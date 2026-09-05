சாப்பிட்டதும் 'ஸ்வீட்' சாப்பிட தோனுதா? தவிர்ப்பது எப்படி?
சிறுவயதிலிருந்தே சாப்பிட்டு முடித்ததும் ஒரு துண்டு வெல்லம் சாப்பிடுவது, சாப்பிட்ட பிறகு பாயாசம் அல்லது ஸ்வீட் சாப்பிடுவது போன்ற பழக்கங்கள் நம்மோடு ஊறிப்போயிருக்கும்.
Published : September 5, 2026 at 7:01 AM IST
நாள் முழுவதும் நல்ல ஆரோக்கியமான உணவை சாப்பிட்டு வந்தாலும், இரவு உணவை முடித்தவுடன் "கொஞ்சமாக ஏதாவது இனிப்பு சாப்பிட்டால் நன்றாக இருக்குமே" என்று நமக்கு தோன்றும். இந்த அனுபவம் நம் அனைவருக்கும் பல முறை நடந்திருக்கும்.
சமூக வலைத்தளங்களை பார்த்தால், உடனே இதற்கு காரணம் உடலில் ஏதோ சத்து குறைபாடுதான் என்று ஆளாளுக்கு ஒரு காரணத்தை சொல்வார்கள். ஆனால், மனித உடல் அவ்வளவு எளிமையானது அல்ல. இரவு உணவிற்கு பிறகு தோன்றும் இனிப்பு ஆசைக்கு ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட சத்து குறைபாடுதான் காரணம் என்று சொல்லிவிட முடியாது.
அன்றைய நாளில் நாம் எப்படி சாப்பிட்டோம், எவ்வளவு நேரம் தூங்கினோம், எவ்வளவு மன அழுத்தத்தை சந்தித்தோம் போன்ற பல விஷயங்களின் கூட்டு வெளிப்பாடுதான் இது. இதை பற்றி தேவையில்லாமல் கவலைப்படாமல், இதன் பின்னணியில் இருக்கும் இயல்பான காரணங்களை தெரிந்துகொள்வது நல்லது.
நாள் முழுதும் சரியாக சாப்பிடாமல் இருப்பது
நாம் காலையில் அவசர அவசரமாக உணவை தவிர்ப்பது அல்லது அரைகுறையாக சாப்பிடுவது, மதிய உணவை மிக குறைவாக சாப்பிடுவது, மாலையில் ஒரு கப் காபியோடு முடித்துக்கொள்வது போன்ற பழக்கங்களை செய்கிறோம்.
நாள் முழுதும் உடலுக்கு தேவையான சரியான அளவிலான உணவை கொடுக்காமல், இரவில் மட்டும் உணவு உண்ணும்போது, உடல் அன்றைய நாள் முழுவதற்குமான ஆற்றல் இழப்பை ஈடுகட்ட முயல்கிறது. அந்த சமயத்தில், உடலுக்கு உடனடியாக ஆற்றலை தரக்கூடிய இனிப்பு வகைகளின் மீது கவனம் திரும்புவது முற்றிலும் இயல்பான ஒரு விஷயம் தான்.
சிறுவயது முதலே இருக்கும் பழக்கம்
பல நேரங்களில் இந்த இனிப்பு ஆசை என்பது பசியால் வருவதில்லை. நம் பழக்கவழக்கத்தால் வருகிறது. சிறுவயதிலிருந்தே சாப்பிட்டு முடித்ததும் ஒரு துண்டு வெல்லம் சாப்பிடுவது, சாப்பிட்ட பிறகு பாயாசம் அல்லது ஸ்வீட் சாப்பிடுவது போன்ற பழக்கங்கள் நம்மோடு ஊறிப்போயிருக்கும்.
உணவு என்பது வெறும் கலோரி மட்டுமல்ல. அது நம் பழக்கம் மற்றும் மகிழ்ச்சியோடு தொடர்புடையது. சாப்பிட்டு முடித்தவுடன் இனிப்பு சாப்பிட்டுப் பழகிய மூளை, ஒவ்வொரு இரவிலும் அதை எதிர்பார்க்கத் தொடங்குகிறது. இனிப்பு சாப்பிடாவிட்டால் இரவு உணவே முழுமையடையாதது போன்ற உணர்வு இதனால் தான் ஏற்படுகிறது.
இரவில் சாப்பிடும் உணவின் தன்மை
நமது இரவு உணவுகளில் அரிசி மற்றும் கோதுமை போன்ற மாவுச்சத்து அதிகமிருக்கும். இதில் எந்த தவறும் இல்லை என்றாலும், உணவில் புரதச்சத்தும் நார்ச்சத்தும் போதிய அளவில் இல்லாதபோது, அது நீண்ட நேரத்திற்கு வயிற்றை நிறைவாக வைத்திருக்காது.
ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு வேகமாக ஏறி இறங்கும்போது, மூளை மீண்டும் உடனடி ஆற்றலுக்காக இனிப்பு பண்டங்களை கேட்க தொடங்குகிறது.
மன அழுத்தமும் தூக்கமின்மையும்
நாள் முழுக்க வேலையில் ஏற்படும் மன உளைச்சல் மற்றும் சோர்வுக்கு பிறகு, மூளை இயல்பாகவே தனக்கு உடனடியாக மகிழ்ச்சியையும் நிம்மதியையும் தரும் உணவுகளை தேடும். இது உங்கள் மனக்கட்டுப்பாடு இல்லாததை காட்டவில்லை. மன அழுத்தத்திற்கு உடல் கொடுக்கும் சாதாரண எதிர்வினை.
அதேபோல, தூக்கமும் மிக முக்கியம். சில நாட்கள் சரியாக தூங்கவில்லை என்றால் கூட, அது பசியை கட்டுப்படுத்தும் ஹார்மோன்களின் சமநிலையை குலைத்து, இனிப்பான உணவுகளின் மீதான ஆசையை அதிகரித்துவிடும்.
அப்படியென்றால் சத்து குறைபாடு காரணமே இல்லையா?
மெக்னீசியம் போன்ற சத்துக்கள் உடலின் பல செயல்பாடுகளுக்கு முக்கியமானதுதான். ஆனால், இனிப்பு சாப்பிட தோன்றும் போதெல்லாம் அது சத்து குறைபாடு தான் என்று நினைப்பது தவறான கணிப்பு.
"நான் என்ன மாத்திரை சாப்பிட வேண்டும்?" என்று யோசிப்பதை விட, "இன்று நாள் முழுவதும் சரியாக சாப்பிட்டேனா? உணவில் புரதச்சத்து இருந்ததா? நன்றாகத் தூங்கினேனா?" என்று யோசிப்பதே சரியான தீர்வைத் தரும்.
இரவு உணவிற்கு பின் இனிப்பு சாப்பிட தோன்றுவது உங்களிடம் சுயக்கட்டுப்பாடு இல்லை என்பதை குறிக்கவில்லை. அதற்கு பின்னால் உணவில் சமநிலையின்மை இருக்கலாம், நீண்ட நாள் பழக்கம் இருக்கலாம், அல்லது உடல் சோர்வு இருக்கலாம். எனவே, கவலைப்படாமல் உங்கள் அன்றாட உணவு முறையையும் தூக்கத்தையும் சீரமைத்தாலே இந்த இனிப்பு ஆசையை மிக எளிதாக கட்டுப்படுத்த முடியும்!
ஆய்வு:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27315010/