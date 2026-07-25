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8 மணி நேரம் தூங்கியும் நாள் முழுக்க தூக்க கலக்கமா? நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய 7 விஷயங்கள்!

நாம் ஏதேனும் உடல்நல பிரச்சனைக்காக சாப்பிடும் மாத்திரைகள் கூட பகல் நேர தூக்க கலக்கத்திற்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 25, 2026 at 7:30 AM IST

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இரவு 7 முதல் 8 மணி நேரம் வரை நிம்மதியாக தூங்கி எழுந்த பிறகும் கூட, பகல் நேரத்தில் கண்கள் சொக்குவது, வேலை செய்ய முடியாமல் உடல் சோர்வாக இருப்பது, தலைக்கனம் அல்லது நாள் முழுவதும் மீண்டும் மீண்டும் தூங்க வேண்டும் என்ற உணர்வு உங்களுக்கு வருகிறதா? "நல்லாத்தானே தூங்கினோம், அப்புறம் ஏன் உடம்பு இப்படி அசதியா இருக்கு?" என்று பலரும் தங்களுக்குள் கேட்டுக்கொள்ளும் ஒரு முக்கியமான கேள்வி இது.

உண்மையில், தூக்கம் என்பது உடலுக்கு மீண்டும் புத்துணர்ச்சியையும் ஆற்றலையும் தரக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஆனால், 8 மணி நேரத் தூக்கத்திற்கு பிறகும் உங்கள் சோர்வு நீங்கவில்லை என்றால், நீங்கள் தூங்கிய தூக்கம் உடலுக்கு தேவையான புத்துணர்ச்சியை தரவில்லை என்று அர்த்தம்.

அதாவது, உங்கள் உடல் ஆரோக்கியத்திலோ அல்லது வாழ்க்கை முறையிலோ ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது என்பதை உங்கள் உடல் உங்களுக்கு உணர்த்த முயல்கிறது. போதிய தூக்கத்திற்கு பிறகும் நம்மை நாள் முழுவதும் தூக்க கலக்கத்துடனும் சோர்வுடனும் வைத்திருக்கும் அந்த 7 மறைமுகக் காரணங்களை பற்றி இங்கே விரிவாகப் பார்ப்போம்.

மது அருந்துதல்

மது அருந்தினால் நன்றாக தூக்கம் வரும் என்று சிலர் நினைக்கிறார்கள். ஆனால் அது முற்றிலும் தவறான கருத்து. மது அருந்தும்போது உடனே தூக்கம் வருவது போல் தோன்றினாலும், அது நமது மூளைக்குக் கிடைக்க வேண்டிய "ஆழ்ந்த தூக்கத்தை" (REM Sleep) கெடுத்துவிடுகிறது.

இதனால் இரவு முழுவதும் 8 மணி நேரம் தூங்கினாலும் கூட, காலையில் எழும்போது உடம்பில் எந்தப் புத்துணர்ச்சியும் இருக்காது. அந்த சோர்வு நாள் முழுவதும் நீடித்து, மீண்டும் தூக்க கலக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அதேபோல, வழக்கமாகப் பயன்படுத்தும் சில பழக்கங்களை திடீரென நிறுத்தும் போதும், நரம்பு மண்டலம் ரொம்பவே சோர்வடைந்து பகலில் அதிக தூக்கத்தைக் கேட்கும்.

நம்மை சுற்றியுள்ள சூழலும், மாறாத வாழ்க்கை முறையும்

நாம் வாழும் சூழலும், நமக்கு இருக்கும் குடும்ப பொறுப்புகளும் கூட நமது தூக்கத்தின் தரத்தை பெரிய அளவில் பாதிக்கின்றன. உதாரணத்திற்கு, வீட்டில் இருக்கும் சிறு குழந்தைகள், முதியவர்கள் அல்லது உடம்பு சரியில்லாதவர்களை கவனித்து கொள்பவர்களுக்கு இரவில் விட்டுவிட்டு தான் தூக்கம் வரும். இப்படி தூக்கம் நடுநடுவே கலைவதால், கணக்குப்படி 8 மணி நேரம் தூங்கினாலும் உடலுக்கு ஓய்வு கிடைக்காது.

இதுதவிர, இரவு நேரத்தில் வெகுநேரம் வரை செல்போன் அல்லது டிவி பார்ப்பது, தாமதமான வேலை நேரம் போன்ற பழக்கங்கள் உடம்பின் இயற்கை கடிகாரத்தைக் குழப்பிவிடும். முக்கியமாக, ஷிஃப்ட் முறையில் வேலை செய்பவர்களுக்கு உடம்பின் இயல்பான தூக்க சுழற்சி மாறி, பகல் முழுவதும் தூக்கக் கலக்கமும் சோர்வும் நீடிக்கும்.

நோய்கள் மற்றும் தொற்றுகள்

நமக்கு காய்ச்சல், சளி அல்லது ஏதேனும் தொற்றுகள் வரும்போது உடம்பு ஏன் எப்போதும் தூக்க கலக்கத்துடனேயே இருக்கிறது என்று யோசித்திருக்கிறீர்களா? நமது நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் அந்த கிருமிகளை எதிர்த்து போராடும் போது, உடலை அதிக ஓய்வு எடுக்க சொல்லி மூளைக்கு கட்டளையிடுகிறது.

நோய் கிருமிகளோடு போராட உடம்பிற்கு அதிக ஆற்றல் தேவைப்படுவதால், இந்த நேரத்தில் எத்தனை மணி நேரம் தூங்கினாலும் சோர்வு உடனடியாக நீங்காது. உடம்பு தன்னைத்தானே குணப்படுத்தி கொள்ள செய்யும் ஒரு இயற்கை வழிதான் இது.

சேர்த்து வைத்த 'தூக்கக் கடன்' (Sleep Debt)

தொடர்ந்து சில நாட்களாக வேலைப்பளு, இரவு நேர படிப்பு, பயணம் அல்லது மன அழுத்தம் காரணமாக சரியாக தூங்கவில்லை என்றால், உடம்பில் 'தூக்கக் கடன்' சேர்ந்துகொண்டே போகும். வார நாட்களில் சரியாக தூங்காமல் விட்டுவிட்டு, ஒரே நாளில் 8 அல்லது 9 மணி நேரம் தூங்கினாலும் அந்த சோர்வு எளிதில் போகாது. அந்த இழப்பை ஈடுசெய்ய உடல் மீண்டும் மீண்டும் தூக்கத்தை கேட்கும். இதனால் தான் போதுமான நேரம் தூங்கிய பிறகும் பகலில் தூக்க கலக்கம் ஏற்படுகிறது.

மருத்துவ மாத்திரைகள்

நாம் ஏதேனும் உடல்நல பிரச்சனைக்காக சாப்பிடும் மாத்திரைகள் கூட பகல் நேர தூக்க கலக்கத்திற்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கலாம். உதாரணத்திற்கு, ஒவ்வாமை மற்றும் அலர்ஜிக்காக சாப்பிடும் 'ஆண்டிஹிஸ்டமைன்' மாத்திரைகள் மூளையின் சுறுசுறுப்பை குறைத்துவிடும்.

இது தவிர, மன அழுத்தத்தை குறைக்கும் மாத்திரைகள், வலி நிவாரணிகள் மற்றும் தசைப்பிடிப்புக்கான மாத்திரைகள் உடலை நாள் முழுவதும் ஒருவித மயக்க நிலையிலேயே வைத்திருக்கும். புதிதாக ஒரு மாத்திரை சாப்பிட ஆரம்பித்த பிறகு அதிக தூக்கக் கலக்கம் வந்தால், அது அந்த மாத்திரையின் பக்கவிளைவாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது.

உடல் மற்றும் மனநலப் பிரச்சனைகள்

இரவில் சரியாகத் தூங்கியும் பகலில் சோர்வாக இருப்பது சில நோய்களின் தொடக்க அறிகுறியாகவும் இருக்கலாம்:

  • தைராய்டு பிரச்சனை: தைராய்டு சுரப்பி குறைவாக வேலை செய்யும் போது உடலின் வளர்சிதை மாற்றம் மந்தமடைந்து, எப்போதும் சோர்வையும் தூக்கக் கலக்கத்தையும் ஏற்படுத்தும்.
  • சர்க்கரை நோய் மற்றும் ரத்த சோகை: உடம்பில் தேவையான சக்தி இல்லாத போது நாள் முழுவதும் உடல் சோர்வாகவே இருக்கும்.
  • மன அழுத்தம்: மன ரீதியாகப் பாதிக்கப்படும் போது, இரவில் தூங்கினாலும் மன உளைச்சல் காரணமாக உடலுக்குத் தேவையான ஆழ்ந்த தூக்கம் கிடைக்காது. இதனால் பகலில் எப்போதும் மந்தமாகவே இருக்கத் தோன்றும்.

தூக்கம் தொடர்பான கோளாறுகள்

சிலருக்கு இரவில் தூங்கினாலும் தூக்கத்தின் தரம் பாதிக்கப்படும் சில மருத்துவப் பிரச்சனைகள் இருக்கும்:

  • ஸ்லீப் அப்னியா: தூங்கும்போது தொண்டையில் அடைப்பு ஏற்பட்டு, மூச்சுத்திணறல் உண்டாகி இரவில் பலமுறை முழிப்பு வரும். ஆனால் இது நமக்கே தெரியாது. இதனால் 8 மணி நேரம் படுக்கையில் இருந்தாலும், காலையில் எழும்போது கடுமையான சோர்வும் பகலில் தூக்க கலக்கமும் இருக்கும்.
  • ஹைபர்சோம்னியா (Hypersomnia): இரவு முழுவதும் நன்றாக தூங்கினாலும், பகல் நேரத்தில் கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு தூக்கம் வந்துகொண்டே இருக்கும்.
  • நார்கோலெப்ஸி (Narcolepsy): பகல் நேரத்தில் இயல்பான வேலைகளில் ஈடுபட்டிருக்கும் போதே திடீரென தூங்கிவிடும் நிலை இதுவாகும்.
  • ரெஸ்ட்லெஸ் லெக் சிண்ட்ரோம்: இரவில் தூங்கும்போது கால்களில் ஏற்படும் ஒருவித அசௌகரியத்தால் கால்களை அசைத்துக்கொண்டே இருப்பார்கள். இதனால் தூக்கம் கலைந்து, பகலில் அதிக தூக்கக் கலக்கம் வரும்.

ஆய்வு:

https://www.instituteofliving.org/health-wellness/news/newsroom-detail?articleId=68874&publicid=395

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TAGGED:

SLEEP APNEA
தூக்கம்
TIRED ALL DAY REASON
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