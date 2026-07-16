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ஞானப்பல்லை கட்டாயம் அகற்ற வேண்டுமா? மருத்துவர் சொல்வது இதுதான்!

ஞானப் பற்கள் பாதியளவு முளைத்து அல்லது சாய்வாக தாடையில் சிக்கியிருக்கும் போது, அந்த பகுதி வாயின் கடைசி முனையில் இருப்பதால் நம்முடைய பிரஷ் அங்கே சரியாக செல்ல முடியாது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 16, 2026 at 5:14 PM IST

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நம்மில் பலருக்கு பற்களில் ஏதேனும் கடுமையான வலியோ அல்லது சுளீர் என்ற உணர்வோ ஏற்பட்டால் மட்டுமே பல் மருத்துவரிடம் செல்லும் பழக்கம் இருக்கிறது. பற்களில் வலி இல்லை என்றால் அங்கே எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, பற்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கின்றன என்றுதான் நாம் பொதுவாக நினைத்துக் கொள்கிறோம்.

ஆனால், எந்த ஒரு வலியோ அல்லது வெளிப்புற அறிகுறியோ இல்லாமலேயே நம் வாய்க்குள் அமைதியாக ஒரு பெரிய ஆபத்து வளர்ந்து கொண்டிருக்கலாம். அதுதான் நமது கடைவாய் பகுதியின் இறுதியில் முளைக்கும் 'ஞானப் பற்கள்' (Wisdom Teeth) எனப்படும் மூன்றாவது கடைவாய் பற்கள்.

பொதுவாக இந்த ஞானப் பற்கள் நமக்கு 17 முதல் 25 வயதுக்குள் முளைக்க தொடங்கும். சிலருக்கு இந்த பற்கள் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நேராகவும் சரியாகவும் முளைத்துவிடும். ஆனால், பலருக்கு இவை நேராக முளைக்காமல் தாடை எலும்புக்குள்ளேயே சாய்வாகவோ அல்லது பாதியளவு மட்டுமே வெளியே தெரிந்தபடியோ சிக்கி கொள்கின்றன.

இதில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், இப்படி சாய்வாக சிக்கிக்கொள்ளும் பற்கள் ஆரம்பத்தில் நமக்கு எந்த ஒரு வலியையுமே தருவதில்லை. இதனால் நாமும் அதனைப் பெரிய விஷயமாக எடுத்துக்கொள்ளாமல் அலட்சியப்படுத்தி விடுகிறோம்.

ஆனால், நாம் வழக்கமான பல் பரிசோதனைக்காக மருத்துவரிடம் செல்லும்போது, "உங்களுக்கு இப்போது வலி இல்லை என்றாலும், இந்த ஞானப் பல்லை எடுத்துவிடுவதுதான் நல்லது" என்று அவர்கள் கூறுவதைக் கேட்டிருப்போம். வலி இல்லாத ஒரு பல்லை ஏன் தேவையில்லாமல் பிடுங்கி எடுக்க வேண்டும் என்ற கேள்வி நம் எல்லோர் மனதிலும் எழுவது இயல்புதான்.

ஆனால், வலி இல்லை என்பது அந்த பல் முற்றிலும் பாதுகாப்பாக இருக்கிறது என்று அர்த்தமல்ல. வெளிப்புறத்திற்கு எந்த பாதிப்பும் தெரியாமல், உள்ளுக்குள் பற்களின் வரிசையையும் தாடை எலும்புகளையும் சிதைக்கும் பல மறைமுக காரணங்கள் இதற்கு பின்னால் இருக்கின்றன. இது குறித்து பல் மருத்துவர் கூறுவது என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

வலிக்காத பல்லை ஏன் அகற்ற வேண்டும்?

வலி ஏதும் இல்லாத நிலையிலும், எதிர்காலத்தில் வரவிருக்கும் பெரிய பாதிப்புகளைத் தடுக்கவே மருத்துவர்கள் ஞானப் பற்களை அகற்றப் பரிந்துரைக்கிறார்கள். அதற்குப் பின்னால் உள்ள 3 முக்கியக் காரணங்கள் இதோ,

பற்களின் சீரமைப்பு மாறுதல் (Shifting Alignment)

நமது தாடையில் மற்ற பற்கள் அனைத்தும் முளைத்து தங்களுக்குரிய இடத்தை எடுத்துக்கொண்ட பிறகு, மிக தாமதமாக இறுதியாக முளைப்பதுதான் இந்த ஞானப் பற்கள். பல நேரங்களில் இந்த பற்கள் முளைப்பதற்கு தாடையில் போதிய இடம் இருப்பதில்லை.

இதனால், இடமில்லாத ஞானப் பற்கள் முளைக்க முயற்சிக்கும் போது, அவை தனக்கு முன்னால் இருக்கும் மற்ற நல்ல பற்களை நோக்கி பலமாக முட்டி தள்ளுகின்றன. இந்த தொடர் அழுத்தத்தின் காரணமாக, முன்பகுதியில் வரிசையாக அழகாக இருக்கும் பற்கள் கூட இடமில்லாமல் ஒன்றன் மேல் ஒன்று ஏறி, தங்களது நேர்த்தியான சீரமைப்பை இழந்து கோணலாக மாறத் தொடங்குகின்றன.

பற்கள் சொத்தையாதல்

ஞானப் பற்கள் பாதியளவு முளைத்து அல்லது சாய்வாக தாடையில் சிக்கியிருக்கும் போது, அந்த பகுதி வாயின் கடைசி முனையில் இருப்பதால் நம்முடைய பிரஷ் அங்கே சரியாக செல்ல முடியாது. இதனால் நாம் சாப்பிடும் உணவு துகள்களும் கிருமிகளும் அந்த பகுதியில் மிக எளிதாக தேங்கிவிடுகின்றன.

இது காலப்போக்கில் பாக்டீரியா தொற்றை ஏற்படுத்தி, அந்த ஞானப் பல்லை மட்டுமன்றி, அதற்கு பக்கத்தில் இருக்கும் ஆரோக்கியமான இரண்டாவது கடைவாய் பல்லையும் மெல்ல மெல்ல சொத்தையாக்கி விடுகிறது. இதில் ஆபத்து என்னவென்றால், பல்லின் வேர் வரை சொத்தை பரவி பல் முற்றிலும் அழியும் வரை நமக்கு எந்த வலியும் தெரியாது. வலி என்று நாம் மருத்துவரிடம் செல்லும்போது பக்கத்து பல்லையும் காப்பாற்ற முடியாமல் போய்விடுகிறது.

தாடை எலும்பில் நீர்க்கட்டிகள் உருவாவது

தாடைக்குள் முளைக்க முடியாமல் சிக்கியிருக்கும் ஞானப் பல்லைச் சுற்றி சில சமயங்களில் திரவம் நிரம்பிய நீர்க்கட்டிகள் (Cysts) உருவாக வாய்ப்புள்ளது. இந்த நீர்க்கட்டிகள் எந்த வலியையும் காட்டாமல், மிக அமைதியாகத் தாடைக்குள் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும். இவை வளர வளர, ஞானப் பல்லை சுற்றியுள்ள தாடை எலும்புகளை அரித்து தின்று அழித்துவிடும். சில தீவிரமான சூழல்களில், பக்கத்தில் இருக்கும் ஆரோக்கியமான பற்களின் வேர்களையும், தாடை எலும்பின் ஒட்டுமொத்த அமைப்பையுமே இந்த நீர்க்கட்டிகள் முற்றிலும் சிதைத்து விடுகின்றன.

பல் மருத்துவர் கூறுவது என்ன?

இது குறித்து ஃபரிதாபாத்தில் உள்ள மானவ் ரச்னா பல் மருத்துவக் கல்லூரியின் வாய் மற்றும் தாடை அறுவை சிகிச்சை துறையின் பேராசிரியரும் தலைவருமான டாக்டர் குமார் ரக்ஷக் ஆனந்த் கூறுகையில், "ஞானப் பற்கள் முளைக்கும் நிலையில் இருக்கும்போது, வெறும் கண்ணால் பார்த்து மட்டுமே அதன் ஆரோக்கியத்தைத் தீர்மானிக்க முடியாது.

எக்ஸ்-ரே போன்ற வழக்கமான கதிரியக்க பரிசோதனைகள் மூலமாக மட்டுமே தாடைக்குள் மறைந்திருக்கும் இந்த ஆபத்துகளை ஆரம்பக் கட்டத்திலேயே கண்டறிய முடியும். ஒருவருக்கு ஞானப் பல்லை அகற்றலாமா வேண்டாமா என்பதை மருத்துவர்கள் சும்மா தீர்மானிப்பதில்லை. அந்த பல்லின் தற்போதைய நிலை, அது தாடைக்குள் இருக்கும் கோணம், அவரின் வயது மற்றும் அவர்களின் வாய்வழிப் பராமரிப்பு ஆகிய பல விஷயங்களை ஆராய்ந்த பிறகே இந்த முடிவை எடுக்கிறார்கள்.

மேலும், பற்களில் வலி, வீக்கம் அல்லது சீழ் பிடிக்கும் தொற்று ஏற்படும் வரை காத்திருந்து அந்தப் பல்லை எடுப்பதை விட, எந்த பாதிப்பும் இல்லாத ஆரம்ப கட்டத்திலேயே அதனை அகற்றுவது மிகவும் எளிதானது. ஆரம்பத்தில் எடுக்கும்போது வலியும் குறைவாக இருக்கும், அறுவை சிகிச்சைக்குப் பின் உடல்நலம் தேறுவதும் மிக விரைவாக நடக்கும்." என்கிறார்.

ஆய்வு:

https://www.nhs.uk/tests-and-treatments/wisdom-tooth-removal/

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TAGGED:

ஞானப் பற்கள்
DENTAL HEALTH
SIDE EFFECTS OF WISDOM TEETH
WHY REMOVE WISDOM TEETH

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