ETV Bharat / health

பலரும் தங்களுக்கு ADHD பாதிப்பு இருப்பதாக நினைப்பது உண்மையா? உளவியல் நிபுணர் கூறுவது என்ன?

டிஜிட்டல் ஓவர்லோட் அல்லது வேலைப்பளுவின் காரணமாக ஏற்படும் சாதாரண கவனச்சிதறல், சில நேரங்களில் ADHD அறிகுறி என தவறாக புரிந்துகொள்ளப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : December 8, 2025 at 11:38 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

தற்காலத்தில், எங்கு திரும்பினாலும், ADHD பற்றிய பேச்சு பரவலாகியிருப்பதை காணலாம். சமூக ஊடகங்கள், பணியிடங்கள், நண்பர்கள் வட்டாரம் என எல்லா இடங்களிலும் கவனம் செலுத்துவதில் உள்ள சவால்கள் குறித்த விழிப்புணர்வு அதிகரித்துள்ளது.

உதாரணமாக, சமீபத்தில் பல பிரபலங்கள் தங்களுக்கு ADHD பிரச்சனை உள்ளதாக வெளிப்படையாக தெரிவித்தனர். இயக்குநர் அல்போன்ஸ் புத்திரன் தனக்கு ஏடிஹெச்டி குறைபாடு இருப்பதாகவும் இதனால் படங்களை இயக்க போவதில்லை என தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்திருந்தார்.

அதே போல், பிரபல மலையாள நடிகர் ஃபகத் ஃபாசில் தனக்கு கவனக்குறைவு, அதிக செயல்பாடு குறைபாடு கோளாறு Attention-deficit/hyperactivity disorder இருப்பதாக நிகழ்ச்சி ஒன்றில் தெரிவித்தார். தமிழ் பிக்பாஸ் சீசன் 8ல் போட்டியாளரான மாயா, ADHD குறைபாடு உள்ளவராக தன்னை வெளிக்காட்டிகொண்டார். இதன் பின்னர், அனைத்து வயதினர் மத்தியில் ADHD பற்றிய பேச்சு அதிகரித்தது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

சாதாரணமாக கவனம் சிதறுதல், மறதி, ஒரு வேலையைத் தள்ளிப்போடுதல் போன்ற பிரச்சனைகளைக் கொண்ட பலரும், தங்களுக்கு ADHD இருக்குமோ என்று எண்ணத் தொடங்கியுள்ளனர். இந்த திடீர் விழிப்புணர்வு உண்மையாகவே இந்த குறைபாடை பற்றி தவறாக புரிந்து கொள்ளப்படுகிறதா? இதனால் குறைபாடின் எண்ணிக்கை அதிகமாகிறதா? அல்லது நீண்டகாலமாக ஏடிஹெச்டி அறிகுறிகளை இப்போது மக்கள் அடையாளம் காண்கிறார்களா? என்பதற்கு நிபுணர்களின் பதில் என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

ஏடிஹெச்டி குறைபாடு என்றால்? ADHD என்பது மூளையின் செயல்பாடுகளைக் கட்டுப்படுத்தும் பொதுவான ஒரு நரம்பியல் குறைபாடு அல்லது கோளாறு என அமெரிக்க மனநலச் சங்கம் கூறுகிறது. பொதுவாக, அதியியக்க குறைபாடு அல்லது கவனக்குறைவு தான் ஏடிஹெச்டியின் முதன்மை அறிகுறி. இது பொதுவாக குழந்தைகளை அதிகம் பாதிக்கிறது.

இது சில சமயங்களில், குழந்தைகளின் வளரிளம் பருவத்தில் சரியாகலாம். சிலருக்கு பெரியவர்களான பிறகும் இருக்கும். இந்த குழந்தைகளுக்கு கவனச்சிதறல் பிரச்சனை மற்றும் வழக்கத்திற்கு மாறான அதீத சுறுசுறுப்புடன் இருப்பார்கள்.

ADHD பாதிப்பு அதிகரிக்கிறதா? ADHD பாதிப்பு அதிகரித்ததாகத் தோன்றுவது, உண்மையில் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்ததைக் குறிக்கவில்லை என்றும், மாறாக இந்த நோய் குறித்த சிறந்த விழிப்புணர்வை மட்டுமே பிரதிபலிக்கிறது என்கிறார் உளவியல் நிபுணர் ராக்கேஷ்.

2023-ஆம் ஆண்டு நடத்தப்பட்ட ஒரு மதிப்பாய்வு, உலகளவில் குழந்தைகள் மற்றும் இளம் பருவத்தினரிடையே ADHD பாதிப்பு சுமார் 8% இருப்பதாக மதிப்பிடுகிறது. இந்த விகிதம் பல காலங்களாக குறிப்பிடத்தக்க அளவில் இருந்துள்ளது என்றும், நோய் கண்டறிதல் விகிதம் உயர்ந்திருப்பது என்பது, மக்கள் இந்த குறைபாடை முன்பை விடச் சிறப்பாகப் புரிந்துகொண்டுள்ளனர் என்பதையே காட்டுகிறது என்றார். இன்று பலரும் தாங்களாகவே ADHD-ஐ சந்தேகிக்கவும், நோயறிதலை நாடவும் பின்வரும் காரணங்களே முக்கியப் பங்களிக்கின்றன.

சமூக ஊடகங்களின் தாக்கம்: இன்ஸ்டாகிராம், யூடியூப் போன்ற தளங்களில் ADHD அறிகுறிகளை எளிய, தொடர்புடைய மொழியில் விளக்கும் பல வீடியோக்களும் பதிவுகளும் நிறைந்துள்ளன. இந்த உள்ளடக்கங்களைப் பார்க்கும் பலரும், அதில் கூறப்பட்ட அறிகுறிகள் தங்கள் வாழ்க்கைப் போராட்டங்களுடன் ஒத்துப் போவதைக் கண்டு, தங்களுக்குச் சிகிச்சை தேவைப்படுமோ என எண்ணத் தூண்டப்படுகிறார்கள்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

நோயறிதல்: மருத்துவர்களுக்கான மேம்பட்ட கல்வி மற்றும் விரிவாக்கப்பட்ட நோயறிதல் அளவுகோல்கள் மூலம், முன்பு கவனிக்கப்படாத பல வகைகள் இப்போது அங்கீகரிக்கப்படுகின்றன. குறிப்பாக, குழந்தை பருவத்தில் எதிர்கொண்ட போராட்டங்கள் ADHD-யின் ஒரு பகுதியாக இருக்கலாம் என இப்போது இளம் வயதினர் உணர்கின்றனர்.

நவீன வாழ்க்கை முறை அழுத்தங்கள்: நிலையான நோட்டிஃபிகேஷன்கள், வேகமான பணி மாறுதல்கள், அதிக நேரம் திரை உபயோகித்தல் போன்ற இன்றைய சூழல், எந்தவொரு நபரின் கவனத்தின் மீதும் பெரும் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

டிஜிட்டல் ஓவர்லோட் அல்லது வேலைப்பளுவின் காரணமாக ஏற்படும் சாதாரண கவனச்சிதறல், சில நேரங்களில் ADHD அறிகுறி என தவறாக புரிந்துகொள்ளப்படுகிறது. இந்தச் சூழல், தற்காலிக மன அழுத்தத்தைப் பலர் நாள்பட்ட குறைபாடாகத் தவறாகப் புரிந்துகொள்ள வழிவகுக்கிறது.

முக்கிய எச்சரிக்கை: மருத்துவ ஆலோசனை அவசியம்! சுய விழிப்புணர்வு பயனுள்ளதாக இருந்தாலும், மருத்துவ நிபுணரின் முறையான நோயறிதல் மட்டுமே அத்தியாவசியமானது. கவலை, மனச்சோர்வு , அதிர்ச்சிக்குப் பிந்தைய மன அழுத்தக் கோளாறு, தூக்கக் கோளாறுகள் அல்லது தைராய்டு பிரச்சனைகள் போன்ற பல நிலைகளுக்கும் ADHD-க்கு ஒத்த அறிகுறிகள் இருக்கக்கூடும். முறையான மதிப்பீடு இல்லாமல், தவறான நோயறிதல் மற்றும் தேவையற்ற மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்ளும் அபாயம் உள்ளது.

கவனச் சிக்கல்கள் உங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையைப் பாதித்தால், உடனடியாக ஒரு மருத்துவ நிபுணரை அணுகி முறையான மதிப்பீட்டைப் பெறுவது குழப்பத்தைத் தவிர்த்து, சரியான ஆதரவை உறுதிசெய்யும் சிறந்த அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையாகும்.

இதையும் படிங்க:

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

TAGGED:

ADHD SYMPTOMS
ஏடிஹெச்டி குறைபாடு என்றால்
WHAT REALLY IS ADHD

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.