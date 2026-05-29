ETV Bharat / health

கர்ப்பகால சர்க்கரை நோய்: பிற்காலத்தில் டைப்-2 நீரிழிவு நோய் ஏற்படும் அபாயம் - எச்சரிக்கும் ஆய்வு!

கர்ப்ப காலத்தில் பெண்களின் உடலில் சுரக்கும் சில ஹார்மோன்கள், இன்சுலின் சுரப்பியை சரியாக வேலை செய்ய விடாமல் தடுக்கின்றன. இதனால் உடலில் இன்சுலின் எதிர்ப்பு திறன் ஏற்பட்டு, ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு அதிகரிக்க தொடங்குகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : May 29, 2026 at 10:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

தாயாகப்போகும் பெண்ணின் உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் பலவகை. அதில் சில ஆரோக்கிய சவால்களும் அடங்கும். கர்ப்ப காலத்தில் சில பெண்களுக்கு தற்காலிகமாக ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு அதிகரிப்பதுண்டு. இதனை 'கர்ப்பகால சர்க்கரை நோய்' அல்லது 'ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டீஸ்' என்று அழைக்கிறோம்.

பொதுவாக, பிரசவத்திற்கு பிறகு இந்த சர்க்கரை நோய் தானாகவே மறைந்துவிடுவதால், பல பெண்கள் இதனை ஒரு தற்காலிகமான விஷயமாக மட்டுமே கடந்து விடுகிறார்கள். ஆனால், ஸ்வீடன் நாட்டை சேர்ந்த ஒரு மில்லியனுக்கும் அதிகமான பெண்களின் ஆரோக்கிய தரவுகளை கொண்டு சமீபத்தில் நடத்தப்பட்ட ஒரு விரிவான ஆய்வு, இந்த எண்ணத்தை மாற்றியமைத்துள்ளது என்றே சொல்லலாம்.

'இகிளினிக்கல் மெடிசின்' (eClinicalMedicine) என்ற இதழில் வெளியிடப்பட்ட இந்த ஆய்வின்படி, கர்ப்பத்திற்கு முன்பு ஒரு பெண் சரியான உடல் எடையுடன் ஆரோக்கியமாக இருந்தாலும் கூட, அவருக்கு கர்ப்ப காலத்தில் சர்க்கரை நோய் ஏற்பட்டால், பிற்காலத்தில் 'டைப்-2 நீரிழிவு நோய்' (Type 2 Diabetes) வருவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகமாக இருப்பதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

கர்ப்பகால சர்க்கரை நோய் என்றால் என்ன?

கர்ப்ப காலத்தில் பெண்களின் உடலில் சுரக்கும் சில ஹார்மோன்கள், இன்சுலின் சுரப்பியை சரியாக வேலை செய்ய விடாமல் தடுக்கின்றன. இதனால் உடலில் இன்சுலின் எதிர்ப்பு திறன் ஏற்பட்டு, ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு அதிகரிக்க தொடங்குகிறது.

இந்த நிலைதான் கர்ப்பகால சர்க்கரை நோய் எனப்படுகிறது. இது பொதுவாக எந்தவிதமான வெளிப்படையான அறிகுறிகளையும் காட்டுவதில்லை. வழக்கமான மகப்பேறு கால ரத்த பரிசோதனைகளின் மூலமே இது கண்டறியப்படுகிறது. முறையான உணவுக்கட்டுப்பாடு மற்றும் உடற்பயிற்சி மூலம் இதை கட்டுப்பாட்டில் வைக்க முடியும் என்றாலும், இது உடலின் சர்க்கரை மேலாண்மை திறனில் உள்ள பலவீனத்தையே காட்டுகிறது.

ஆய்வு சொல்வது என்ன?

கோதன்பர் பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர் ஜான் எட்கிவிஸ்ட் தலைமையிலான குழு, முதன்முறையாக பிரசவித்த ஒரு மில்லியனுக்கும் அதிகமான பெண்களின் மருத்துவப் பதிவுகளைப் பல ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து கண்காணித்து இந்த ஆய்வை நடத்தியுள்ளது.

இந்த ஆய்வின் முடிவில், கர்ப்பகால சர்க்கரை நோயால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு பிற்காலத்தில் டைப்-2 நீரிழிவு நோய் வருவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் மிக அதிகம் என்பது உறுதியாகியுள்ளது. உடல் பருமன் உள்ள பெண்களுக்கு இந்த அபாயம் அதிகமாக இருந்தாலும், சரியான எடையில் இருக்கும் பெண்களும் இந்த பாதிப்பில் இருந்து தப்ப முடியாது என்பதை இந்த ஆய்வு சுட்டிக்காட்டுகிறது.

பிரசவத்திற்குப் பின் தொடரும் பாதிப்பு

கர்ப்ப காலம் என்பது ஒரு பெண்ணின் உடலுக்கு கொடுக்கப்படும் 'ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்ட்' (அழுத்தப் பரிசோதனை) போன்றது என்று மருத்துவ நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். பிரசவத்திற்கு பிறகு ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு இயல்பு நிலைக்கு திரும்பினாலும், உடலின் இன்சுலின் எதிர்ப்பு தன்மை அப்படியே மறைந்திருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்.

வயது முதிர்வு, அன்றாடப் பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் மரபணு காரணங்களால் பிற்காலத்தில் இது டைப்-2 நீரிழிவு நோயாக வெளிப்படுகிறது. எனவே, கர்ப்பகாலத்தில் ஏற்படும் சர்க்கரை நோய் என்பது எதிர்கால ஆரோக்கியத்திற்கான ஒரு முன்கூட்டிய எச்சரிக்கை மணியாகும்.

அபாயத்தை குறைக்கும் வழிகள்

கர்ப்பகால சர்க்கரை நோய் வந்துவிட்டாலே பிற்காலத்தில் நீரிழிவு நோய் கட்டாயம் வந்துவிடும் என்று பயப்பட தேவையில்லை. பிரசவத்திற்குப் பிறகும் சில மாதங்கள் இடைவெளியில் தொடர்ந்து ரத்தப் பரிசோதனை செய்துகொள்வது நல்லது. அதோடு, அன்றாட வாழ்வில் முறையான உணவுப் பழக்கம், சுறுசுறுப்பான உடற்பயிற்சி மற்றும் சரியான உடல் எடையைப் பராமரிப்பதன் மூலம் பிற்காலத்தில் நீரிழிவு நோய் ஏற்படும் அபாயத்தை நம்மால் பெருமளவு தடுத்து நிறுத்த முடியும்.

ஆய்வு:

https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(26)00160-4/fulltext

இதையும் படிங்க:

TAGGED:

கர்ப்பகால சர்க்கரை நோய்
GESTATIONAL DIABETES
நீரிழிவு நோய்
TYPE 2 DIABETES

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.