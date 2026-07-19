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பெண்கள் ஆரோக்கியம்: எந்த வயதில் என்ன ஊட்டச்சத்து தேவை?

நாற்பது வயதில் ஏற்படும் ஹார்மோன் மாற்றங்களால் பெண்களுக்கு தூக்கமின்மை, கடுமையான தசைப்பிடிப்பு மற்றும் பதற்றம் அதிகமாகும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 19, 2026 at 4:11 PM IST

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"முன்ன மாதிரி இப்ப உடம்புல தெம்பு இல்லப்பா!" - முப்பது, நாற்பது வயதை தொடும் பல பெண்கள் அடிக்கடி புலம்புவது இதை தான். காலையில் கண் விழித்தது முதல் இரவு படுக்கைக்கு செல்லும் வரை குடும்பம், வேலை, குழந்தைகள், சமையல் என ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் பெண்கள், தங்களின் உடல்நலனை கவனித்து கொள்ள முற்றிலும் மறந்துவிடுகிறார்கள்.

திடீரென உடல் சோர்வடைவது, அடிக்கடி நகங்கள் உடைந்து போவது, காரணமே இல்லாமல் சட்டென்று கோபம் வருவது அல்லது மனநிலை மாறுவது போன்றவற்றை நாம் அன்றாட வாழ்க்கையின் சாதாரண அலுப்பு என்று நினைத்து கடந்துவிடுகிறோம்.

இருபது வயதில் இருக்கும் சுறுசுறுப்பும் உற்சாகமும் நாற்பதில் இருப்பதில்லை, நாற்பதில் இருக்கும் வேகம் அறுபது வயதில் குறைந்துவிடுகிறது. வயது ஏற ஏற பெண்களின் உடல் பல அசாத்தியமான ஹார்மோன் மாற்றங்களை சந்திக்கிறது. அந்தந்த காலகட்டத்திற்கு ஏற்ப நம் உடலின் தேவைகளும் மாறுகின்றன. இந்நிலையில், ஆரோக்கியமாக வாழ எந்தெந்த வயதில் எந்தெந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் அவசியம் என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

20 வயதில்: இளமையும் ஆற்றலும் நிறைந்த பருவம்

கல்லூரி வாழ்க்கை, புதிய வேலை என இந்த இருபது வயதுகளில் இருக்கும் பெண்கள் எதையும் சாதிக்க முடியும் என்ற அசாத்திய நம்பிக்கையுடனும் துடிப்புடனும் இருப்பார்கள். ஆனால், எதிர்கால ஆரோக்கியத்திற்கான முக்கியமான அடித்தளம் இந்த வயதில் தான் அமைகிறது என்பதை பலரும் உணர்வதில்லை. இந்த தொடக்க காலத்தில் ஏற்படும் ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகள் பெண்களின் பிற்கால பிரசவ காலம், உடலின் ஆற்றல் மற்றும் ஒட்டுமொத்த வளர்சிதை மாற்றத்தை பாதிக்கின்றன.

இரும்புச்சத்து:

இளம் பெண்களிடம் அதிகமாக காணப்படும் ஒரு குறைபாடு ரத்த சோகை. நம் உடல் முழுவதற்கும் ஆக்ஸிஜனை கொண்டு சேர்க்கும் ‘ஹீமோகுளோபின்’ என்ற புரதத்தை உருவாக்குவதற்கு இரும்புச்சத்து தான் முக்கியமான காரணி. உடலில் இரும்புச்சத்து குறையும் போது கடுமையான சோர்வு, மன உளைச்சல், ஒரு விஷயத்தில் கவனம் செலுத்த முடியாமை போன்ற பிரச்சனைகள் வரும்.

இதை தவிர்க்க, பெண்கள் தங்களின் அன்றாட உணவில் பருப்பு வகைகள், பழங்கள், முருங்கைக்கீரை போன்ற இரும்புச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். முக்கியமாக, நாம் சாப்பிடும் இரும்புச்சத்தை உடல் முழுமையாக உறிஞ்சுவதற்கு வைட்டமின்-சி தேவை. எனவே, எலுமிச்சை, நெல்லிக்காய், ஆரஞ்சு போன்ற பழங்களையும் உணவோடு சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.

வைட்டமின் B9 (ஃபோலேட்):

குழந்தை பெற்றெடுக்கும் வயதில் இருக்கும் பெண்களுக்கு முக்கியமான வைட்டமின் இந்த ஃபோலேட். இது உடலின் செல் பிரிவிற்கும் டி.என்.ஏ உருவாக்கத்திற்கும் பெரிதும் உதவுகிறது. கர்ப்ப காலத்தில் அல்லது அதற்கு முந்தைய காலகட்டத்தில் உடலில் போதுமான ஃபோலேட் சத்து இருந்தால் மட்டுமே, பிறக்கப்போகும் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் நரம்பு மண்டல குறைபாடுகளை முற்றிலுமாக தடுக்க முடியும். இதற்காக பெண்கள் தங்களின் உணவில் சிட்ரஸ் பழங்கள், பருப்பு வகைகள், அவகேடோ போன்றவற்றை தவறாமல் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று NIH ஆய்வு குறிப்பிடுகிறது.

40 வயதில்: மாற்றங்களை எதிர்கொள்ளும் பருவம்

நாற்பது வயதிற்குள் கால் எடுத்து வைக்கும் போது பெண்களின் உடலில் 'பெரி-மெனோபாஸ்' எனப்படும் மாதவிடாய் நிற்பதற்கு முந்தைய ஒரு சிக்கலான காலகட்டம் தொடங்குகிறது. இந்த சமயத்தில் உடலின் மெட்டபாலிசம் குறைய தொடங்கும். தசைகளின் வலிமை இயல்பாகவே குறையும்.

ஈஸ்ட்ரோஜன் என்ற பெண் ஹார்மோனின் அளவில் ஏற்படும் ஏற்ற இறக்கங்கள் உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் பல மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும். இந்த வயதில் உடல் ஆரோக்கியத்தை மீட்டெடுக்கவும், மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கவும் குறிப்பிட்ட சத்துக்கள் தேவைப்படுகின்றன. ஸ்டான்ஃபோர்ட் மருத்துவ கழகத்தின்படி, இந்த வயதில் பெண்கள் தினமும் 25 முதல் 31 கிராம் வரை நார்ச்சத்துள்ள உணவுகளை எடுத்துக்கொள்வது அவசியம்.

மெக்னீசியம்:

நம் உடலில் நடக்கும் 300க்கும் மேற்பட்ட ரசாயன செயல்பாடுகளை கட்டுப்படுத்துவது இந்த மெக்னீசியம் தான். நாற்பதுகளில் ஏற்படும் ஹார்மோன் மாற்றங்களால் பெண்களுக்கு தூக்கமின்மை, கடுமையான தசைப்பிடிப்பு மற்றும் பதற்றம் அதிகமாகும். மெக்னீசியம் சத்தானது நரம்பு மண்டலத்தை அமைதிப்படுத்தி, இன்சுலின் அளவை சீராக வைக்க உதவுகிறது. பூசணி விதைகள், பாதாம் பருப்பு மற்றும் டார்க் சாக்லேட் ஆகியவற்றை உணவில் சேர்த்து கொள்வதன் மூலம் இந்த வயதில் ஏற்படும் அசௌகரியங்களில் இருந்து விடுபடலாம்.

வைட்டமின் D மற்றும் கால்சியம்:

ஹார்மோன் குறைபாட்டால் இந்த வயதில் எலும்புகளின் அடர்த்தி வேகமாக குறைய தொடங்கும். உடலில் போதுமான வைட்டமின் D இல்லை என்றால், நாம் சாப்பிடும் உணவிலிருந்து கால்சியத்தை உடலால் உறிஞ்ச முடியாது. இது எலும்புத் தேய்மானத்தை வேகப்படுத்தும். எலும்புகளின் பலத்தை நீட்டிக்க தினமும் காலை வெயிலில் சிறிது நேரம் நடப்பது, முட்டை சாப்பிடுவது மற்றும் மருத்துவர்களின் ஆலோசனையோடு தகுந்த சப்ளிமெண்ட்களை எடுத்து கொள்வது நல்லது.

60 வயதில்: முதுமையிலும் புதுமை

இந்த வயதில் நீண்ட ஆயுள், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மற்றும் இதய ஆரோக்கியத்திற்கு பெண்கள் முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டும். மாதவிடாய் நின்ற பிறகு பெண்களின் செரிமான அமைப்பு மந்தமாவதால், சாதாரண உணவுகளில் இருந்து சத்துக்களை உறிஞ்சும் திறன் உடலுக்கு குறைந்துவிடுகிறது. மேலும், இந்த வயதில் பெண்களுக்கு இதய நோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் என்று மருத்துவ ஆய்வுகள் எச்சரிக்கின்றன.

வைட்டமின் B12:

வயதாகும்போது வயிற்றில் சுரக்கும் அமிலத்தின் அளவு குறைந்துவிடுகிறது. இதனால் நாம் சாப்பிடும் உணவில் இருக்கும் வைட்டமின் B12-ஐ உடலால் பிரித்தெடுக்க முடிவதில்லை. இதனால்தான் வயதான பெண்களுக்கு நரம்பு தளர்ச்சி, ஞாபக மறதி மற்றும் நாள்பட்ட சோர்வு போன்ற பிரச்சனைகள் வருகின்றன. குறிப்பாக, சைவ உணவு மட்டும் சாப்பிடும் பெண்கள், நரம்புகள் பலவீனமடைவதை தடுக்க மருத்துவரின் ஆலோசனையோடு வைட்டமின் B12 மாத்திரைகளை எடுத்து கொள்வது அவசியமாகும்.

ஒமேகா-3 ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ்:

அறுபது வயதை தாண்டிய பெண்களுக்கு மூட்டு வலி மற்றும் இதய பாதுகாப்பு முக்கியம். ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் உடலில் ஏற்படும் வீக்கங்களை கட்டுப்படுத்தி, இதய நோய்கள் வராமல் தடுக்கின்றன. மூளையை சுறுசுறுப்பாக வைத்திருக்கவும், கைகால்களை எளிதாக அசைத்து வேலை செய்யவும் இது உதவுகிறது. இதற்காக வால்நட்ஸ், ஆளி விதைகள் மற்றும் மீன் உணவுகளை பெண்கள் தங்களின் அன்றாட உணவு பட்டியலில் கட்டாயம் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும்.

ஆய்வு:

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9903079/

https://med.stanford.edu/news/insights/2026/01/healthy-habits-longevity-40s-and-50s.html

https://nams-annals.in/prevention-of-neural-tube-defects-in-india/

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TAGGED:

IRON DEFICIENCY
WOMEN HEALTH
பெண்களின் ஆரோக்கியம்
NUTRIENT DEFICIENCY IN WOMEN

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