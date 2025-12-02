ETV Bharat / health

கொய்யாப்பழம் சாப்பிட்டதும் தண்ணீர் மட்டும் குடிக்காதீங்க! இத்தனை பிரச்சனைகள் காத்திருக்கு!

கொய்யாப்பழம் சாப்பிட்ட 15 நிமிடங்களுக்கு தண்ணீர் குடிக்க கூடாது என சொல்வதற்கு பின்னால் உள்ள அறிவியல் காரணங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

(Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : December 2, 2025 at 5:06 PM IST

கொய்யாப்பழம் மிகவும் சுவையான மற்றும் ஆரோக்கியமான பழங்களில் ஒன்றாகும். கொய்யாப்பழத்தை உப்பு, மிளகாய் பொடியுடன் தொட்டு சாப்பிட்டால் சுவை அப்படி இருக்கும். பலரும் கொய்யாப்பழத்தை இப்படி சாப்பிட தான் விரும்புவார்கள். இது வைட்டமின் சி, நார்ச்சத்து மற்றும் பல அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்களால் நிறைந்துள்ளது.

எந்த உணவை சாப்பிடுவதாக இருந்தாலும், அதற்கென சில வழிமுறைகள் உள்ளன. அப்படித்தான் கொய்யாப்பழத்திற்கும். கொய்யப்பழம் சாப்பிட்ட உடனே தண்ணீர் குடிக்க கூடாது என பெரியவர்கள் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இல்லை என்றால், இன்றே இந்த பழக்கத்தை விட்டுவிடுங்கள். கொய்யாப்பழம் சாப்பிட்டவுடன் தண்ணீர் குடிப்பதால் சில உடல்நலக் கோளாறுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது என்கிறது ஆய்வு. இதற்கு பின்னால் இருக்கும் முக்கியமான காரணங்களை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

(Getty Images)

செரிமான அமைப்பு சீர்குலைவு: கொய்யாப்பழத்தில் இயற்கையான சர்க்கரை மற்றும் ஃபிரக்டோஸ் (Fructose) அதிகமாக உள்ளது. இந்தச் சர்க்கரைகளை செரிமான மண்டலம் செயலாக்கத் தொடங்கும்போது, அது தண்ணீருடன் கலக்கும்போது செரிமான செயல்முறையின் வேகத்தைக் குழப்பலாம்.

கொய்யாப்பழம் சாப்பிட்ட உடனேயே அதிகப்படியான தண்ணீர் குடிக்கும்போது, அது வயிற்றில் உள்ள செரிமான அமிலங்களின் (Digestive Acids) செறிவைக் குறைத்து, அவற்றின் வீரியத்தை நீர்த்துப்போகச் செய்கிறது. இதனால் சர்க்கரை மற்றும் நார்ச்சத்து நிறைந்த கொய்யாவைச் செரிமானம் செய்வது கடினமாகிறது. இதன் விளைவாக, அஜீரணம், வயிறு வீக்கம், மற்றும் வாயுத் தொல்லை போன்றவை ஏற்படலாம்.

வயிற்று வலி மற்றும் தசைப்பிடிப்பு: நார்ச்சத்து மற்றும் சர்க்கரையின் செரிமானம் துரிதமாக இருக்கும்போது தண்ணீர் குடிக்கும்போது அது செரிமானக் குழாயில் எதிர்மறையான விளைவுகளை ஏற்படுத்தலாம். பழத்தில் உள்ள சர்க்கரை நீரில் கலந்து வயிற்றில் பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கலாம். இந்த பாக்டீரியாக்கள் சர்க்கரையை நொதிக்கச் செய்யும்போது, அதிகப்படியான வாயு உற்பத்தியாகி, வயிற்று வலி அல்லது பிடிப்புகள் ஏற்படலாம்.

இரத்த சர்க்கரை அளவில் மாற்றம்: நீரிழிவு நோயாளிகள் அல்லது இரத்த சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்த முயற்சிப்பவர்களுக்கு இந்தக் காரணம் மிகவும் முக்கியமானது. பொதுவாக, பழத்தில் உள்ள நார்ச்சத்து சர்க்கரையை மெதுவாக இரத்த ஓட்டத்தில் உறிஞ்ச உதவுகிறது. ஆனால், சாப்பிட்டவுடன் தண்ணீர் குடிக்கும்போது, இந்த மெதுவான உறிஞ்சுதல் செயல்முறை பாதிக்கப்பட்டு, இரத்த சர்க்கரை அளவு விரைவாக அதிகரிக்கலாம்.

(Getty Images)

சளி மற்றும் தொண்டை எரிச்சல்: சில பாரம்பரிய மற்றும் நாட்டுப்புற மருத்துவ நம்பிக்கைகளின்படி, கொய்யாப்பழத்தின் குளிர்ச்சித் தன்மை காரணமாக, அதைச் சாப்பிட்ட பிறகு தண்ணீர் குடிக்கும்போது அது உடலின் வெப்பநிலையை மேலும் குறைத்து, சளி, இருமல் மற்றும் தொண்டையில் எரிச்சலை ஏற்படுத்தலாம் என்று கூறப்படுகிறது. குறிப்பாகக் குளிர்ச்சியான தண்ணீரைக் குடிக்கும்போது இந்த நிலை மோசமடையலாம்.

கொய்யாப்பழம் சாப்பிட்ட பிறகு தண்ணீரை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டியதில்லை, ஆனால் சில நேர இடைவெளியைக் கடைப்பிடிப்பது நல்லது.

  • கொய்யாப்பழம் சாப்பிட்ட பிறகு குறைந்தது 30 முதல் 45 நிமிடங்கள் வரை தண்ணீர் குடிப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும். இந்த நேரத்தில் செரிமான செயல்முறையின் ஆரம்ப கட்டங்கள் முடிவடைந்து, சர்க்கரை மற்றும் நார்ச்சத்து செரிமான உறுப்புகளால் கையாளப்படும்.
  • பொதுவாகத் திரவச்சத்து அதிகம் உள்ள தர்பூசணி, வெள்ளரி போன்ற பழங்களைச் சாப்பிட்ட பிறகும் தண்ணீர் குடிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும்.

கொய்யாப்பழம் சாப்பிட்டவுடன் தண்ணீர் குடிப்பதனால் உயிருக்கு ஆபத்து இல்லை என்றாலும், செரிமானக் கோளாறுகள், வீக்கம் மற்றும் வயிற்றுப் பிடிப்புகள் போன்ற அசௌகரியங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

