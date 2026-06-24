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குழந்தைகளின் நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு சவாலாகும் 'இன்டோர்' வாழ்க்கை முறை - எச்சரிக்கும் ஆய்வு!

7 முதல் 16 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளிடம் நடத்தப்பட்ட பரிசோதனைகளில், வாரத்திற்கு மூன்று முதல் நான்கு குழந்தைகளுக்கு வைட்டமின் டி குறைபாடு இருப்பது உறுதி செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 24, 2026 at 12:05 PM IST

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முன்பெல்லாம் மாலை நேரம் வந்துவிட்டால், தெருக்களில் குழந்தைகளின் சத்தமும் விளையாட்டும்தான் பிரதானமாக இருக்கும். வியர்வை சொட்ட சொட்ட ஓடிப் பிடித்து விளையாடி விட்டு, இருட்டிய பிறகுதான் குழந்தைகள் வீட்டிற்குள் நுழைவார்கள். ஆனால், இன்றைய சூழலில் பெரும்பாலான வீடுகளில் மாலை நேரங்கள் அமைதியாக இருக்கின்றன.

குழந்தைகள் பள்ளி முடிந்து வந்ததும் மொபைல் போன், டேப்லெட் அல்லது கணினி திரைகளுக்கு முன்னால் அமர்ந்து விடுகிறார்கள். இந்த வாழ்க்கை முறை மாற்றம், பார்ப்பதற்கு சாதாரண விஷயமாக தோன்றினாலும், குழந்தைகளின் ஆரோக்கியத்தில் ஒரு பெரிய சத்தமில்லாத பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

போதிய சூரிய ஒளி உடம்பில் படாததால், இன்றைய குழந்தைகளுக்கு 'வைட்டமின் டி' (Vitamin D) குறைபாடு மிக வேகமாக அதிகரித்து வருகிறது என்று மருத்துவ ஆய்வுகள் எச்சரிக்கின்றன. நம் நாட்டில் ஆண்டு முழுவதும் நல்ல வெயில் இருந்தும், குழந்தைகள் வீட்டுக்குள்ளேயே முடங்குவதால் இந்த நிலை ஏற்படுகிறது.

திரைகளுக்கு பின்னால் மறையும் ஆரோக்கியம்

இன்றைய குழந்தைகளுக்கு ஆன்லைன் வகுப்புகள், கல்வி சார்ந்த செயலிகள், வீடியோ கேம்கள் மற்றும் சமூக ஊடகங்கள் என எல்லாமே திரைகளுக்குள்ளேயே முடிந்துவிடுகின்றன. தொழில்நுட்பம் வளர்ந்திருந்தாலும், அது குழந்தைகளை இயற்கையிடமிருந்து, குறிப்பாக சூரிய ஒளியிடமிருந்து தூரமாக்கியுள்ளது.

'சூரிய ஒளி வைட்டமின்' என்று அழைக்கப்படும் வைட்டமின் டி, குழந்தைகளின் எலும்பு வளர்ச்சி, தசை வலிமை மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ஆகியவற்றுக்கு மிக முக்கியமானதாகும். ஆனால், சமீபத்திய ஆய்வுகளின்படி, பார்ப்பதற்கு மிகவும் ஆரோக்கியமாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு கூட வைட்டமின் டி அளவு மிக குறைவாக இருப்பதாக தெரியவந்துள்ளது.

கவலை தரும் மருத்துவ தரவுகள்

சமீபத்திய மருத்துவ ஆய்வுகளின்படி, 7 முதல் 16 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளிடம் நடத்தப்பட்ட பரிசோதனைகளில், வாரத்திற்கு மூன்று முதல் நான்கு குழந்தைகளுக்கு வைட்டமின் டி குறைபாடு இருப்பது உறுதி செய்யப்படுகிறது.

இன்றைய குழந்தைகள் ஒரு நாளில் சராசரியாக 30 நிமிடங்களுக்கும் குறைவாகவே வெளிப்புறங்களில் செலவிடுகிறார்கள் என்பதே இதற்கு முதன்மை காரணம். பள்ளி, அதை தொடர்ந்து சிறப்பு வகுப்புகள் (Tuitions), பின்னர் வீட்டிற்குள் அமர்ந்து பார்க்கும் மொபைல் திரைகள் என அவர்களின் ஒட்டுமொத்த நாளும் நான்கு சுவற்றுக்குள்ளேயே முடிந்துவிடுகிறது.

ஏன் இந்த தீவிர கவலை?

வைட்டமின் டி குறைபாடு என்பது வெறும் எலும்பு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை மட்டுமல்ல. நம் உடல் கால்சியத்தை உறிஞ்சுவதற்கும், நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் சரியாக வேலை செய்வதற்கும் வைட்டமின் டி மிக அவசியம். இதன்காரணமாக, பின்வரும் பாதிப்புகள் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுகின்றன:

  • எலும்பு மற்றும் தசை பலவீனம்: அடிக்கடி கை, கால் வலிப்பதாக குழந்தைகள் கூறுவார்கள்.
  • அதிகப்படியான சோர்வு: போதிய தூக்கத்திற்கு பிறகும் குழந்தைகள் எப்போதும் சோர்வாகவே காணப்படுவார்கள்.
  • வளர்ச்சிக் குறைபாடு: குழந்தைகளின் இயல்பான உடல் வளர்ச்சியில் தாமதம் ஏற்படும்.
  • அடிக்கடி நோய்வாய்ப்படுதல்: நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவதால், அடிக்கடி சளி, காய்ச்சல் போன்ற தொற்றுகள் ஏற்படும்.

இதில் மிகவும் ஆபத்தான விஷயம் என்னவென்றால், இந்த குறைபாடு ஆரம்பத்தில் வெளியே தெரியாது. குழந்தைகள் சோர்வாக இருந்தால், "பள்ளிக்கூடம் போய்விட்டு வந்ததால் களைப்பாக இருக்கிறான்" என்று பெற்றோர்கள் சாதாரணமாக நினைத்துவிடுகிறார்கள். ஆனால், அது ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டின் அறிகுறியாகும்.

பெற்றோர்கள் செய்ய வேண்டியவை என்ன?

தினமும் வெளிப்புற விளையாட்டு: குழந்தைகளை தினமும் குறைந்தது 45 முதல் 60 நிமிடங்கள் வெளியில் சென்று விளையாட அனுமதிக்க வேண்டும். காலை நேரத்து இளவெயிலில் வெறும் 10 நிமிடங்கள் நின்றாலே, நம் உடலால் தேவையான வைட்டமின் டி-யை இயற்கையாகவே உற்பத்தி செய்துகொள்ள முடியும்.

உணவில் கொண்டு வர வேண்டிய மாற்றங்கள்:

சூரிய ஒளியுடன் சேர்த்து, குழந்தைகளின் உணவிலும் சில ஊட்டச்சத்துக்களை கட்டாயம் சேர்க்க வேண்டும்:

  • கால்சியம் தேவைகளுக்கு: பால், தயிர், பன்னீர் மற்றும் சீஸ்.
  • எலும்பு ஆரோக்கியத்திற்கு: ராகி (கேழ்வரகு) மற்றும் பாதாம் பருப்பு.
  • அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்களுக்கு: கரும்பச்சை இலைக் காய்கறிகள் மற்றும் கீரைகள்.
  • வைட்டமின் டி சத்து நிறைந்த உணவுகள்: முட்டையின் மஞ்சள் கரு, காளான்கள் மற்றும் ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலம் நிறைந்த மீன் வகைகள் (சால்மன், மத்தி போன்றவை).

தொழில்நுட்ப உலகிலிருந்து குழந்தைகளை முற்றிலும் தனிமைப்படுத்த முடியாது என்றாலும், அதற்கான நேரத்தைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டியது பெற்றோரின் கடமையாகும். பொழுதுபோக்குக்காக மொபைல் பார்க்கும் நேரத்தை குறைத்து, அவர்களை நேரில் நண்பர்களுடன் பழகவும், ஓடி ஆடி விளையாடவும் ஊக்குவிக்க வேண்டும்.

குழந்தைகளுக்கு தொடர்ச்சியான சோர்வு, தசை வலி அல்லது அடிக்கடி உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டால், உடனடியாக குழந்தை மருத்துவரை அணுகி ரத்தப் பரிசோதனை செய்துகொள்வது நல்லது. இன்றைய சூழலில் நமக்கு சூரிய ஒளி தட்டுப்பாடு இல்லை, மாறாக சூரிய ஒளியை நம் குழந்தைகள் மீது பட வைப்பதில்தான் தட்டுப்பாடு இருக்கிறது என்பதை புரிந்துகொண்டு செயல்பட வேண்டும்.

ஆய்வு:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39548297/

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12163063/

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TAGGED:

வைட்டமின் டி குறைபாடு
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