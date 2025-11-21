இரும்புச்சத்தை அதிகரிக்க உதவும் வைட்டமின் சி: காரணம் தெரியுமா?
இரும்புச்சத்து சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கொள்பவர்கள், அதை ஒரு கிளாஸ் ஆரஞ்சு சாற்றுடன் அல்லது வைட்டமின் சி மாத்திரையுடன் எடுத்துக் கொள்வது இரும்புச்சத்து உறிஞ்சுதலை மேம்படுத்தும்.
நமது உடலுக்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களில் இரும்புச்சத்து மிகவும் முக்கியமானது. ரத்த சிவப்பணுக்களை உருவாக்குவதற்கும், ஆக்ஸிஜனை உடல் முழுவதும் கொண்டு செல்வதற்கும் இன்றியமையாதது. இரும்புச்சத்து குறைபாடு இருந்தால், சோர்வு, பலவீனம் மற்றும் ரத்த சோகை (Anemia) போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படும். இதைத் தவிர்க்க, கீரை, பேரீச்சம்பழம் போன்ற இரும்புச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை சாப்பிடுவது வழக்கம்.
ஆனால், நீங்கள் இரும்புச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை மட்டுமே சாப்பிட்டால் போதாது. அந்த இரும்புச்சத்தை உங்கள் உடல் சரியாக உறிஞ்சிக் கொள்ள, வைட்டமின் சி என்ற ஒரு சூப்பர் ஹீரோ தேவைப்படுகிறது என்கிறது NCBI ஆய்வு. இரும்புச்சத்தை உடல் உள்வாங்கிக் கொள்வதில் வைட்டமின் சி ஒரு முக்கியப் பங்கை வகிக்கிறது. இந்த இரண்டும் இணைந்து செயல்படும் ரகசியம் என்ன, இவை ஏன் ஒருவருக்கொருவர் அவசியம் மற்றும் இதை எப்படி நம் உணவில் பயன்படுத்தலாம் என்று தெரிந்து கொள்ளலாம்.
இரும்புச்சத்தின் வகைகள் மற்றும் வைட்டமின் சி-இன் பங்கு!
இரும்புச்சத்து உணவில் இரண்டு முக்கிய வடிவங்களில் உள்ளது:
ஹீம் இரும்புச்சத்து (Heme Iron): இது இறைச்சி, மீன் மற்றும் கோழி போன்ற விலங்குப் பொருட்களில் காணப்படுகிறது. இந்த வகையான இரும்புச்சத்தை நமது உடல் எளிதாக உறிஞ்சிக் கொள்ளும்.
நான்-ஹீம் இரும்புச்சத்து (Non-Heme Iron): இது தாவர அடிப்படையிலான உணவுகள் (கீரை, பீன்ஸ், பயறு) மற்றும் இரும்புச்சத்து வலுவூட்டப்பட்ட உணவுகளில் காணப்படுகிறது. நமது உடலில் உறிஞ்சப்படும் பெரும்பாலான இரும்புச்சத்து இந்த நான்-ஹீம் வடிவத்தில்தான் உள்ளது. சவால் என்னவென்றால், நான்-ஹீம் இரும்புச்சத்தை நமது உடல் அவ்வளவு எளிதில் உறிஞ்சிக் கொள்வதில்லை. இங்கிருந்துதான் வைட்டமின் சியின் வேலை ஆரம்பமாகிறது.
வைட்டமின் சி எப்படிச் செயல்படுகிறது?
வைட்டமின் சி ஒரு சக்திவாய்ந்த ஆக்ஸிஜனேற்றியாக செயல்படுகிறது. இது நான்-ஹீம் இரும்புச்சத்தை உடல் எளிதில் உறிஞ்சக்கூடிய ஒரு வடிவமாக மாற்றுகிறது.
நான்-ஹீம் இரும்புச்சத்து வயிற்றில் இருக்கும்போது, வைட்டமின் சி அதை ஒரு ரசாயன மாற்றத்திற்கு உட்படுத்துகிறது. இதன் மூலம், உறிஞ்சுவதற்குச் சிரமமான ஃபெரிக் (Ferric) வடிவத்தை, நமது குடல் சுவர்கள் எளிதில் உள்வாங்கக்கூடிய ஃபெரஸ் (Ferrous) வடிவமாக மாற்றுகிறது.
ஆய்வுகளின்படி, வைட்டமின் சி உடன் நான்-ஹீம் இரும்புச்சத்தை எடுத்துக் கொள்ளும்போது, அதன் உறிஞ்சும் திறன் இரண்டு முதல் மூன்று மடங்கு வரை அதிகரிக்கக்கூடும் என்று நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரத்த சோகையைத் தடுப்பதில் முக்கியத்துவம்!
சைவ உணவு உண்பவர்கள் மற்றும் அசைவ உணவுகளை குறைவாக சாப்பிடுபவர்களுக்கு, நான்-ஹீம் இரும்புச்சத்தை சார்ந்திருப்பதால், ரத்த சோகை ஏற்படும் அபாயம் அதிகம். இந்தச் சூழ்நிலையில், வைட்டமின் சி உட்கொள்வது அவர்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாகும். போதுமான வைட்டமின் சி இல்லாமல், அவர்கள் சாப்பிடும் இரும்புச்சத்தின் பெரும்பகுதி உடலால் பயன்படுத்தப்படாமல் வீணாகிவிடும்.
உணவில் இதை எப்படிப் பயன்படுத்துவது? இந்த இரண்டு ஊட்டச்சத்துக்களின் முழுப் பலனைப் பெற, அவற்றை ஒரே நேரத்தில் எடுத்துக் கொள்வது அவசியம்:
- இரும்புச்சத்து நிறைந்த கீரை போன்ற ஒரு உணவைச் சமைக்கும்போது, அதனுடன் எலுமிச்சை அல்லது குடைமிளகாய் (Capsicum) போன்ற வைட்டமின் சி நிறைந்த மூலப்பொருட்களைச் சேர்க்கவும். இல்லையென்றால், சாப்பிடப்பின் எலுமிச்சை பழ ஜூஸ் குடிக்கலாம்.
- இரும்புச்சத்து சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கொள்பவர்கள், அதை ஒரு கிளாஸ் ஆரஞ்சு சாற்றுடன் அல்லது வைட்டமின் சி மாத்திரையுடன் எடுத்துக் கொள்வது உறிஞ்சுதலை மேம்படுத்தும்.
- காலையில் இரும்புச்சத்து நிறைந்த அவல் அல்லது தானியங்களைச் சாப்பிட்டால், அதன் மீது பெர்ரி பழங்களைச் சேர்த்துச் சாப்பிடலாம்.
வைட்டமின் சி-யுடன் இரும்புச்சத்தை இணைப்பதன் மூலம், ரத்த சோகையைத் தடுக்கலாம், ஆற்றல் அளவை அதிகரிக்கலாம் மற்றும் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தலாம்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.