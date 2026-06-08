தலைவலி முதல் வாந்தி வரை: மூளை கட்டி காட்டும் அறிகுறிகள்!
திடீரென கண்கள் மங்குவது போல இருப்பது, ஒரே பொருள் இரண்டாக தெரிவது, அல்லது பேசும் போது வார்த்தைகள் தடுமாறுவது போன்றவை மூளையில் கட்டி இருப்பதற்கான அறிகுறியாகும்.
Published : June 8, 2026 at 12:35 PM IST
நமது குடும்பத்தில் யாருக்காவது திடீரென தொடர்ந்து தலைவலி வந்தாலோ, அல்லது அடிக்கடி வாந்தி எடுத்தாலோ நாம் முதலில் என்ன செய்கிறோம்? "அலுவலகத்தில் வேலைப்பளு அதிகம், அதனால் வந்த மன அழுத்தம்" என்றோ, "சரியான தூக்கம் இல்லை" என்றோ நினைத்து, ஒரு மாத்திரையை வாங்கிப் போட்டு கொள்கிறோம். ஆனால், இத்தகைய சாதாரணமாக கடந்து போகும் சில உடல்நல கோளாறுகள், ஒரு பெரிய பாதிப்பின் தொடக்கமாக இருக்கலாம் என்பதைப் பலரும் உணர்வதில்லை.
இன்று உலகளவில் பிறக்கும் 161 நபர்களில் ஒருவருக்கு, அவரது வாழ்நாளில் எப்போதாவது மூளை அல்லது நரம்பு மண்டலம் சார்ந்த புற்றுநோய் பாதிப்பு ஏற்படக்கூடும் என்று மருத்துவ ஆய்வுகள் எச்சரிக்கின்றன. உலகெங்கும் ஆண்டுதோறும் சுமார் 3 லட்சம் மனிதர்கள் இந்த பாதிப்புக்கு ஆளாகிறார்கள், துரதிர்ஷ்டவசமாக 2.5 லட்சத்திற்கும் அதிகமான உயிரிழப்புகளும் ஏற்படுகின்றன. இந்த சூழலில் தான், ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் 8 அன்று 'உலக மூளைக் கட்டி தினம்' கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.
இது குறித்து சி.எம்.ஆர்.ஐ சி.கே பிர்லா மருத்துவமனையின் நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை பிரிவு இயக்குநரான டாக்டர் அமிதாப் சாந்தா கூறுகையில், "மூளைக் கட்டிக்கான அறிகுறிகளை நாம் மாதக்கணக்கில் தவறாகப் புரிந்துகொண்டு, நரம்பியல் பரிசோதனையை தள்ளிப்போடுவதுதான் மிக முக்கியமான பிரச்சனை. இதர காரணங்கள் எதுவும் இல்லை என்று முடிவு செய்து, இறுதியாக ஸ்கேன் செய்து பார்க்கும்போது நோய் அடுத்தடுத்த கட்டங்களுக்குத் தீவிரமடைந்திருக்க வாய்ப்பு அதிகம்" என்று எச்சரிக்கிறார்.
சாதாரணம் என்று நினைக்கும் அறிகுறிகள்
மூளைக் கட்டி என்பது திடீரென ஒரு நாளில் குதித்து வருவதில்லை. அது வளரும் போது நம் உடலுக்கு சில சிக்னல்களை தந்துகொண்டே இருக்கும். அதை நாம் சரியாகப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
- மாறாத தலைவலியும் வாந்தியும்: வழக்கமான தலைவலி மாத்திரை சாப்பிட்டாலும் சரியாகாமல், காலையில் எழுந்தவுடனேயே தலை வலிக்கிறது, அதோடு குமட்டலும் வாந்தியும் தொடர்கிறது என்றால் நாம் உஷாராக வேண்டும்.
- பார்வை மற்றும் பேச்சு மாற்றம்: திடீரென கண்கள் மங்குவது போல இருப்பது, ஒரே பொருள் இரண்டாக தெரிவது, அல்லது பேசும் போது வார்த்தைகள் தடுமாறுவது.
- நினைவாற்றல் குறைவும் சுபாவ மாற்றமும்: மிக சாதாரண விஷயங்களை கூட சட்டென்று மறந்துவிடுவது, அமைதியாக இருக்கும் ஒருவர் திடீரென கோபப்படுவது என குணாதிசயங்களில் மாற்றம் தெரிவது.
- உடல் தடுமாற்றம்: நேராக நடக்க முடியாமல் கால்கள் பின்னிக் கொள்வது, கைகளில் திடீரெனப் பலவீனம் ஏற்பட்டுப் பொருட்களைக் கீழே போடுவது.
இவற்றை எல்லாம் "வயதாகிவிட்டது, அதான் உடம்பு இப்படி இருக்கிறது" என்று நாமாகவே ஒரு காரணத்தை சொல்லி மாதக்கணக்கில் தள்ளிப்போடும் போதுதான், நோய் அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்ந்து விடுகிறது.
பயம் பாதி, அறியாமை பாதி!
"மூளைக் கட்டி" என்ற வார்த்தையைக் கேட்டாலே, "ஐயோ... அவ்வளவுதான், இனி பிழைக்க முடியாது" என்று பயந்து நடுங்குபவர்கள் தான் அதிகம். ஆனால், இந்த பயமே பல நேரங்களில் தகுந்த சிகிச்சையை பெறத் தடையாக இருக்கிறது.
மக்களிடையே நிலவும் இந்த தவறான புரிதலை டாக்டர் அமிதாப் சாந்தா உடைக்கிறார். "மூளையில் தோன்றும் எல்லாக் கட்டிகளும் புற்றுநோய்க் கட்டிகள் அல்ல. பலருக்கு 'பினைன்' (Benign) என்று சொல்லப்படும் சாதாரணக் கட்டிகளே ஏற்படுகின்றன. இவற்றை எளிய சிகிச்சைகள் மூலமாகவே முற்றிலும் குணப்படுத்தி விடலாம். ஒருவேளை அது புற்றுநோய்க் கட்டியாகவே இருந்தாலும், அது எந்த வகையான கட்டி, மூளையின் எந்தப் பகுதியில் இருக்கிறது, எவ்வளவு சீக்கிரமாகக் கண்டறியப்படுகிறது என்பதைப் பொறுத்து குணமாவதற்கான வாய்ப்புகள் முற்றிலும் மாறுபடும்" என்று நம்பிக்கை ஊட்டுகிறார்.
நம்பிக்கையூட்டும் நவீன மருத்துவம்
ஒரு காலத்தில் மூளையில் ஆபரேஷன் என்றால், அது மிகவும் ஆபத்தானது என்ற நிலை இருந்தது. ஆனால், இன்று நிலைமை முற்றிலும் மாறிவிட்டது. விண்வெளித் தொழில்நுட்பத்திற்கு இணையாக மருத்துவத் துறையும் வளர்ந்துள்ளது.
அறுவை சிகிச்சையின் போது மூளையின் மற்ற நல்ல நரம்புகளுக்கு எந்தவொரு சேதமும் ஏற்படாமல், கட்டியை மட்டும் துல்லியமாக அகற்ற 'நியூரோநேவிகேஷன்' போன்ற நவீன கருவிகள் உதவுகின்றன. அதுமட்டுமில்லாமல், நோயாளி பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே, அவருக்கு வலிக்காமல் மூளையில் அறுவை சிகிச்சை செய்யும் 'அவேக் கிரானியோடமி' முறையும், ஒரு சிறிய துளையின் வழியே எண்டோஸ்கோபி மூலம் செய்யும் சிகிச்சைகளும் இன்று சர்வ சாதாரணமாகிவிட்டன.
"இவற்றுக்கெல்லாம் மேலாக, ஒவ்வொரு நோயாளிக்கும் எப்படி சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் என்பதை முன்கூட்டியே திட்டமிட 'செயற்கை நுண்ணறிவு' (AI) தொழில்நுட்பத்தையும் இன்று மருத்துவர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள்" என்று டாக்டர் அமிதாப் சாந்தா குறிப்பிடுகிறார்.
நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன?
நம் உடம்பில் ஏதேனும் ஒரு மாற்றம் தொடர்ந்து சில வாரங்களாக நீடிக்கிறது என்றால், நாமே சுய மருத்துவம் செய்து கொள்ளாமல், ஒரு நல்ல நரம்பியல் மருத்துவரை அணுகிப் பரிசோதித்து கொள்வது நல்லது. ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்தால், மூளைக் கட்டி என்பது வெல்ல முடியாத நோயல்ல என்பதை உணர்ந்து, விழிப்புணர்வுடன் செயல்படுவது அவசியம்.