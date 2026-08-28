டைப் 2 சர்க்கரை நோய் உள்ள பெண்களுக்கு மன அழுத்தம் அபாயம் - எச்சரிக்கும் சர்வதேச ஆய்வு!
சர்க்கரை நோய் கண்டறியப்பட்ட பிறகு, ஆண்களை விடப் பெண்களுக்கு தான் மன அழுத்தம், கவலை போன்ற மனநலப் பாதிப்புகள் அதிகளவில் ஏற்படுகின்றன.
Published : August 28, 2026 at 7:01 AM IST
சர்க்கரை நோய் என்றால் உடனே நினைவுக்கு வருவது மாத்திரைகள், உணவு கட்டுப்பாடு மற்றும் ரத்தப் பரிசோதனைகள் மட்டுமே. நோயாளிகளும் சரி, அவர்களை கவனித்து கொள்ளும் குடும்பத்தினரும் சரி, ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு சரியாக இருக்கிறதா என்பதை மட்டுமே கவனிக்கிறார்களே தவிர, அந்த நோய் அவர்களின் மனநிலையை எப்படி பாதிக்கிறது என்பதை பற்றி யோசிப்பதே இல்லை.
குறிப்பாக, டைப் 2 சர்க்கரை நோய் ஆண்களை விட பெண்களின் மனநலனை மிக கடுமையாக பாதிக்கிறது என்பதும், அது அவர்களின் வாழ்க்கையை அமைதியாக புரட்டிப்போடுகிறது என்பதும் சமீபத்தில் லண்டனில் உள்ள குயின் மேரி பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் நடத்திய ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
சுமார் 28,000-க்கும் மேற்பட்ட சர்க்கரை நோயாளிகளின் மருத்துவப் பதிவுகளை 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பின்தொடர்ந்து இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. சர்க்கரை நோய் வந்த பிறகு ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் ஏற்படும் உடல் மற்றும் மன ரீதியான பாதிப்புகள் முற்றிலும் வேறுவேறாக இருக்கின்றன என்பதை இந்த ஆய்வு தெளிவாக நிரூபித்துள்ளது.
பெண்களுக்கே அதிக பாதிப்பு:
- பெண்களுக்கு அதிக மன அழுத்தம்: சர்க்கரை நோய் கண்டறியப்பட்ட பிறகு, ஆண்களை விடப் பெண்களுக்குத் தான் மன அழுத்தம், கவலை போன்ற மனநலப் பாதிப்புகள் அதிக அளவில் ஏற்படுகின்றன. ஆய்வின்படி, சர்க்கரை நோயால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களில் 8.1% பேருக்கு மனநலம் சார்ந்த சிக்கல்கள் உருவாகின்றன. ஆனால் ஆண்களில் இது 5.3% ஆக மட்டுமே உள்ளது. பெண்கள் குடும்பப் பொறுப்புகள் மற்றும் நோயைக் கையாளுவதில் ஏற்படும் சிரமங்களால் அதிக மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகின்றனர்.
- ஆண்களைத் தாக்கும் உடல்நல சிக்கல்கள்: பெண்களுடன் ஒப்பிடும்போது ஆண்களுக்கு உடலளவில் மிக தீவிரமான பாதிப்புகள் விரைவாக ஏற்படுகின்றன. குறிப்பாக இதயம் சார்ந்த நோய்கள் (8.4%), உயர் ரத்த அழுத்தம் மற்றும் சிறுநீரக செயலிழப்பு போன்ற ஆபத்துகள் சர்க்கரை நோய் வந்த ஆண்களுக்கே மிகக் குறுகிய காலத்தில் ஏற்படுவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
- இளம் பெண்களுக்கான எச்சரிக்கை: குறைந்த வயதிலேயே சர்க்கரை நோயால் பாதிக்கப்படும் இளம் பெண்களுக்கு, மனநலப் பாதிப்புகள் மிக விரைவாகவும் அதிகமாகவும் தோன்றுவது இந்த ஆய்வில் கண்டறியப்பட்ட மற்றொரு முக்கிய தகவலாகும்.
- ஆயுட்காலம் குறையும் ஆபத்து: சர்க்கரை நோயுடன் சேர்த்து மன அழுத்தமும் சேரும்போது, அது ஆண்-பெண் இருபாலரின் ஆயுட்காலத்தையும் கணிசமாகக் குறைக்கிறது. நோய் பாதிப்புடன் மன உளைச்சலும் சேரும்போது, அவர்கள் முன்கூட்டியே உயிரிழக்கும் ஆபத்து பல மடங்கு அதிகரிக்கிறது.
மனநல பரிசோதனை அவசியம்:
சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு நாம் அளிக்கும் சிகிச்சை முறையில் உடனடியாக பெரிய மாற்றங்களைக் கொண்டுவர வேண்டும் என்று இந்த ஆய்வை மேற்கொண்ட மருத்துவ வல்லுநர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
- பெண்களுக்கு கட்டாய மனநலப் பரிசோதனை: சர்க்கரை நோய்க்கு சிகிச்சை பெற வரும் பெண்களுக்கு வழக்கமான ரத்தப் பரிசோதனை மற்றும் மாத்திரைகளோடு நிறுத்தாமல், அவர்களின் மனநிலை எப்படி இருக்கிறது என்பதை கண்டறியும் மனநலப் பரிசோதனையை (Routine Psychological Screening) ஆரம்ப நிலையிலேயே கட்டாயமாக்க வேண்டும்.
- ஆண்களுக்கு தீவிர மருத்துவ கண்காணிப்பு: ஆண்களுக்கு சிறுநீரக மற்றும் இதயப் பாதிப்புகள் ஆரம்பத்திலேயே தொடங்க வாய்ப்புள்ளதால், அவர்கள் மாத்திரைகளை சரியாக சாப்பிடுகிறார்களா என்பதையும் அவர்களின் உடல்நிலையையும் மருத்துவர்கள் தொடர் கண்காணிப்பில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
சர்க்கரை நோய் என்பது வெறும் ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவை மட்டும் குறிப்பது அல்ல. அது ஒரு மனிதனின் ஒட்டுமொத்த வாழ்வியலையும் மன அமைதியையும் பாதிக்கக்கூடிய ஒரு சூழல். சர்க்கரை நோயாளிகளை கவனித்து கொள்ளும்போது, அவர்களின் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு எந்த அளவிற்கு முக்கியத்துவம் தருகிறோமோ, அதே அளவிற்கு அவர்களின் மன ஆரோக்கியத்திற்கும் முக்கியத்துவம் தர வேண்டும்.
குறிப்பாக, சர்க்கரை நோயால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களின் மனமாற்றங்களை புரிந்துகொண்டு அவர்களுக்கு தேவையான அன்பையும் ஆதரவையும் குடும்பத்தினர் வழங்குவது மிகவும் அவசியமாகும்.
ஆய்வு: