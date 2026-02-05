ஆண்களை விட பெண்கள் 12% அதிக மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாகிறார்கள் - ஆய்வில் தகவல்!
வசிக்கும் இடமும் மன அழுத்தத்தை தீர்மானிப்பதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. கிராமப்புறங்களை விடப் பெருநகரங்களில் வசிப்பவர்களே அதிக மன அழுத்தத்தில் உள்ளனர்
Published : February 5, 2026 at 2:32 PM IST
இன்றைய உலகில் 'மன அழுத்தம்' என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒரு அங்கமாகிவிட்டது. குறிப்பாக, இந்தியாவில் உள்ள இளம் பெண்களின் நிலை குறித்து சமீபத்தில் வெளியான ஒரு தேசிய அளவிலான ஆய்வு முடிவுகள் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
ஆண்களை விட பெண்கள் அதிக மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாவதாக அந்த ஆய்வு கூறுகிறது. இது வெறும் புள்ளிவிவரம் மட்டுமல்ல, நம் வீடுகளிலும், அலுவலகங்களிலும் அன்றாடம் பெண்கள் சந்திக்கும் சவால்களின் பிரதிபலிப்பாகும் என்கிறது ஆய்வு. கல்வி, வேலை வாய்ப்பு, குடும்ப எதிர்பார்ப்புகள் மற்றும் சமூக ஊடகங்கள் உருவாக்கும் அழுத்தங்கள் எனப் பல காரணங்கள் இளம் பெண்களின் மனநலனை பாதிக்கின்றன.
மன அழுத்தம் என்பது ஆரம்பத்தில் சாதாரணமானதாக தோன்றினாலும், அதை சரியாக கவனிக்க தவறும்போது அது உடல் ரீதியான நோய்களாகவும், வாழ்நாள் முழுவதும் தொடரும் மனநலப் பாதிப்புகளாகவும் மாறக்கூடும். இந்தியாவில் இது ஒரு பொது சுகாதாரப் பிரச்சனையாக உருவெடுத்துள்ளது.
ஆய்வு முடிவுகள் என்ன சொல்கின்றன? 'இமாலயா வெல்னஸ்' நிறுவனம் நாடு தழுவிய அளவில் சுமார் 75,000 பேரிடம் நடத்திய மன அழுத்த தேர்வில் (Stress Test) பல முக்கிய தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளன. இந்தியாவில் ஆண்களை விட பெண்கள் 12% அதிக மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாகிறார்கள்.
ஆய்வில் பங்கேற்ற பெண்களில் 36% பேர் 'மிக அதிக மன அழுத்தம்' பிரிவில் உள்ளனர். ஆண்களில் இது 21% ஆக மட்டுமே உள்ளது. இந்த பாதிப்பு குறிப்பாக 18 முதல் 34 வயதுக்குட்பட்ட இளைஞர்களிடம் அதிகமாகக் காணப்படுகிறது. 35 வயதிற்கு மேற்பட்ட பெண்களை விட, 35-க்குக் கீழ் உள்ள இளம் பெண்கள் இரண்டு மடங்கு அதிக மன அழுத்தத்தை சந்திக்கின்றனர்.
மன அழுத்தத்தின் முக்கிய அறிகுறிகள்: மன அழுத்தம் என்பது திடீரென தோன்றுவது அல்ல. அது நமது அன்றாட செயல்பாடுகளில் சில அறிகுறிகள் மூலம் வெளிப்படுகிறது. ஆய்வில் பங்கேற்றவர்களில் 80 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானோர் 'அதிகமாகச் சிந்தித்தல்' (Overthinking) ஒரு முக்கிய பிரச்சனையாக இருப்பதாக கூறியுள்ளனர்.
பிற பொதுவான அறிகுறிகள்:
- எல்லாம் தவறாக நடப்பது போன்ற ஒரு பயம் அல்லது உணர்வு.
- வேலையில் தீவிரமான சோர்வு.
- தேவையற்ற கோபம் மற்றும் எரிச்சல்.
- பெண்களுக்குத் தலைவலி (Tension headaches) மற்றும் உடல் ரீதியான சோர்வு ஆண்களை விட அதிகமாக ஏற்படுகிறது.
நகரங்களும் மன அழுத்தமும்: வசிக்கும் இடமும் மன அழுத்தத்தைத் தீர்மானிப்பதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. கிராமப்புறங்களை விடப் பெருநகரங்களில் வசிப்பவர்களே அதிக மன அழுத்தத்தில் உள்ளனர். இந்தியாவிலேயே அதிக மன அழுத்தம் நிறைந்த நகரமாக டெல்லி முதலிடத்தில் உள்ளது.
இதனை தொடர்ந்து மும்பை, கொல்கத்தா மற்றும் ஹைதராபாத் ஆகிய நகரங்கள் அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ளன. நகரமயமாக்கல், போக்குவரத்து நெரிசல் மற்றும் வேலைக்காக செலவிடும் கூடுதல் நேரம் போன்றவை இதற்கு முக்கிய காரணங்களாக கருதப்படுகின்றன.
பெண்கள் ஏன் அதிக அழுத்தத்திற்கு ஆளாகிறார்கள் என்பதற்கு பின்னால் பல சமூக மற்றும் பொருளாதார காரணங்கள் உள்ளன என்கிறது ஆய்வு. அவற்றின் விவரம் பின்வருமாறு.
- இரட்டைச் சுமை: வேலைக்குச் செல்லும் பெண்கள், அலுவலகப் பணிகளுடன் வீட்டின் பொறுப்புகளையும் கவனிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர். இந்த 'மல்டிடாஸ்கிங்' (Multitasking) அவர்களை விரைவில் சோர்வடையச் செய்கிறது.
- சமூக எதிர்பார்ப்புகள்: திருமண வாழ்க்கை, குழந்தை வளர்ப்பு மற்றும் சமூகத்தில் தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொள்ளுதல் போன்ற அழுத்தங்கள் இளவயதிலேயே அவர்களைத் துரத்துகின்றன.
- வேலைச் சூழல்: மாறிவரும் வேலை முறைகள் மற்றும் தொடர்ச்சியான பணிச் சுமை மன அமைதியைக் குலைக்கிறது.
மன அழுத்தத்தை முன்கூட்டியே கண்டறிவதே அதிலிருந்து மீள்வதற்கான முதல் படியாகும். அன்றாட அறிகுறிகளை அலட்சியப்படுத்தாமல், அவற்றைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆயுர்வேதத்தில் பல நூற்றாண்டுகளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் 'அஸ்வகந்தா' (Ashwagandha) போன்ற மூலிகைகள் மன அழுத்தத்தைச் சமாளிக்கவும், உடலின் ஆற்றலை மீட்டெடுக்கவும் உதவுவதாக இந்த ஆய்வு சுட்டிக்காட்டுகிறது.
இது உடலில் உள்ள அழுத்த ஹார்மோன்களைக் குறைக்க உதவும் ஒரு சிறந்த 'அடாப்டோஜென்' ஆகும். சீரான தூக்கம், சத்தான உணவு மற்றும் மனதிற்குப் பிடித்த பொழுதுபோக்குகளில் ஈடுபடுவது மன அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவும்.
இந்த ஆய்வு நாம் மன ஆரோக்கியத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்கிறது. அலுவலகம் மற்றும் குடும்பம் என அனைத்தையும் சமாளிக்கும் பெண்கள், தங்களுக்கான நேரத்தையும், ஆரோக்கியத்தையும் முன்னிலைப்படுத்த வேண்டியது கட்டாயம் என்பதை சுட்டிக்காட்டுகிறது.
இதையும் படிங்க:
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.