நட்ஸ் மற்றும் உலர் பழங்களை ஏன் ஊறவைத்து சாப்பிட வேண்டும்? காரணத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க!
ஊறவைக்கும்போது வால்நட்ஸின் கசப்புத்தன்மை நீங்கி, அதன் அடர்த்தியான கொழுப்பு செரிமானத்திற்கு ஏற்றதாக மாறுகிறது.
Published : January 5, 2026 at 1:30 PM IST
மக்கள் தங்கள் ஆரோக்கியத்தின் மீது காட்டும் அக்கறை பாராட்டுதலுக்குரியது. ஜிம்முக்கு செல்வது, சர்க்கரையை குறைப்பது, எண்ணெயற்ற உணவுகளை நாடுவது என பல மாற்றங்களை நாம் காண்கிறோம். இதில் மிக முக்கியமான ஒரு மாற்றம், காலையில் வெறும் வயிற்றில் நட்ஸ் மற்றும் உலர் பழங்களை சாப்பிடும் பழக்கம். பலரது வீடுகளிலும் இரவு உறங்கும் முன் பாதாம், திராட்சை, வால்நட்ஸ் போன்றவற்றை தண்ணீரில் ஊறவைப்பது ஒரு சடங்காகவே மாறிவிட்டது.
ஆனால், "ஏன் இவற்றை அப்படியே சாப்பிடக்கூடாது? ஊறவைப்பதன் மூலம் அப்படி என்ன மாற்றம் நிகழ்ந்துவிடப் போகிறது?" என்ற கேள்வி நம்மில் பலருக்கும் எழும். நட்ஸ் மற்றும் உலர் பழங்கள் இயற்கையிலேயே அதிக ஆற்றல் கொண்டவை என்றாலும், அவற்றை ஊறவைக்கும் போது அவற்றின் குணநலன்களே மாறுகின்றன. செரிமானத்தை எளிதாக்குவது முதல் ஊட்டச்சத்துக்களை முழுமையாக உடல் உறிஞ்சுவது வரை, இதற்கு பின்னால் உள்ள காரணங்களை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
முந்திரி : முந்திரியில் துத்தநாகம், மெக்னீசியம் மற்றும் தாமிரம் போன்ற அத்தியாவசிய தாதுக்கள் நிறைந்துள்ளன. இருப்பினும், சிலருக்கு முந்திரியை அப்படியே சாப்பிடும்போது ஒவ்வாமை அல்லது செரிமான கோளாறு ஏற்படலாம்.
முந்திரியை ஊறவைக்கும்போது அதில் உள்ள 'ஊட்டச்சத்து எதிர்ப்பு' (Anti-nutrients) காரணிகள் சிதைக்கப்படுகின்றன. இது முந்திரியின் கிரீமி தன்மையை அதிகரிப்பதோடு, அதில் உள்ள ஆரோக்கியமான கொழுப்புகளை உடல் எளிதில் ஏற்றுக்கொள்ளச் செய்கிறது. தினமும் 4 முதல் 5 முந்திரிகளை 2 முதல் 4 மணி நேரம் ஊறவைத்துச் சாப்பிடுவது சிறந்தது.
வால்நட்ஸ்: ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் மற்றும் பாலிபினால்கள் வால்நட்ஸில் அதிகம். ஆனால், இதன் தோலில் உள்ள ஒருவித கசப்புத்தன்மை பலருக்கும் பிடிப்பதில்லை. 3 முதல் 5 வால்நட்ஸ்களை 6 முதல் 8 மணி நேரம் ஊறவைக்க வேண்டும்.
ஊறவைக்கும்போது வால்நட்ஸின் கசப்புத்தன்மை நீங்கி, அதன் அடர்த்தியான கொழுப்பு செரிமானத்திற்கு ஏற்றதாக மாறுகிறது. இது உங்கள் செரிமான மண்டலத்திற்கு அதிக அழுத்தம் கொடுக்காமல், மூளைக்கு தேவையான சத்துக்களை நேரடியாக சென்றடைய உதவுகிறது.
அத்திப்பழம்: உலர்ந்த அத்திப்பழங்கள் கால்சியம் மற்றும் நார்ச்சத்தின் சுரங்கம். ஆனால், இவை மிகவும் கடினமாக இருப்பதால் குடல் இவற்றைச் செரிமானம் செய்ய கடினமாக உழைக்க வேண்டியிருக்கும். இரவு முழுவதும் தண்ணீரில் ஊறவைக்கும்போது, அத்திப்பழத்தின் நார்ச்சத்து மீண்டும் நீரேற்றம் (Rehydration) பெறுகிறது.
இது மலச்சிக்கலைத் தீர்ப்பதுடன், எலும்பு ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது. குறிப்பாகப் பெண்களுக்கு ஹார்மோன் சமநிலையைப் பேண இது பெரிதும் உதவுகிறது.
ஊறவைப்பதன் நன்மைகள்: நட்ஸ் வகைகளின் மேல் தோலில் பைடிக் அமிலம் (Phytic Acid) என்ற ஒரு பாதுகாப்பு அடுக்கு உள்ளது. இது செரிமானத்தின் போது இரும்பு, கால்சியம் மற்றும் துத்தநாகம் போன்ற தாதுக்களை உடல் உறிஞ்சவிடாமல் தடுத்துவிடும்.
நாம் தண்ணீரில் ஊறவைக்கும் போது, இந்த பைடிக் அமிலம் நீக்கப்படுகிறது என்கிறது NCBI ஆய்வுக்கட்டுரை. இதனால் ஊட்டச்சத்துக்கள் முழுமையாக ரத்தத்தில் கலக்கின்றன. ஊறவைத்த நட்ஸ் வளர்சிதை மாற்றத்தை (Metabolism) துரிதப்படுத்தி, நாள் முழுவதும் சுறுசுறுப்பாக வைத்திருக்க உதவுகிறது. மேலும், இது வயிற்று உப்புசம் மற்றும் அஜீரணக் கோளாறுகளைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.
இதையும் படிங்க:
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.