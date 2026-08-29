சர்க்கரை முதல் குடல் வரை: பயறு வகைகளை சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்!
பொதுவாக நாம் கார்போஹைட்ரேட் நிறைந்த உணவுகளை சாப்பிடும்போது ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு உடனடியாக உயரும். ஆனால், பயறு வகைகளை சாப்பிடும்போது அந்த சர்க்கரை உயர்வு மிக குறைவாகவே இருக்கிறது.
Published : August 29, 2026 at 7:01 AM IST
பருப்பு, பாசிப்பயறு, சுண்டல் மற்றும் காராமணி போன்ற பயறு வகைகள் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக நமது உணவுமுறையில் முக்கிய இடத்தை பிடித்துள்ளன. மனிதன் முதன் முதலில் பயிரிட தொடங்கிய உணவுகளில் பருப்பு வகைகளும் ஒன்று என்பதை ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன.
ஆனாலும், இவற்றை சாப்பிடும் போது நமது உடலுக்குள் உண்மையில் என்ன மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன என்பதை அறிவியல் இன்னமும் ஆராய்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. சமீபத்தில், 2026ம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட ஒரு அறிவியல் ஆய்வு, பயறு வகைகளை சாப்பிடுவதால் நமது செரிமான மண்டலத்திற்கும் உடலின் ஒட்டுமொத்த இயக்கத்திற்கும் கிடைக்கும் நன்மைகளை விளக்குகிறது.
இப்படியிருக்க, பயறு வகைகளை உணவில் அதிகம் சேர்த்துக்கொள்ளும்போது உடலில் ஏற்படும் 5 முக்கிய மாற்றங்கள் குறித்து ஆய்வு சொல்வதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
குடலில் உள்ள நல்ல பாக்டீரியாக்களுக்கு உணவு கிடைக்கிறது
பயறு வகைகளில் புரதச்சத்து, நார்ச்சத்து மற்றும் சில வகையான கார்போஹைட்ரேட்டுகள் உள்ளன. இவை வயிற்றுக்குள் செல்லும்போது முழுமையாக செமிக்கப்படாமல் பெருங்குடலை அடைகின்றன.
அங்கே இருக்கும் நன்மையான பாக்டீரியாக்கள் இந்த நார்ச்சத்தை உணவாக கொண்டு, உடலுக்கு நன்மை செய்யும் சில அமிலங்களை (Short-chain fatty acids) உற்பத்தி செய்கின்றன. இவை குடலின் உட்புற சுவரை பாதுகாப்பதோடு, நமது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் சீராக வைக்க உதவுகின்றன. இதனால், தொடர்ந்து பயறு வகைகளை சாப்பிடுவது குடலின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.
ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு ஒரே அடியாக உயர்வதை தடுக்கிறது
பொதுவாக நாம் கார்போஹைட்ரேட் நிறைந்த உணவுகளை சாப்பிடும்போது ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு உடனடியாக உயரும். ஆனால், பயறு வகைகளை சாப்பிடும்போது அந்த சர்க்கரை உயர்வு மிக குறைவாகவே இருக்கிறது.
சுமார் 2,000-க்கும் மேற்பட்டவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட 65 மருத்துவ ஆய்வுகளின்படி, உணவில் பயறு வகைகளை சேர்த்துக்கொண்டவர்களுக்கு சாப்பிட்ட பிறகு ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு கணிசமாக குறைவது தெரியவந்துள்ளது. பயறுகளில் உள்ள நார்ச்சத்து மிகவும் மெதுவாகவே செரிமானமாவதால், சர்க்கரை உடனே ரத்தத்தில் கலப்பது தடுக்கப்படுகிறது. சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களுக்கு இது ஒரு நல்ல உணவாக அமைகிறது.
கொலஸ்ட்ரால் அளவை சற்று குறைக்க உதவுகிறது
பயறு வகைகளை தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வரும்போது, உடலில் உள்ள கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் அளவு சற்று குறைவதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. ரத்த குழாய்களில் கொழுப்பு படிவதற்கு கெட்ட கொலஸ்ட்ராலே முக்கிய காரணம்.
பயறு வகைகளை உணவில் சேர்ப்பதன் மூலம் இந்த கொலஸ்ட்ரால் அளவை கொஞ்சம் குறைக்க முடியும். எனினும், இதையே உயர் கொலஸ்ட்ராலுக்கான முழுமையான சிகிச்சையாக கருத முடியாது. மாறாக இதய ஆரோக்கியத்தை காக்கும் ஒரு நல்ல உணவுமுறையாக இதை எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
வயிறு நிறைந்த உணர்வை தரும்
சாப்பிட்ட பிறகு ஏற்படும் பசி உணர்வை கட்டுப்படுத்த பயறு வகைகள் உதவுகின்றன. மற்ற உணவுகளை சாப்பிடுவதை விட, பருப்பு அல்லது சுண்டல் போன்ற பயறு வகைகளை சாப்பிடும்போது வயிறு சீக்கிரமே நிறைந்தது போன்ற உணர்வு ஏற்படுகிறது. இதன் மூலம் அடிக்கடி பசி எடுப்பது குறைகிறது.
சமைக்கும் முறையை பொறுத்தே சத்துக்கள் உடலுக்கு கிடைக்கும்
பயறு வகைகளில் இரும்புச்சத்து, துத்தநாகம் போன்ற முக்கியமான தாதுக்கள் உள்ளன. அதே சமயம், அவற்றில் இயற்கையாகவே 'ஃபைடேட்' என்ற ஒரு பொருளும் உள்ளது. இந்த ஃபைடேட், தாது சத்துக்கள் உடலோடு கலப்பதை சற்றே தடுக்கக்கூடும்.
ஆனால், பயறுகளை சமைப்பதற்கு முன் நன்றாக ஊறவைப்பது அல்லது முளைகட்ட வைப்பது மூலமாக இந்த ஃபைடேட் அளவை குறைக்கலாம். இப்படி செய்யும்போது பயறில் உள்ள இரும்புச்சத்து மற்றும் பிற சத்துக்களை நமது உடல் முழுமையாகச் உறிஞ்சிக்கொள்ள முடிகிறது.
சுற்றுச்சூழலுக்கும் நன்மை!
பயறு வகைகள் நமது உடலுக்கு மட்டுமல்ல, மண்ணுக்கும் நன்மை செய்கின்றன. இந்த பயிர் செடிகள், காற்றில் உள்ள நைட்ரஜனைத் தாமாகவே மண்ணில் நிலைநிறுத்தும் ஆற்றல் கொண்டவை. இதனால் இவை விளை நிலங்களில் செயற்கை உரங்களின் தேவையை குறைக்க உதவுகின்றன.
உணவில் எப்படி சேர்த்துக்கொள்ளலாம்?
- பயறு வகைகளை உணவில் சேர்ப்பது ஒன்றும் கடினமான விஷயம் அல்ல.
- பருப்புகளை ரசம், சாம்பார், கூட்டு அல்லது சூப் வகைகளில் சேர்க்கலாம்.
- சுண்டலை அவித்து மாலையில் சிற்றுண்டியாக சாப்பிடலாம்.
- காராமணி, பாசிப்பயறு போன்றவற்றை அவித்து சுண்டலாகவோ, குருமா அல்லது சாலட்களிலோ சேர்த்து சாப்பிடலாம்.
ஆய்வு:
https://link.springer.com/article/10.1007/s12210-009-0002-7