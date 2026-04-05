பழத்தில் உப்பு தூவி சாப்பிடுவது நல்லதா..கெட்டதா?

உயர் ரத்த அழுத்தம் இருப்பவர்கள் உப்பின் விஷயத்தில் மிகவும் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். ஏற்கனவே உடலில் உப்பு அதிகமாக இருந்தால், அது ரத்த அழுத்தத்தை சட்டென உயர்த்தி இதயத்திற்கு சிரமத்தை தரும்.

By ETV Bharat Health Team

Published : April 5, 2026 at 2:20 PM IST

வெயில் காலம் வந்துவிட்டாலே தர்பூசணி, மாம்பழம், வெள்ளரிக்காய் என பழங்களை சாப்பிடுவதில் நமக்கு ஒரு தனி ஆர்வம் பிறக்கும். ஆனால், பழத்தை சாப்பிடுவதில் சிலர் ஒரு ரகம். உப்பு, மிளகாய் பொடியைத் தூவி ரசித்து ருசித்துச் சாப்பிடுவார்கள். உப்பு, மிளகாய் பொடி இல்லை என்றால் அவர்களுக்கு பழமே உள்ளே இறங்காது.

தர்பூசணித் துண்டுகளின் மேல் அந்த உப்பை சன்னமாகத் தூவும்போது வரும் வாசனைக்கே தனிப் பிரியர்கள் உண்டு. "வெறும் பழத்தைச் சாப்பிடுவதை விட, இப்படிச் சாப்பிடுவதுதான் ருசி" என்று நாம் நினைப்போம். ஆனால், இப்படி பழங்களில் உப்பை சேர்த்து சாப்பிடுவது வெறும் சுவைக்காக மட்டும்தானா அல்லது இதில் ஏதேனும் ஆரோக்கிய நன்மைகள் ஒளிந்திருக்கின்றனவா?

நம் முன்னோர்கள் ஏன் மோர் முதல் பழங்கள் வரை எல்லாவற்றிலும் ஒரு சிட்டிகை உப்பை சேர்த்தார்கள்? இந்த பழக்கம் கோடை காலத்தில் நம் உடலுக்கு எப்படி உதவுகிறது மற்றும் எப்போது இது ஆபத்தாக மாறுகிறது என்பதை நாம் ஆழமாக புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

பழங்களில் உப்பை சேர்த்து சாப்பிடுவதன் நன்மைகள்

பழங்களை வெட்டி வைக்கும்போது அவை காற்றில் உள்ள ஆக்சிஜனுடன் வினைபுரிந்து சீக்கிரம் நிறம் மாற தொடங்கும். உப்பை தூவும்போது அது ஒரு பாதுகாப்பு கவசமாக செயல்பட்டு, பழங்களின் நிறம் மாறாமல் தடுக்கிறது. இது பழங்களில் உள்ள சத்துக்கள் வீணாகாமல் நம் உடலுக்கு முழுமையாக கிடைக்க வழிவகை செய்கிறது.

உப்பிற்கும் பழங்களுக்கும் இடையிலான இந்த தொடர்பு சுவையை தாண்டி ஆரோக்கியம் சார்ந்தது. கோடை வெயிலில் நாம் அதிகப்படியாக வியர்க்கும்போது, நம் உடலில் இருந்து நீர்ச்சத்தோடு சேர்ந்து சில முக்கியமான தாதுக்களும் வெளியேறிவிடும். அந்த இழப்பை ஈடுகட்டவும், உடலில் நீர்ச்சத்தைச் சமநிலையில் வைக்கவும் பழங்களுடன் ஒரு சிட்டிகை உப்பு சேர்ப்பது மிகவும் உதவியாக இருக்கும்.

செரிமானத்தை மேம்படுத்தும் உப்பு

உப்பின் மிக முக்கியமான வேலை நம் செரிமான மண்டலத்தை தூண்டுவது. நாம் உப்பை சுவைக்கும்போதே நம் வாயில் உமிழ்நீர் அதிகமாக சுரக்கும், இது செரிமானத்திற்குத் தேவையான பித்தநீரைச் சுரக்க வைக்க ஒரு சமிக்ஞையாகச் செயல்படுகிறது.

குறிப்பாக, பழங்கள் அல்லது கனமான உணவுகளை சாப்பிட்ட பிறகு சிலருக்கு ஏற்படும் வயிறு உப்பசம் அல்லது செரிமான கோளாறுகளை தடுக்க உப்பு ஒரு சிறந்த மருந்தாகிறது. இதனால்தான் நம் ஊர்களில் எலுமிச்சை ஜூஸ் அல்லது மோர் போன்றவற்றில் உப்பு கலக்கப்பட்டு வழங்கப்படுகிறது. இது உணவை உடனுக்குடன் ஆற்றலாக மாற்ற உடலுக்குத் தேவையான உந்துதலை அளிக்கிறது.

உப்பின் அளவு எவ்வளவு இருக்க வேண்டும்?

எந்தவொரு பொருளும் அளவிற்கு மிஞ்சினால் அது ஆரோக்கியத்திற்கு பாதிப்பை தரும். ஒரு ஆரோக்கியமான மனிதன் ஒரு நாளைக்கு 2 முதல் 3 கிராம் என்ற அளவில் மட்டுமே உப்பை எடுத்து கொள்ள வேண்டும். ருசிக்காக நாம் தாராளமாக உப்பை அள்ளித் தூவும்போது, அது சிறுநீரகங்களுக்குத் தேவையற்ற சுமையை ஏற்படுத்துகிறது.

உடலில் உப்பு அதிகமானால், அது உடலில் உள்ள நீர்ச்சத்தை அடிக்கடி சிறுநீர் வழியாக வெளியேற்ற செய்யும். இதனால் உடலுக்குத் தேவையான மற்ற ஊட்டச்சத்துக்களும் சேர்த்தே வெளியேறிவிடும் அபாயம் உள்ளது. எனவே, ஒரு சிட்டிகை அல்லது இரண்டு சிட்டிகை என்ற அளவில் மட்டும் உப்பைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

கவனிக்க வேண்டிய சில பக்கவிளைவுகள்

உயர் ரத்த அழுத்தம் இருப்பவர்கள் உப்பின் விஷயத்தில் மிகவும் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். ஏற்கனவே உடலில் உப்பு அதிகமாக இருந்தால், அது ரத்த அழுத்தத்தை சட்டென உயர்த்தி இதயத்திற்கு சிரமத்தை தரும். அளவுக்கு அதிகமான உப்பு பற்களில் உள்ள எனாமல் பகுதியை அரித்து பல் கூச்சம் அல்லது பற்கள் தொடர்பான பிரச்சனைகளையும் உண்டாக்கலாம்.

குறிப்பாக, சமூக வலைதளங்களில் "உப்பு சேர்த்தால் உடல் எடை குறையும்" அல்லது "உடல் சுத்தமாகும்" என்பது போன்ற தகவல்களை பார்த்துவிட்டு, கண்மூடித்தனமாக அதிக உப்பைச் சேர்க்கக் கூடாது. அது உங்களின் செரிமானப் பாதையில் எரிச்சலையோ அல்லது வயிற்று உபாதைகளையோ ஏற்படுத்தலாம்.

இந்திய தட்பவெப்ப நிலைக்கு உப்பின் முக்கியத்துவம்

இந்தியா போன்ற வெப்பம் அதிகம் உள்ள நாடுகளில், நாம் தினமும் எடுத்துக்கொள்ளும் பழங்களுடன் உப்பை சேர்ப்பது ஒரு பாரம்பரியமான பழக்கம் மட்டுமல்ல, அது ஒரு அறிவியல் சார்ந்த நடைமுறையும் கூட. இளநீர், மோர் மற்றும் நீர்ச்சத்து நிறைந்த பழங்களுடன் உப்பை சேர்க்கும்போது அது நம் உடலின் மின்பகுபொருட்களை (Electrolytes) சரியாக பராமரிக்கிறது.

ஆனால், இன்றைய சூழலில் நாம் கடைகளில் வாங்கும் சிப்ஸ் அல்லது பாக்கெட் உணவுகளில் ஏற்கனவே அதிக உப்பு இருப்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். அந்த உணவுகளையும் சாப்பிட்டுவிட்டு, பழங்களிலும் அதிக உப்பு சேர்த்தால் அது ஆபத்தானது. எனவே, அன்றாட உணவில் உப்பின் அளவை குறைத்துவிட்டு, பழங்களில் மட்டும் தேவையான அளவு சேர்த்துச் சாப்பிடுவதன் மூலம் ருசியையும் ஆரோக்கியத்தையும் ஒருசேர பெற முடியும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

