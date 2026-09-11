எப்போதும் சோர்வாக இருக்கும் டீன் ஏஜ் பெண்கள்: ரத்த சோகையை தாண்டி முக்கிய காரணம் இதுதான்!
வாரத்தில் ஒன்று அல்லது இரண்டு நாட்கள் காலை உணவையோ அல்லது மதிய உணவையோ தவிர்க்கும் மாணவிகளுக்கு உடலுக்குத் தேவையான உடனடி சக்தி கிடைக்காமல் அதிக சோர்வு ஏற்படுகிறது.
Published : September 11, 2026 at 11:11 AM IST
பள்ளிக்கூடம் செல்லும் டீன் ஏஜ் பெண்கள் பலர் எப்போதும் ஒருவிதமான சோர்வுடனேயே இருப்பதை நாம் பார்த்திருப்போம். படிப்பில் கவனம் செலுத்த முடியாமல் போவது, தோழிகளோடு சேர்ந்து விளையாடவோ பேசவோ விருப்பமில்லாமல் இருப்பது என இந்த சோர்வு அவர்களின் தினசரி வாழ்க்கையை பெரிய அளவில் பாதிக்கிறது.
பொதுவாக, பெண் குழந்தைகள் இப்படி சோர்வாக இருந்தால் "உடம்பில் இரும்புச்சத்து குறைவாக இருக்கும், ரத்தசோகையாக இருக்கும்" என்றுதான் பெற்றோர்கள் நினைக்கிறார்கள். ஆனால், இந்த சோர்வுக்கு இரும்புச்சத்து குறைபாடு மட்டுமே காரணமில்லை, அவர்களின் மாதவிடாய் பிரச்சனை மற்றும் தினசரி வாழ்க்கை முறையே முதன்மையான காரணம் என்று புதிய ஆய்வு ஒன்று கூறுகின்றது.
ஸ்வீடன் நாட்டில் மாணவிகளிடம் நடத்தப்பட்ட ஆய்வு
ஸ்வீடன் நாட்டை சேர்ந்த 485 உயர்நிலைப்பள்ளி மாணவிகளிடம் இது தொடர்பாக ஒரு விரிவான ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. அதில் பங்கேற்ற மாணவிகளிடம் அவர்களின் தினசரி சோர்வு நிலை, வாழும் முறை, மாதவிடாய் பழக்கங்கள், சாப்பிடும் உணவு முறை, புகை பிடிக்கும் பழக்கம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து மாத்திரைகள் சாப்பிடும் விவரங்கள் பற்றி கேள்விகள் கேட்கப்பட்டு தகவல்கள் சேகரிக்கப்பட்டன.
அதே நேரத்தில், அவர்களின் ரத்த மாதிரிகளும் சேகரிக்கப்பட்டு, ரத்தத்தில் உள்ள 'ஹெமோகுளோபின்' மற்றும் உடலில் இரும்புச்சத்தின் சேமிப்பை குறிக்கும் 'ஃபெரிடின்' என்ற முக்கிய அளவுகளும் பரிசோதிக்கப்பட்டன.
ஆய்வில் தெரியவந்த அதிர்ச்சி முடிவுகள்
ஆய்வின் தொடக்கத்தில், 38 சதவீத பெண்களுக்கு இரும்புச்சத்து குறைபாடு இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. அதிக மாதவிடாய் ரத்தப்போக்கு மற்றும் இறைச்சி சாப்பிடாத உணவு முறை ஆகியவை இதற்கு காரணமாக இருந்தன. ஆனால், இந்த ஆய்வின் முடிவில் ஒரு ஆச்சரியமான உண்மை வெளியானது.
ரத்தத்தில் இரும்புச்சத்து குறைவாக இருந்த மாணவிகளுக்கும், அவர்கள் உணர்ந்த சோர்வுக்கும் எந்தவித நேரடி தொடர்பும் இல்லை என்பது தெரியவந்தது. சொல்லப்போனால், ரத்தத்தில் இரும்புச்சத்து குறைவாக இருந்தாலும் சிலர் சுறுசுறுப்பாகவே இருந்தனர். மாறாக, அதிக மாதவிடாய் ரத்தப்போக்கு இருக்கும் பெண்களுக்கே அதிக சோர்வும், வாழ்க்கைத் தரத்தில் பெரிய பாதிப்பும் இருப்பது தெளிவாக உருதியானது.
சோர்வுக்கு உண்மையான காரணம் என்ன?
அதிக மாதவிடாய் போக்கு இருக்கும்போது, உடம்பில் ரத்தம் குறைவதால் மட்டும் சோர்வு வருவதில்லை. மாதவிடாய் நேரத்தில் ஏற்படும் கடுமையான வயிற்று வலி, அதனால் இரவில் சரியாக தூக்கம் வராமல் போவது, பள்ளிக்கு செல்ல முடியாமல் வீட்டிலேயே இருப்பது மற்றும் தோழிகளோடு வெளியில் செல்ல முடியாமல் போவதும் தான் பெண்களை மனதளவிலும் உடலளவிலும் சோர்வடைய செய்கிறது.
அதேபோல, மாணவிகளின் உணவு பழக்கமும் சோர்வை அதிகரிக்கிறது. வாரத்தில் ஒன்று அல்லது இரண்டு நாட்கள் காலை உணவையோ அல்லது மதிய உணவையோ தவிர்க்கும் மாணவிகளுக்கு உடலுக்கு தேவையான உடனடி சக்தி கிடைக்காமல் அதிக சோர்வு ஏற்படுகிறது. மேலும், சிகரெட் அல்லது புகையிலைப் பொருட்களை பயன்படுத்தும் பெண்களுக்கும் உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டு சோர்வு ஏற்படுகிறது.
நாம் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டியவை
வளர்ச்சி அடையும் பருவத்தில் இருக்கும் பெண்களுக்கு தசை வளர்ச்சிக்கும் மூளை செயல்பாட்டிற்கும் இரும்புச்சத்து மிகவும் அவசியமானதுதான். இருப்பினும், டீன் ஏஜ் பெண்கள் சோர்வாக இருக்கும்போது, அவர்களுக்கு இரும்புச்சத்து மாத்திரைகளை மட்டும் கொடுத்துவிட்டு நாம் சும்மா இருந்துவிட கூடாது.
அதிக மாதவிடாய் ரத்தப்போக்கு மற்றும் வயிற்று வலி இருந்தால் அதற்கு சரியான மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும். உணவை தவிர்க்காமல் சரியான நேரத்திற்கு சாப்பிட பழக்க வேண்டும். புகையிலை போன்ற கெட்ட பழக்கங்களில் இருந்து அவர்களை காப்பாற்ற வேண்டும். இந்த வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களை செய்தாலே டீன் ஏஜ் பெண்களின் சோர்வைப் போக்கி அவர்களை ஆரோக்கியமாக வைக்க முடியும்.
ஆய்வு:
https://link.springer.com/article/10.1007/s00394-025-03630-z