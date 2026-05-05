ETV Bharat / health

ஆஸ்துமாவுக்கு காரணமாகும் மன அழுத்தம்! உலக ஆஸ்துமா தினம் சொல்வது என்ன?

குடும்பத்தில் நெருக்கமானவர்களின் இழப்பு போன்ற ஒரு பெரிய சோகமான நிகழ்வு, ஆஸ்துமா பாதிப்பு ஏற்படும் அபாயத்தை இரண்டு மடங்காக உயர்த்துகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : May 5, 2026 at 5:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

பொதுவாக ஆஸ்துமா பாதிப்பு என்று வரும்போது நம் அனைவரது கவனமும் காற்று மாசு, ஒவ்வாமை மற்றும் தட்பவெப்ப நிலை மாற்றங்களின் பக்கமே திரும்புகிறது. இவை பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன என்பதில் மாற்றுக்கருத்து இல்லை என்றாலும், ஆஸ்துமாவிற்கு பின்னால் இருக்கும் ஒரு முக்கியமான காரணி பல நேரங்களில் கவனிக்கப்படாமல் போகிறது.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் மே 5ம் தேதி உலக ஆஸ்துமா தினம் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. இன்றைய வேகமான வாழ்க்கை முறையில் நாம் எதிர்கொள்ளும் மன அழுத்தத்திற்கும், நமது மூச்சுத்திணறலுக்கும் மிக நெருக்கமான தொடர்பு இருக்கிறது என்பதைப் பலரும் உணர்வதில்லை.

சி.கே. பிர்லா மருத்துவமனையின் நுரையீரல் சிகிச்சை பிரிவுத் தலைவர் டாக்டர் ராஜா தர் இது குறித்து பேசுகையில், "ஆஸ்துமா பாதிப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதை சுட்டிக்காட்டுகிறார். இந்தியாவில் சுமார் 3.4 கோடி மக்கள் ஆஸ்துமாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக உலக சுகாதார நிறுவனம் தெரிவிக்கிறது. சுற்றுச்சூழல் காரணிகள் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும், மன அழுத்தம் என்பது ஆஸ்துமாவிற்குப் பின்னால் இருக்கும் ஒரு மறைமுகத் தூண்டுதலாக இருக்கிறது" என்கிறார்.

உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்

மன அழுத்தம் ஏற்படும்போது நம் உடலில் ஹார்மோன் மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. இவை சுவாச பாதைகளில் வீக்கத்தை உண்டாக்குகின்றன. டாக்டர் தர், "மன அழுத்தம் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தின் உணர்திறனை அதிகரிக்கிறது. இதன் விளைவாக, சாதாரணச் சூழலில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தாத தூசி அல்லது மாசு கூட, மன அழுத்தத்தில் இருக்கும் ஒருவருக்கு கடுமையான மூச்சுத்திணறலை உண்டாக்குகிறது.

அதாவது, ஒரே விதமான காற்று மாசு இருக்கும் இடத்தில் இருவர் இருந்தாலும், மன ரீதியாகப் பாதிப்புக்குள்ளான ஒருவருக்கு ஆஸ்துமா பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கும். நீண்ட நேர வேலை, பொருளாதாரக் கவலைகள் மற்றும் தனிமை போன்ற அன்றாட வாழ்க்கையின் அழுத்தங்கள் நுரையீரலின் ஆரோக்கியத்தைப் படிப்படியாகப் பாதிக்கின்றன. குடும்பத்தில் ஏற்படும் பெரிய இழப்புகள் அல்லது சோகமான நிகழ்வுகள் ஒருவருக்கு ஆஸ்துமா அட்டாக் வருவதற்கான வாய்ப்பை இரண்டு மடங்காக அதிகரிக்கின்றன" என்கிறார்.

நகர வாழ்க்கையும் இரட்டைப் பாதிப்பும்

சென்னை, மும்பை, கொல்கத்தா போன்ற நெரிசலான நகரங்களில் வாழ்பவர்களுக்குப் பாதிப்பு இன்னும் அதிகமாக இருக்கிறது. ஒருபுறம் வாகனப் புகை மற்றும் தொழிற்சாலைக் கழிவுகளால் ஏற்படும் காற்று மாசு நுரையீரலைத் தாக்குகிறது. மறுபுறம், நீண்ட நேர வேலை, பொருளாதார நெருக்கடி, தனிமை மற்றும் சமூக அழுத்தம் போன்ற காரணங்களால் ஏற்படும் மன அழுத்தம் உடலைத் தளரச் செய்கிறது. இந்த இரண்டு அழுத்தங்களும் சேரும்போது, நுரையீரலால் அதைத் தாங்கிக் கொள்ள முடிவதில்லை.

டாக்டர் தர் ஒரு வியப்பான உண்மையைப் பகிர்ந்துள்ளார். குடும்பத்தில் நெருக்கமானவர்களின் இழப்பு போன்ற ஒரு பெரிய சோகமான நிகழ்வு, ஆஸ்துமா பாதிப்பு ஏற்படும் அபாயத்தை இரண்டு மடங்காக உயர்த்துகிறது. நாம் துக்கத்தையோ அல்லது கவலையையோ அனுபவிக்கும்போது, அது நேரடியாக நம் மூச்சுக் காற்றைத் தடுக்கிறது என்பதைப் பலரும் கவனிப்பதில்லை.

இதிலிருந்து மீள்வது எப்படி?

ஆஸ்துமாவைச் சரியாகக் கையாள வேண்டும் என்றால், வெறும் மருந்துகளை மட்டும் நம்பியிருக்காமல், நம் வாழ்க்கை முறையிலும் மாற்றங்களைக் கொண்டு வர வேண்டும்.

  • தரமான தூக்கம் உடலின் வீக்கத்தைக் குறைக்க உதவும் ஒரு இயற்கை மருந்தாகும்.
  • வெளியில் உள்ள மாசுகளைத் தவிர்ப்பது எவ்வளவு முக்கியமோ, அவ்வளவு முக்கியம் மனதிற்குள் இருக்கும் அழுத்தங்களைக் குறைப்பதும் ஆகும்.
  • நம் உடல் கொடுக்கும் சிக்னல்களைக் கவனிக்கப் பழக வேண்டும். நெஞ்சுப் பகுதியில் இறுக்கம் ஏற்படும்போது, அது வெளிப்புறக் காற்றினால் ஏற்பட்டதா அல்லது மனப்பாரத்தால் ஏற்பட்டதா என்பதைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

ஆய்வு:

இதையும் படிங்க:

ஒரு வயதிற்கு முன்பே 'மொபைல்' பார்க்கும் குழந்தைகளுக்கு ஆட்டிசம் பாதிப்பு - எச்சரிக்கும் எய்ம்ஸ் ஆய்வு!

வெயில் காலத்திலும் சளி, இருமலா? நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் வைட்டமின்களை சாப்பிடுங்க!

மாம்பழத்தை ஏன் தண்ணீரில் ஊறவைத்து சாப்பிட வேண்டும்? இதோ 4 முக்கிய காரணங்கள்!

TAGGED:

ஆஸ்துமா
STRESS AFFECTS ASTHMA
கோப்புப்படம்
WORLD ASTHMA DAY 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.