நாய் நக்கியதால் கை, கால்களை இழந்த பெண்! நாயின் உமிழ்நீரில் இவ்வளவு விஷமா? எச்சரிக்கை மக்களே!
செல்லப் பிராணிகளிடம் பழகும்போதும் அல்லது ஏதேனும் காயங்கள் ஏற்படும்போதும் அதைச் சாதாரணமாக நினைக்காமல், உடனடியாகச் சுத்தப்படுத்தி முறையான சிகிச்சை எடுத்துக் கொள்வது அவசியம்.
Published : February 23, 2026 at 11:23 AM IST
நம் வீட்டில் வளர்க்கும் நாய்கள் நம் குடும்பத்தில் ஒரு அங்கமாகவே மாறிவிடுகின்றன. அலுவலகம் முடிந்து களைப்பாக வீடு திரும்பும் போது, நம் செல்ல நாய் ஓடி வந்து வாலாட்டி, நம் முகத்தையும் கைகளையும் நக்குவது ஒருவிதமான மகிழ்ச்சியையும் நிம்மதியையும் தரும்.
நாய்க்கடி ஆபத்தானது, அதன் மூலம் ரேபிஸ் போன்ற நோய்கள் பரவும் என்பது நம்மில் பலருக்குத் தெரியும். ஆனால், ஒரு நாய் நம்மை அன்போடு நக்குவது கூட நம் உயிரை பறிக்கும் நிலைக்கு கொண்டு செல்லும் அல்லது நம் உடல் உறுப்புகளை இழக்க செய்யும் என்பதை நம்மால் கற்பனை செய்து கூட பார்க்க முடியாது.
சிறு காயங்கள் தானே என்று நாம் அலட்சியமாக விடும் விஷயங்கள், சில நேரங்களில் நம் ரத்தத்தில் விஷமாக கலந்து, நம்மை மரணத்தின் விளிம்பு வரை கொண்டு சென்றுவிடும். அப்படியொரு வேதனையான மற்றும் அதிர்ச்சியளிக்கும் சம்பவம் தான் பிரிட்டனை சேர்ந்த மஞ்சித் சங்காவிற்கு நடந்துள்ளது.
நடந்தது என்ன? பிரிட்டனின் வோல்வர்ஹாம்டன் பகுதியை சேர்ந்தவர் தான் 52 வயதாகும் மஞ்சித் சங்கா. கடந்த 2025ம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை வேலை முடிந்து வீடு திரும்பிய அவருக்கு, உடல்நிலை சற்று சரியில்லாதது போல் இருந்தது. இதுவே, அடுத்த நாள் காலை நிலைமை மோசமாகி மஞ்சித் சுயநினைவின்றி கிடந்துள்ளார்.
கைகளும் கால்களும் பனிக்கட்டியை போல உறைந்து, உதடுகள் ஊதா நிறமாக மாறி, மூச்சு விடவும் மிகவும் சிரமப்பட்டுள்ளார். உடனடியாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு அவருக்கு நடத்தப்பட்ட சோதனையில், அவரது உடலில் 'செப்சிஸ்' எனப்படும் கடுமையான தொற்று ஏற்பட்டுள்ளதும், அதனால் அவரது இதயம் மற்றும் முக்கிய உறுப்புகள் செயலிழக்க தொடங்கியதும் தெரியவந்தது.
மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட 24 மணி நேரத்திற்குள் அவர் கோமா நிலைக்கு சென்றார். தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த மஞ்சித் சங்காவிற்கு ஆறு முறை மாரடைப்பு ஏற்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. அவரது உடலில் ஏற்பட்ட தொற்று மற்ற இடங்களுக்கு பரவாமல் தடுக்க, மருத்துவர்கள் வேறு வழியின்றி அவரது இரண்டு கால்களையும் (முட்டிக்குக் கீழே) மற்றும் இரண்டு கைகளையும் அறுவை சிகிச்சை மூலம் அகற்றினர். மேலும் அவரது மண்ணீரலும் அகற்றப்பட்டது.
எதனால் இந்த பாதிப்பு? இந்த கொடிய பாதிப்புக்கு காரணம் மஞ்சித் வளர்த்த நாயின் உமிழ்நீர் தான் என்று மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். மஞ்சித்தின் உடலில் இருந்த ஒரு சிறிய வெட்டுக் காயம் அல்லது கீறலில் அவரது நாய் நக்கியுள்ளது.
நாய்களின் வாயில் பொதுவாகக் காணப்படும் 'கேப்னோசைட்டோபாகா கேனிமோர்சஸ்' (Capnocytophaga canimorsus) என்ற பாக்டீரியா, அந்த சிறு காயம் வழியாக ரத்த ஓட்டத்தில் கலந்துள்ளது. இந்த பாக்டீரியா நாய்களுக்கு எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது, ஆனால் மனிதர்களின் ரத்தத்தில் கலக்கும்போது அது 'செப்சிஸ்' (Sepsis) எனப்படும் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையை உருவாக்குகிறது.
இதை தான் A small ‘lick’ will sink a great ship: fulminant septicaemia after dog saliva wound treatment in an asplenic patient என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வுக்கட்டுரையும் உறுதிப்படுத்துகிறது. மிக அரிதான நிகழ்வாக இருந்தாலும், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக உள்ளவர்கள் அல்லது துரதிர்ஷ்டவசமாக காயம் உள்ளவர்கள் இத்தகைய பாதிப்புக்கு உள்ளாக நேரிடுகிறது.
செப்சிஸ் என்றால் என்ன? செப்சிஸ் என்பது ஏதோ ஒரு கிருமி தொற்றால் ஏற்படும் பாதிப்பு மட்டுமல்ல, அது நம் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் அந்த தொற்றுக்கு எதிராக காட்டும் மிக மோசமான எதிர்வினையாகும். தொற்று ஏற்பட்டவுடன், அதை எதிர்த்துப் போராட வேண்டிய நம் உடல், தவறுதலாக ஆரோக்கியமான திசுக்களையும் உறுப்புகளையும் தாக்கத் தொடங்குகிறது.
இதனால் உடல் முழுவதும் வீக்கம் (Inflammation) ஏற்பட்டு, ரத்த அழுத்தம் குறைகிறது. ரத்த அழுத்தம் குறையும் போது உடல் உறுப்புகளுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் கிடைப்பதில்லை, இதனால் உறுப்புகள் ஒவ்வொன்றாகச் செயலிழக்கத் தொடங்குகின்றன. இதைத் தான் 'செப்டிக் ஷாக்' (Septic Shock) என்று அழைக்கிறார்கள்.
சிறுநீர் கழிப்பதில் சிரமம், அதிகப்படியான சோர்வு, வேகமான இதயத் துடிப்பு, குறைந்த ரத்த அழுத்தம், காய்ச்சல் அல்லது உடல் வெப்பநிலை மிகக் குறைவாகக் குறைதல், நடுக்கம், மூச்சுத் திணறல் மற்றும் உடலில் ஆங்காங்கே சிவப்பு நிறப் புள்ளிகள் தோன்றுவது போன்றவை இதன் முக்கியமான அறிகுறிகளாகும்.
பாக்டீரியாக்கள் மட்டுமின்றி வைரஸ் மற்றும் பூஞ்சைத் தொற்றுகளும் செப்சிஸை உண்டாக்கும். குறிப்பாக நுரையீரல் தொற்று, சிறுநீரகப் பாதை தொற்று மற்றும் தோலில் ஏற்படும் காயங்களைச் சரியாகக் கவனிக்காமல் விடுவது இதற்கு முக்கிய காரணமாகிறது.
இந்த பாதிப்பிலிருந்து உயிர் பிழைப்பவர்களுக்கும் நீண்ட கால சிக்கல்கள் ஏற்படுகின்றன. மஞ்சித் சங்காவிற்கு ஏற்பட்டது போல உறுப்புகளை இழப்பது, சிறுநீரகக் கோளாறு காரணமாக டயாலிசிஸ் செய்ய வேண்டிய நிலை, நுரையீரல் பாதிப்பு மற்றும் மன ரீதியான அழுத்தங்கள் பல மாதங்கள் அல்லது வருடங்கள் தொடரக்கூடும்.
எனவே, செல்லப் பிராணிகளிடம் பழகும்போதும் அல்லது ஏதேனும் காயங்கள் ஏற்படும்போதும் அதைச் சாதாரணமாக நினைக்காமல், உடனடியாகச் சுத்தப்படுத்தி முறையான சிகிச்சை எடுத்துக் கொள்வது அவசியம்.
இதையும் படிங்க:
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.