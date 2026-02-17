ETV Bharat / health

கர்ப்பிணிக்களுக்கு இரும்புச்சத்து மட்டும் போதாது: ஆய்வு சொல்லும் இரண்டு வைட்டமின்கள் என்னென்ன?

குழந்தையின் மூளைச் செயல்பாடுகளை உற்பத்தி செய்ய B12 மிக முக்கியம். இதன் குறைபாடு குழந்தையின் கற்கும் திறனைப் பாதிக்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
Published : February 17, 2026 at 3:45 PM IST

3 Min Read
ஒரு பெண் கருவுற்றது முதல் பிரசவம் வரை ஒவ்வொரு மருத்துவ பரிசோதனையிலும் அவருக்கு திரும்ப திரும்ப சொல்லப்படும் ஒரே அறிவுரை, "உடலில் ரத்தத்தை அதிகப்படுத்துங்கள்" என்பதுதான். இதற்காகவே பேரீச்சம்பழம், கீரை வகைகள் என இரும்புச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை தேடித் தேடி சாப்பிடும் பழக்கம் நம்மிடம் உண்டு.

ஒருவேளை இரும்புச்சத்து மாத்திரைகள் அல்லது சில உணவுகள் பிடிக்கவில்லை என்றாலும், 'குழந்தையின் ஆரோக்கியத்திற்காகத்தானே' என்று மனதை தேற்றிக்கொண்டு தாய்மார்கள் அவற்றை உண்பார்கள். இந்தியாவை பொறுத்தவரை ரத்தசோகை என்பது மிகப்பெரிய உடல்நலப் பிரச்சனையாக இருப்பதால், அரசும் மருத்துவர்களும் இரும்புச்சத்து மீதே அதிக கவனம் செலுத்துகிறார்கள்.

ஆனால், குழந்தையின் மூளை வளர்ச்சிக்கும், எதிர்கால உடல்நலத்திற்கும் இரும்புச்சத்து மட்டுமே போதுமானதா என்றால், சமீபத்திய ஆய்வுகள் "இல்லை" என்றே கூறுகின்றன. இரும்புச்சத்துக்குக் கொடுக்கும் அதே முக்கியத்துவத்தை வைட்டமின் B12 மற்றும் ஃபோலேட் ஆகிய சத்துகளுக்கும் கொடுக்க வேண்டியது அவசியம்.

குறிப்பாக, சைவ உணவுகளை அதிகம் உட்கொள்ளும் இந்திய தாய்மார்களிடையே B12 குறைபாடு என்பது மிகத் தீவிரமாக உள்ளது. இது வெறும் தாயின் உடல் நலம் சம்பந்தப்பட்டது மட்டுமல்ல, பிறக்கப்போகும் குழந்தையின் வளர்சிதை மாற்றத்தையும் பாதிக்கக்கூடியது.

வைட்டமின் B12 ஏன் அவசியம்? இந்தியாவில் கர்ப்பிணிப் பெண்கள் மற்றும் ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளிடையே ரத்தசோகையின் பாதிப்பு 50% முதல் 67% வரை உள்ளது. இதனால் இரும்புச்சத்து குறைபாட்டை நீக்குவதே ஆரோக்கியத்தின் முதல் படியாகக் கருதப்படுகிறது.

இருப்பினும், 'நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன்' (ICMR-NIN) போன்ற அமைப்புகள் நடத்திய ஆய்வின்படி, வெறும் இரும்புச்சத்து மட்டும் ஒரு குழந்தையின் முழுமையான வளர்ச்சிக்கு உத்தரவாதம் அளிக்காது. வைட்டமின் B12 மற்றும் ஃபோலேட் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான சரியான சமநிலைதான் உண்மையான ஆரோக்கிய ரகசியம்.

வைட்டமின் B12 குறைபாடு: ஒரு மறைமுக அச்சுறுத்தல்: இந்தியாவில் சுமார் 70% பெரியவர்களும், 80% குழந்தைகளும் வைட்டமின் B12 குறைபாட்டினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். B12 சத்து பெரும்பாலும் அசைவ உணவுகளிலேயே (இறைச்சி, மீன்) அதிகம் காணப்படுகிறது. இந்தியா போன்ற நாடுகளில் சைவ உணவுப் பழக்கம் அதிகம் இருப்பதாலும், அசைவம் சாப்பிடுபவர்களும் தினமும் அதனை உட்கொள்ளாததாலும், பல தாய்மார்கள் போதிய B12 இருப்பு இல்லாமலேயே தங்களின் கர்ப்ப காலத்தைத் தொடங்குகின்றனர்.

அரசு வழங்கும் இரும்புச்சத்து மற்றும் ஃபோலிக் ஆசிட் மாத்திரைகளை மட்டும் எடுத்துக் கொள்ளும் தாய்மார்களுக்கு, உடலில் ஃபோலேட் அளவு அதிகமாகவும் B12 அளவு குறைவாகவும் இருக்க வாய்ப்புள்ளது. இத்தகைய சமமற்ற நிலை, பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு எதிர்காலத்தில் இன்சுலின் எதிர்ப்புத் திறன் (Insulin Resistance) மற்றும் உடல் பருமன் போன்ற பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று 'எண்டோகிரைனாலஜி' (Endocrinology) இதழில் வெளியான ஆய்வுகள் எச்சரிக்கின்றன.

வைட்டமின் B12 மற்றும் ஃபோலேட் ஏன் அவசியம்? இரும்புச்சத்து ரத்த சிவப்பணுக்களை உருவாக்கி ரத்தசோகையைத் தடுக்கிறது என்றால், B12 மற்றும் ஃபோலேட் ஆகியவை குழந்தையின் நரம்பு மண்டலம் மற்றும் டி.என்.ஏ (DNA) உருவாக்கத்திற்குத் தேவைப்படுகின்றன.

குழந்தையின் மூளைச் செயல்பாடுகளை உற்பத்தி செய்ய B12 மிக முக்கியம். இதன் குறைபாடு குழந்தையின் கற்கும் திறனைப் பாதிக்கலாம். கருவில் இருக்கும் குழந்தையின் தண்டுவடம் மற்றும் மூளை வளர்ச்சியில் ஏற்படும் பாதிப்புகளை தடுக்க இந்த சத்துக்கள் அவசியம்.

B12 குறைபாடுள்ள தாய்க்குப் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு வளரும் பருவத்தில் சர்க்கரை நோய் (Diabetes) மற்றும் வளர்சிதை மாற்றப் பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அபாயம் அதிகம்.

செய்ய வேண்டிய மாற்றங்கள் என்ன?

  • வழக்கமான ரத்தப் பரிசோதனையுடன் சேர்த்து, உடலில் வைட்டமின் B12 மற்றும் ஃபோலேட் அளவு எவ்வளவு உள்ளது என்பதையும் பரிசோதிக்க மருத்துவரிடம் கேளுங்கள்.
  • சைவ உணவு உண்பவர்கள் பால், தயிர், பன்னீர் போன்ற பால் பொருட்களை அதிக அளவில் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். அசைவ உணவு உண்பவர்கள் முட்டை மற்றும் கொழுப்பு குறைந்த இறைச்சிகளைச் சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.
  • கீரை வகைகள், பருப்பு வகைகள், பீட்ரூட் போன்றவற்றில் ஃபோலேட் அதிகம் உள்ளது. இவற்றைச் சரியாகத் திட்டமிட்டு உட்கொள்ள வேண்டும்.
  • கர்ப்பத்திற்குத் திட்டமிடும் போதோ அல்லது கருவுற்ற காலத்திலோ, இரும்புச்சத்தோடு சேர்த்து B12 சப்ளிமெண்ட்கள் தேவையா என்பதை மருத்துவர் அல்லது ஊட்டச்சத்து நிபுணரிடம் ஆலோசிக்கவும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

