழந்தைகள் நல மருத்துவர் அவி சங்கவி.

மூடநம்பிக்கை 2: தாய்க்குச் சளி அல்லது காய்ச்சல் பிடித்தால் தாய்ப்பால் கொடுக்கக் கூடாது!

உண்மை: மருத்துவர் சொல்லும் வரை தாய் தாராளமாகப் பால் கொடுக்கலாம். தாய்ப்பாலில் உள்ள நோய் எதிர்ப்பு சக்திகள், குழந்தைக்கு அந்தத் தொற்று வராமல் பாதுகாக்கவே உதவும் என்கிறார் டாக்டர் அவி சங்கவி.

மூடநம்பிக்கை 3: குழந்தை எப்போதும் அழுதுகொண்டே இருந்தால் தாய்ப்பால் பத்தவில்லை என்று அர்த்தம்!

உண்மை: குழந்தைகள் பசியால் மட்டும் அழுவதில்லை. தூக்கம் வந்தாலோ, டயப்பர் நனைந்திருந்தாலோ அல்லது சும்மாவோ கூட அழுவார்கள். குழந்தை அடிக்கடி பால் கேட்பதும், அழுவதும் இயல்பான வளர்ச்சியின் அறிகுறியே தவிர, பால் பற்றாக்குறை அல்ல என்கிறார் பெங்களூரு ரெயின்போ குழந்தைகள் மருத்துவமனையின் பெண்நோயியல் நிபுணர் டாக்டர் திவ்யா.

மூடநம்பிக்கை 4: வெயில் காலத்தில் குழந்தைக்கு கண்டிப்பாக தண்ணீர் கொடுக்க வேண்டும்!

உண்மை: முதல் 6 மாதங்களுக்கு குழந்தைக்குத் தண்ணீரே தேவை இல்லை. இந்தியாவின் கடுமையான கோடைகாலத்திலும் கூட, ஒரு ஆரோக்கியமான குழந்தைக்குத் தேவையான அனைத்து நீர்ச்சத்தையும் தாய்ப்பால் ஒன்றே முழுமையாகக் கொடுத்துவிடும் என்கிறார் குர்கான் மதர்ஹுட் மருத்துவமனையின் ஊட்டச்சத்து நிபுணர் நிஷா மண்டல் .

மூடநம்பிக்கை 5: தாய்ப்பால் கொடுக்கும் போது வலிப்பது இயல்பானது!

உண்மை: ஆரம்ப நாட்களில் லேசான அசௌகரியம் இருப்பது இயல்பு, ஆனால் தொடர்ந்து வலிப்பது இயல்பானதல்ல. குழந்தை மார்பகத்தை சரியாக பற்றி பால் குடிக்காததே வலிக்கு முக்கிய காரணம். அதற்கு தாய்ப்பால் ஆலோசகரை அணுகி சரியான முறையை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கிறார் டாக்டர் திவ்யா.

மூடநம்பிக்கை 6: சிறப்பு உணவுகளை சாப்பிட்டால் மட்டுமே அதிகப் பால் சுரக்கும்!

உண்மை: பால் சுரப்பை அதிகரிக்கும் 'அதிசய உணவு' என்று எதுவும் இல்லை. பழங்கள், காய்கறிகள், தானியங்கள் மற்றும் புரதம் நிறைந்த சத்தான உணவுகளைச் சாப்பிட்டாலே போதுமானது என்கிறார் டாக்டர் அவி சங்கவி.

மூடநம்பிக்கை 7: அடிக்கடி பால் கொடுத்தால் பால் சுரப்பு குறைந்துவிடும்

உண்மை: உண்மையில் இதற்கு நேர்மாறானதுதான் உண்மை. குழந்தை அடிக்கடி பால் குடிக்கக் குடிக்கத்தான் உடலானது மேலும் அதிக பாலை சுரக்க தொடங்கும். இது இயற்கையின் வடிவமைப்பு என்கிறார் டாக்டர் அவி சங்கவி.

மூடநம்பிக்கை 8: குழந்தைக்குப் பல் முளைத்துவிட்டால் தாய்ப்பால் கொடுப்பதை நிறுத்த வேண்டும்!

உண்மை: பல் முளைப்பது தாய்ப்பாலை நிறுத்துவதற்கான காரணி அல்ல. பெரும்பாலான குழந்தைகள் கடிக்காமல் பால் குடிக்கக் சீக்கிரமே பழகிக்கொள்வார்கள் என்கிறார் டாக்டர் அவி சங்கவி.

மூடநம்பிக்கை 9: வேலைக்கு செல்லும் தாய்மார்களால் தொடர்ந்து தாய்ப்பால் கொடுக்க முடியாது!

உண்மை: வேலைக்கு செல்லும் லட்சக்கணக்கான பெண்கள் இன்றைக்கும் வெற்றிகரமாக தாய்ப்பால் கொடுத்து வருகிறார்கள். பாலைப் பிழிந்து, பாதுகாப்பாக சேமித்து வைத்து கொடுப்பதன் மூலம் வேலைக்கு சென்றாலும் தொடர்ந்து தாய்ப்பால் கொடுக்க முடியும்.

மூடநம்பிக்கை 10: தாய்ப்பால் கொடுப்பதால் மார்பகங்கள் தளர்ந்துவிடும்!

உண்மை: மார்பகத் தளர்ச்சிக்கு கர்ப்பகால ஹார்மோன் மாற்றங்கள், உடல் எடையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மற்றும் மரபணுக்களே காரணமே தவிர, தாய்ப்பால் கொடுப்பது அல்ல என்கிறார் டாக்டர் திவ்யா.

மூடநம்பிக்கை 11: மார்பக அறுவை சிகிச்சை செய்துகொண்டவர்களால் பால் கொடுக்க முடியாது!

உண்மை: அறுவை சிகிச்சை செய்துகொண்ட பெரும்பாலான பெண்களாலும் வெற்றிகரமாக தாய்ப்பால் கொடுக்க முடியும். ஒரு தாய்ப்பால் ஆலோசகரின் வழிகாட்டுதல் மூலம் பால் சுரப்பைச் சீராகப் பராமரிக்கலாம் என்கிறார் டாக்டர் திவ்யா.

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TAGGED:

WORLD BREASTFEEDING WEEK
தாய்ப்பால்
MOTHER AND CHILD CARE
MYTHS ABOUT BREASTFEEDING

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