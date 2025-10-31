ETV Bharat / health

பெண்களுக்கு வலிமை சேர்க்கும் உலர் திராட்சை - தினமும் கட்டாயம் சாப்பிடுங்க!

PCOS, PMS அல்லது மாதவிடாய் நிறுத்தம் காரணமாக ஹார்மோன் ஏற்ற இறக்கங்களை எதிர்கொள்ளும் பெண்களுக்கு, ஊறவைத்த கருப்பு திராட்சைகள் மனநிலையை உறுதிப்படுத்தவும், பிடிப்புகளை குறைக்கவும், இனப்பெருக்க ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும் உதவும்.

மன அழுத்தம், ஆரோக்கியமற்ற வாழ்க்கை முறை மற்றும் எலும்பு அடர்த்தி குறைதல் ஆகியவை ஆண்களை விட பெண்களை அதிகம் பாதிக்கும் என்பதால், பெண்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்க போதுமான வலிமை தேவை. பெண்கள் என்ன தான், ஆரோக்கியமாக சாப்பிட்டாலும், ஊட்டச்சத்துக்கள் உறிஞ்சப்படுவதில் சிரமம் ஏற்படலாம். இது பல நோய்கள் மற்றும் உடல்நலப் பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுக்கும்.

அந்த வகையில், நீங்கள் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தையும் நல்வாழ்வையும் மேம்படுத்த விரும்பினால், தினசரி உணவில் கருப்பு உலர் திராட்சையைச் சேர்ப்பது இயற்கையாகவே ஆரோக்கியத்தையும் நல்வாழ்வையும் மேம்படுத்த உதவும். தினசரி ஊறவைத்த கருப்பு திராட்சை சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

சரும ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது: ஆக்ஸிஜனேற்றிகள், இரும்புச்சத்து மற்றும் வைட்டமின் ஈ ஆகியவற்றால் நிறைந்த, ஊறவைத்த கருப்பு திராட்சை, ரத்தத்தில் உள்ள நச்சுக்களை வெளியேற்ற உதவுகிறது. இதன் விளைவாக சருமம் தெளிவாகவும், பளபளப்பாகவும் மாறும். அதுமட்டுமல்லாமல், அவை ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களுடன் போராடுகின்றன, இது முன்கூட்டிய வயதானதை மெதுவாக்குகிறது மற்றும் நேர்த்தியான கோடுகள் மற்றும் சுருக்கங்களைக் குறைக்கிறது.

எலும்புகளை பலப்படுத்துகிறது: கருப்பு உலர் திராட்சையில் கால்சியம், போரான் மற்றும் பொட்டாசியம் போன்ற அத்தியாவசிய தாதுக்கள் உள்ளன, இவை அனைத்தும் எலும்பு அடர்த்தியை பராமரிக்க உதவுகின்றன. தினசரி 10 முதல் 20 ஊறவைத்த கருப்பு திராட்சை சாப்பிடுவது, பெண்களுக்கு வயதாகும் போது அதிகம் பாதிக்கும் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் அபாயத்தைக் குறைக்கும்.

ஹார்மோன் சமநிலை: உலர் திராட்சையில் இயற்கையான ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் மற்றும் பைட்டோநியூட்ரியண்ட்கள் உள்ளன. அவை ஹார்மோன்களை சமநிலைப்படுத்த உதவுகின்றன. PCOS, PMS அல்லது மாதவிடாய் நிறுத்தம் காரணமாக ஹார்மோன் ஏற்ற இறக்கங்களை எதிர்கொள்ளும் பெண்களுக்கு, ஊறவைத்த கருப்பு திராட்சைகள் மனநிலையை உறுதிப்படுத்தவும், பிடிப்புகளை குறைக்கவும், இனப்பெருக்க ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும் உதவும்.

ரத்த சோகையை தடுக்கிறது: கருப்பு திராட்சையில் இரும்புச்சத்து மற்றும் வைட்டமின் சி நிறைந்துள்ளன. இது உடல் இரும்பை மிகவும் திறமையாக உறிஞ்ச உதவும் ஒரு கலவையாகும். பெண்களுக்கு, குறிப்பாக மாதவிடாய் அல்லது கர்ப்ப காலத்தில், ஊறவைத்த திராட்சையை சாப்பிடுவது இரும்புச்சத்து குறைபாடு, ரத்த சோகையைத் தடுக்க அல்லது சிகிச்சையளிக்க உதவும் மற்றும் ஒட்டுமொத்த ஆற்றல் அளவை அதிகரிக்க உதவும்.

மலச்சிக்கலுக்கு தீர்வு: கருப்பு உலர் திராட்சையை ஊறவைப்பதால் அவற்றின் நார்ச்சத்து மென்மையாகிறது. இதனால் அவை ஜீரணிக்க எளிதாகிறது. மேலும் அவை இயற்கையான மலமிளக்கியாகச் செயல்பட்டு குடல் இயக்கத்தை மேம்படுத்தி, வீக்கம் மற்றும் மலச்சிக்கலை தடுக்கின்றன. இவை ஹார்மோன் ஏற்றத்தாழ்வுகள் காரணமாக பல பெண்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனை ஆகும்.

சுகர் க்ரேவிங்: இனிப்பு அதிகம் சாப்பிடுபவர்கள் அல்லது எப்போதும் இனிப்பு அதிகமாக சாப்பிட வேண்டும் என நினைப்பவர்கள் தினசரி ஊறவைத்த கருப்பு திராட்சை எடுத்துக்கொள்வது சிறந்தது. இது ஆரோக்கியமான மற்றும் இயற்கையான இனிப்பு மாற்றாக அமைகிறது. அவை ரத்த சர்க்கரை அதிகரிப்பைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகின்றன, மேலும் அவற்றின் நார்ச்சத்து காரணமாக, அவை நீண்ட நேரம் வயிறு நிரம்பிய உணர்வைத் தக்கவைத்து, எடையைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகின்றன.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

